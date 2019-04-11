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广东2019年高中招生录取工作时间表出炉

2019-04-11 07:46 来源：南方网
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近日，广东省招生委员会办公室、广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅联合印发《关于印发<广东省2019年高中阶段学校招生录取工作实施办法>的通知》，明确了我省2019年高中阶段学校招生录取工作实施办法（下称《办法》），列出了具体日程安排，并提出了工作要求。

广东2019年高中招生录取工作时间表

中考时间：6月20至22日

根据时间表，各学校招生生源计划应在4月18日至19日由各地级以上市教育局、县（市、区）教育局公布；初中生升学志愿采集时间为5月15日至6月5日；初中毕业生学业考试时间为6月20日至22日。

《办法》明确，普通高中学校招生录取时间和批次由各地级以上市自行安排，普通高中和中职学校、技工学校招生录取可安排在同一批次进行。各类中职学校、珠三角招收东西两翼和粤北山区生源中职学校、技工学校录取分段进行。

《办法》强调，中职和技工学校要确保有志愿的学生优先录取。未完成招生计划或生源不足的，在各地级以上市、县（市、区）投档结束后，可自主组织生源直接通过省中招服务平台录取。实行春季招生的学校，已录取的学生数据由各类中职学校和技工学校录入中招服务平台。

“指标到市”“公费定向”考生被录取后不能退档

《办法》提出，高等院校五年一贯制 “全省统考”一般专业，由省招生办根据考生文化课考试成绩情况划定录取最低控制分数线。录取时，依据考生填报的院校志愿顺序和各院校招生计划，按文化分成绩从高分到低分投档，由高校择优录取。音乐、美术和体育等专业，由省招生办划定文化课录取最低分数线，在考生术科考试合格基础上按文化课考试成绩从高分到低分投档，由高校结合考生术科成绩情况择优录取。

高等院校五年一贯制 “全省统考”招生考试将于4月13日进行，术科考试将于4月11至12日或4月14至15日进行。考生参加五年一贯制全省统考被录取后，可以继续参加中考及高中阶段学校录取。

值得一提的是，高等院校五年一贯制“指标到市”和“公费定向”考生被录取后，原则上不能退档，不能转学，不能转专业，否则取消当年录取资格。同时，生源所在地招生办对被录取考生档案作挂档处理，即不能再投档参与当年高中阶段学校录取。

编辑： 唐巧燕

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