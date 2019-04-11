番禺：打造高位均衡的优质教育

作为广州第一个明确提出积分入学的行政区，番禺教育通过提供优质的学位，为区域经济社会发展提供了强大支撑力。如今的番禺，不但是广州有力的经济引擎，而且环境优美，宜居宜学。

番山之禺，文教鼎盛。番禺，这个有着两千多年历史的传统老区，传承岭南文化精华、创新教育理念，多年努力让番禺教育发展出大、好、快、全的特点，追求高位均衡，办好人民满意的教育。

作为广州第一个明确提出积分入学的行政区，番禺教育通过提供优质的学位，为区域经济社会发展提供了强大支撑力。如今的番禺，不但是广州有力的经济引擎，而且环境优美，宜居宜学。

转型发展：锻造大教育格局

番禺的教育走城市化、规模化和惠民化的道路，综合实力跨越式转型发展，形成了基础教育、职业教育、社区教育和高等教育协调发展，公办、民办等多种办学体制并存的现代大教育格局。学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、社区教育等均被评定为广东省的试点区或试验区。

学前教育在广州市三年行动计划两期督导验收中均获得“优秀”等级；全区义务教育阶段公办学校100%达到市规范化学校标准；普通高中全部是省级以上优质学位，5所为国家级示范性高中，2所职中是全国重点职校；另有成人文化技术学校8所，电大、党校、教师进修学校、成人教育中心学校、青少年宫各1所，辖区内还有广州大学城12所高校。

番禺还是广州市第一个明确提出积分入学解决来穗随迁子女接受公办义务教育的行政区，在广州率先形成由义务教育向学前和高中阶段延伸的“3+9+3”特殊教育体系。

研学后教：全面提高课堂效率

“怎样租船最省钱？”北城小学4年级的数学课堂上，老师通过列表法把所有方案呈现出来，分析对比、去粗存精、筛选出最优方案，体现知识的形成过程。课堂上师生的互动、教学环节、重难点的设置，都充分体现了对教学目标的落实。

这就是番禺区提倡的“研学后教升级版”高效课堂。每一节课都是通过反复地打磨，最后形成优秀的课堂。

为提高教育质量，多年来番禺区大力进行基础教育课程改革，创新“研学后教”，建构“有完整的课堂结构形式、有合理的教学活动程序、有明确的学科价值导向”的高效课堂，追求“落实立德树人根本任务，多途径培育学生的必备品质和关键能力”的素养课堂，打造“互联网+课堂，实现信息技术与学科教学的深度融合”的技术课堂。

接下来，番禺区还将在教学环境、教学设计、教学技术和教学评价等方面上实现“研学后教”课堂教学改革的优化升级。

高位均衡：提升学位含金量

让番禺区骄傲的是，在教育资源均衡化方面，番禺名列全市前茅。譬如，对接广州国际创新城的亚运城板块，是番禺优质学校最集中的地区之一。广州市铁一中学在这里合作办学，多所小学、幼儿园等均已开学，孩子从学前到18岁，都能在家门口上好学校。周边的商业日渐繁荣，越来越多高端人才入驻亚运城。

番禺区教育局调研员李珈介绍，番禺定位的教育均衡是高位均衡。通过引进优质教育资源，番禺区不断扩容优质学位。过去几年，番禺区引进华南师范大学、广东外语外贸大学、广东第二师范学院、广州大学（广大附中）、广州铁一中学、执信中学等优质教育资源，通过合作办学及委托管理的方式，成功举办了华师附属大学城小学、广外附属学校、4所广东二师附属学校、广大附中、天成中学、番禺执信等学校，在短时间内提升全区义务教育总体水平，促进全区义务教育学校优质均衡发展。

此外，大力推进“填谷造峰均衡工程”，对20所优质均衡发展学校进行“品质提升”、20所均衡发展相对薄弱学校进行“薄弱改造”工作。有效提升薄弱学校的办学质量，实现全区教育优质均衡发展的目标。

启动培训：优化教师队伍结构

番禺新办学校多，受国家机关事业单位控编和放开二孩政策影响，区内学校出现在编教师不足的情况，全区有临聘教师1900人，队伍庞大。一些学校教师缺编、流动性大的情况也有存在。如何稳定教师队伍、提升教师素养和水平？

李珈介绍，新办学校只能按一定的比例配备在编教师。目前，根据当年退休教师的数量招聘公办在编教师，再按一定的比例优先解决新办学校的师资问题，各教育指导中心也在本区域内调配部分骨干教师到新办学校，不足部分只能补充临聘教师。通过调配，基本解决新办学校教师不足的问题。

2018年番禺已向市教育局申请了专项，计划对20所优质学校和20所薄弱学校教师进行培训，项目已获批准，将在今年实施。在师资配备上给予农村学校倾斜，优化教师队伍结构，着力解决学校学科结构不合理的问题。

合作办学：充分利用高校资源

番禺教育的一大优势，是大学城的十几所高校资源。李珈表示，大学城高校教育资源对番禺基础教育发展带来积极的促进作用。

首先，番禺与华南师范大学、广州大学等大学城高校成功合作举办了2所公办小学：华师附属大学城小学和广州大学附属小学，为大学城居民及各高校教师子女提供优质的教育资源。

其次，番禺区各中小学均能充分利用大学城各高校资源，积极争取各高校支持，在中小学开展相关活动，例如广大附小和华师附属大学城小学定期邀请高校教师到校开展家长大讲堂活动，二师附属初中、二师附小、穗石小学等已经成为相关高校的师生教研实践基地。

再次，大学城规划的配套初中校舍已经建成，内部装修、校园文化等建设正按计划开展，目前，广大附中初中部面向大学城招生学位数量能满足大学城居民及高校教师子女入学需求，故将根据生源情况适时开办大学城新建配套初中。

龙头带动：激发教育集团活力

去年，番禺区组建了仲元教育集团、番中教育集团。2019年的任务，是充分发挥教育集团龙头学校的带动作用，整合和优化集团内部各学校人力资源和教研资源，促进集团内部各校共同发展。

李伽介绍，接下来，将构建集团特色课程体系。在高质量实施国家课程基础上，集聚集团内各成员课程资源，加强信息平台与学科融合，建设具有集团特色的课程体系，建立优质课程开发、共享、衔接机制，丰富学生学习经历、培养核心素养。

建立集团人才选调机制。针对性地引进学科类、竞赛类教师，实现集团正高级或特级教师、省级学科带头人学科全覆盖。盘活集团资源，建立“骨干教师流动蓄水池”，建立集团引领下教研一体化师资培训制度，促进教师队伍专业发展。

此外，将逐步扩大集团办学规模。在充分考量广东仲元中学、广东番禺中学管理力量的基础上，逐步扩大集团办学规模，如吸收镇街农村学校、新建学校等，帮助区域教育水平的有效提升。

●数字番禺

208所

目前，番禺区共有幼儿园335所，在园幼儿8.8万人，幼儿园在职教职员工1.3万人。共有中小学208所，其中小学134所、初中23所、普通高中6所、九年一贯制学校33所、完全中学8所、特殊教育1所、职业高中3所，其中公办学校共计169所、民办39所；在校中小学生共计22.9万人，其中小学生14.8万人、初中生4.7万人、普高学生2.5万人、职高学生近9千人。

2019年，番禺区大力扩充幼儿园公办学位，计划开办6所以上公办幼儿园，新增约3700个幼儿学位。计划新开办公办小学4所、九年一贯制学校1所，新增6750个小学学位、1200个初中学位。