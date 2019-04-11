高职扩招百万 广东“保五争七”

高职扩招，看似是简单的招生人数增加，实则乃一项牵一发而动全身的工作。日前，记者采访了多位业内人士，探讨高职扩招的有关问题。

今年全国两会后，“高职扩招百万”的消息引发各界关注。3月底，广东省春季高考落幕，作为拥有全国规模最大职教体系的省份，广东省的高职院校扩招动向令人关注。广东省考试院副院长范韶彬介绍，现在国家对广东的高职院校扩招具体任务还没有下达，不过今年广东省高职院校将按照“保五争七”扩招，即确保在校生总数增加5万人，争取增加7万人。

高职扩招，看似是简单的招生人数增加，实则乃一项牵一发而动全身的工作。日前，记者采访了多位业内人士，探讨高职扩招的有关问题。

焦点1 扩招百万 生源是否充足？

今年全国两会上，政府工作报告明确提出，要改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工报考高职院校，今年将大规模扩招100万人。

高职扩招百万的消息一石激起千层浪。但有人疑惑，近年来有的高职院校已经存在招生困难，高职扩招百万人，生源够吗？

对此，全国政协委员、广东技术师范大学副校长许玲说，近年来，虽然部分高职院校存在招生困难，但也有许多高职院校爆满，招生分数非常高。出现招生困难的高校多是办学质量不佳、收费较高的民办高校。因此，高职院校招生困难是一种结构性的问题。她说，高职扩招，并不是要去填满这些办学质量不好的院校。从宏观角度来看，许玲说，有大量农民工等群体，他们中的许多人具有普通高中学历或中等职业学历，但技能、素质与产业不相适应，如果进入高职院校深造，高职扩招百万并不缺生源。

广州铁路职业技术学院招生就业处处长李宇分析，高职扩招百万，对中职学生也将是一大利好。现在约四成初中毕业生读了中职，他们向上深造的通道将被打开。李宇说，往年广州铁职院招收中职生的比例没有硬性要求，但今年则要求达到一定比例。去年广州铁职院只录取了30多名“3+证书”考试的中职生，今年广州铁职院加大了对中职生的录取力度，在刚刚过去的春季高考招生中，该校招收了200多名“3+证书”中职生。

在不久前举行的春季高考媒体通报会上，广东省考试院副院长范韶彬说，今年广东高职院校确定会扩招，广东省的高职院校在校生将“保五争七”，即2019年高职院校在校生总数将确保增加5万人，争取增加7万人。

焦点2 各类人员怎么招收？

小黄今年22岁，高中毕业后，她在广州当过餐厅收银员、商场售货员，现在在某公司当电话客服人员。喜欢孩子的她一直有个心愿，想去高职院校读学前教育专业，将来好当幼儿园老师。今年，高职扩招百万的消息出来后，小黄很高兴，感觉自己的前途有机会点亮。但她同时也很犯愁，不知道怎样才能考取高职院校，重续校园梦。

广州铁路职业技术学院招生就业处处长李宇这段时间也接到了十多个咨询电话，想了解应该如何报考高职院校。李宇说，有不少关于非应届毕业生人员的招收问题，现在暂时还没有答案。

现有的高考制度下，高职院校招生面向的主要是高中毕业生和中职毕业生。这些生源从一个校门走向另一个校门，其招生录取制度非常成熟。但其他各类非应届毕业生人员怎么报考高职院校，现在却还是一个未知数。

政府工作报告提出，要改革完善高职院校考试招生办法。

李宇认为，进入高职院校就读，文化基础考试是最基本的，但不同专业要求应该不一样，比如有的专业要用到数理化知识，就要对这方面有更高要求。

广东省考试院副院长范韶彬说，退役军人、下岗职工和农民工这三类人群怎么发动、招生的口子怎么开、怎么审核、跟现行高考政策怎么衔接等问题还需要多部门来研究，今后会出台相关政策。

焦点3 生源从单一到多元 如何适应？

让高职院校的生源结构从单一走向多元，学生的年龄、背景、学习需求存在巨大差异，怎么才能让来源多样的各类学生学有所成，也是高职院校必须思考的命题。

许玲认为，高职院校生源多样化以后，一定要防止办成短期培训班的倾向。“高职教育是学历教育，如何保证质量，对职业院校提出了很高要求。我们可以学美国、澳大利亚的社区学院的做法，用学分银行实现真正的个性化培养。”

李宇也坦言，将来生源多元化后，对学校教学也提出了新要求。他认为，要打破常规的教学模式，采用灵活的修业年限，满足学生的需求。

今年2月向社会公布的《广东省职业教育“扩容、提质、强服务” 三年行动计划（2019-2021年）》（下称《三年行动计划》）明确，广东将加强高职院校建设，改善办学条件，扩大优质高等职业教育资源，提高高等教育毛入学率。实施省属职业院校集团办学，组织部分省属高职院校和中职学校联合组建若干教育集团，增加高等职业学位，扩大高等职业招生规模。该文件明确，到2021年，广东将新增高等职业教育学位12万个以上。

高职院校扩招，必定对现有的软硬件资源带来挑战。有人担心，扩招后，高职院校的教师数量、实训设备、寝室数量等软硬件资源是否足够？

李宇分析，短期来看，学生宿舍这样的硬件资源紧张会制约扩招规模。他建议，一方面政府加大投入，另一方面可盘活一些闲置资源，缓解资源紧张。对于教学资源，有业内人士建议，高职院校应该开门办学，加大产教融合力度，充分利用企业的师资、设备等资源。

在对高职院校的财政投入上，广东已有动作。《三年行动计划》明确，2019-2021年，广东省财政加大投入，重点支持省属和经济欠发达地区职业教育“扩容”“提质”。全面落实职业院校生均拨款制度，建立中职学校、高职院校与本科高校生均综合定额拨款标准联动调整机制。省属和珠三角地区公办中职学校生均拨款基准定额不低于5000元，粤东西北地区公办中职学校不低于3000元；公办高职院校生均综合定额拨款标准不低于区域本科高校的80%，入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的高水平高职院校生均综合定额拨款标准提高到与区域普通本科高校同等标准。加强工科类专业建设，适当提高工科类专业生均综合定额拨款系数。