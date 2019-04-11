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中考试行自主招生 多名校青睐特长生

2019-04-11 07:46 来源：广州日报 刘晓星
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　　今年，是广州中考新政过渡期的第一年。高中阶段学校如何招生，成为家长和学生们关注的焦点。三月下旬以来，广州有部分中学举办了招生开放日。记者发现，对于市属示范性高中而言，自主招生成为最热话题。而对于区属示范性高中来说，取消独立批之后，为吸引拔尖创新的苗子，各校也是竭尽所能，部分学校还开设了新的特色班。

　　自主招生青睐有特长的学生

　　今年起，省、市属示范性普通高中（含国家级示范性普通高中和市示范性普通高中）、每区1所区属示范性普通高中（由区教育局选定）试行自主招生。各普通高中学校申报自主招生计划不得超过本校招生计划的10%。具有广州市户籍或学籍的初中应届毕业生，可报名参加2019年普通高中自主招生，最多可填报两所普通高中学校。普通高中学校对报名考生进行资格审核，进入考核名单的考生确定1所学校，参加综合能力考核。根据规定，综合能力考核严禁组织考试，鼓励创新考核办法。

　　记者从广东实验中学和广雅中学的开放日上了解到，相对于单纯的成绩好，学校更青睐有创造性、有特长、能够面向未来的好苗子。今年，省实的自主招生名额主要放在格致班，共有62人。“在省实这样一个高手如云的地方，说没有压力是不可能的。但省实反对‘满堂灌’、反对‘死记硬背’、反对‘题海战术、反对经验主义’。”省实校长全汉炎表示。作为省属高中，省实还会面向全省招收南山班和省创班。南山班招收120人，其中80人为省内非广州户籍的学生，40人面向广州市招生。省创班则面向9个市招收100名优秀初中毕业生。

　　广雅中学校长叶丽琳则表示，学校在人工智能、机器人、数学、经济等方面，较早地跟高校组成了联合协同发展，例如中大的工程学院、岭南学院等。有相关特长的学生可考虑报考。今年广雅中学新高一会开设4个博雅岭南班，其中一个为学科奥赛方向，三个为综合培养方向。除此以外，还有2个博雅实验班和2个国际课程班。华师附中今年招生2个奥校特长班共92人，2个大学先修班94人。其中大学先修班的54人通过自主招生招收广州市户籍学生。高中奥校特长班要求学生在数学、物理、化学、生物、信息等学科领域有浓厚兴趣和特长，愿意接受训练并参加学科竞赛。大学先修实验班要求学习拔尖，有一定学科特长，富有创新探究精神；有愿望和能力提前接触大学的课程研修。

　　部分学校新设特色班

　　今年，广州取消了独立批次。而在2018年，广州有37所中学纳入了独立批次招生。今年除了市属高中，各区只有1所示范性高中可以参与自主招生。虽然目前可以自主招生的区属示范性高中名单尚未公布，但不少学校依然坚守“创新课程”这一阵地。广州市南武中学方面表示，虽然没有了独立批招生计划，但南武中学CCAE学院依然开设，CCAE班仍然存在，且CCAE学院将升级为“CCAE科技高中部”。升级后的“CCAE科技高中部”由三个班组成，将“以科技为主兼顾人文，突显智慧教育兼顾传统，倡导STEM学习重视思维教学”。华师附中则新设了海军航空班，面向全省应届初中毕业班招收50名男生。该班对身体条件有严格限制。学生需要通过初选（综合素质测试）、定选(政治考核、体格检查、心理测试、综合素质考核)，并参考中考成绩进行审核录取。优秀毕业生将被推荐到北京大学、清华大学、北京航空航天大学进行双学籍培养。

　　支招：应对新政注意几点

　　面对中考政策以及招生方面的变化，应该如何准备呢？首先，关于自主招生，除了成绩过硬，还要了解目标学校近年来的人才培养方向与自己的特长是否契合，不要只看学校名气、盲目报考。

　　另外，由于指标到校比例扩大，部分学校提前批统招计划，可能会同比减少，如果学校流标率低，那么提前批统招分数有可能上涨。在确定目标学校时，要给自己定位，主要参考值是年级排名。每次考试的难度尽管不尽相同，分数线也不一致。但每年每个学校考入省市示范性高中的人数一般比较稳定。因此，年级排名比成绩更具参考价值。值得注意的是，要看的不是所在初中进入某高中的人数有多少，而是看达到该高中分数线的人有多少。

编辑： 唐巧燕

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