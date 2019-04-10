华南理工大学与澳门大学签署2+2联合培养协议

这是粤港澳大湾区内高校合作的首个双向双学位本科联合培养项目，对粤港澳大湾区高校探索教育协同创新新路径，开拓湾区人才培养新模式等方面具有积极的示范意义。

为积极响应《粤港澳大湾区发展规划纲要》，推动大湾区教育合作发展，打造教育和人才高地，华南理工大学近日与澳门大学正式签署本科生2+2联合培养项目协议。这是粤港澳大湾区内高校合作的首个双向双学位本科联合培养项目，对粤港澳大湾区高校探索教育协同创新新路径，开拓湾区人才培养新模式等方面具有积极的示范意义。

该项目在土木和电信两个学科领域试点，面向两校正式入读的在册在籍本科生招生，预计在2020年正式招生。学生在本校完成2年学习后，将赴对方高校进行为期2年的学习，完成相应培养计划后可同时获取两校学士学位。

项目入选学生通过分阶段接受内地和澳门的高等教育，能够更好地理解两地学科背景和市场需求，具备适应两地经济社会文化、解决相关领域专业问题的能力，成为大湾区乃至全国的稀缺专业人才。同时，项目实施也有利于湾区内高校共享高等教育资源，实现优势互补，促进湾区人才流动，助力学生较快较好地融入湾区发展。

据了解，华南理工大学历来高度重视与港澳地区知名高校的交流与合作，充分利用地缘优势加强与港澳高校的师生交流，配合区域发展需求，打造多层次粤港澳新工科拔尖人才培养体系，同时推进粤港澳联合研发平台建设，攻克一批面向产业发展急需的核心关键技术，为粤港澳大湾区经济社会创新发展提供强大引擎。以粤港澳大湾区建设为契机，学校于2018年与澳门大学签署了校级合作协议和学生交换计划，在此基础上，经过多次协商洽谈，最终签署了这一联合培养项目。