广东2019年本科插班生最低控制分数线出炉

经省招生办研究决定，广东省2019年普通高等学校本科插班生（含三二分段专升本转段考核）考试招生最低控制分数线公布。

经省招生办研究决定，广东省2019年普通高等学校本科插班生（含三二分段专升本转段考核）考试招生最低控制分数线如下：

一、本科插班生招生最低控制分数线

（一）文科类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东技术师范大学、广东财经大学、广东金融学院、广东石油化工学院、东莞理工学院 320分/180分

广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、中山大学南方学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、华南农业大学珠江学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、广州工商学院、广东科技学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院 240分/135分

（二）理科类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东技术师范大学、广东财经大学、广州航海学院、仲恺农业工程学院、五邑大学、广东金融学院、广东石油化工学院、东莞理工学院、佛山科学技术学院 270分/150分

广东白云学院、广东培正学院、中山大学南方学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、吉林大学珠海学院、广州工商学院、广东科技学院、广东理工学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院 220分/120分

（三）外语类分数线（五科总分/省统考二科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东石油化工学院 300分/125分

广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、吉林大学珠海学院、广东科技学院、广东理工学院、中山大学新华学院 230分/110分

（四）艺术类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、嘉应学院、广州美术学院 315分/160分

广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、中山大学南方学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、华南农业大学珠江学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、吉林大学珠海学院、广东科技学院 230分/115分

（五）体育类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、嘉应学院、广东石油化工学院 260分/150分

广州大学松田学院 210分/120分

（六）职教师资类分数线（五科总分/省统考三科总分）

华南师范大学、韩山师范学院、岭南师范学院、广东技术师范大学、五邑大学 240分/140分

（七）退役士兵类分数线（五科总分/省统考三科总分） 180分/90分

各有关高等学校在省招生委员会办公室划定的两条最低录取分数线上，依据实际招生计划总数，按考生五科总分从高分到低分择优录取考生。

二、三二分段专升本转段考核招生最低控制分数线

普通高等学校三二分段专升本转段考核文科类、理科类、体育类、艺术类招生最低控制分数线（省统考两科总分）为80分。

招生院校：韶关学院、韩山师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广州体育学院、广东技术师范大学、广东财经大学、广东白云学院、仲恺农业工程学院、五邑大学、广东石油化工学院、东莞理工学院、佛山科学技术学院。

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