新型学徒制，让企业与技能人才“牵手”

学生技能与企业需求脱轨，企业难招合格员工……如今，深圳不少校企联手，试图寻求破解之道。

学生技能与企业需求脱轨，企业难招合格员工……如今，深圳不少校企联手，试图寻求破解之道——

3月31日8点半，在深圳中洲万豪酒店中厨房，高泽武正有条不紊地做“开档准备”。只见他将白米饭煮上后，又开始准备清汤、奶汤、辣椒水，随后还切一些摆盘的装饰……高泽武是深圳第二高级技工学校(以下简称二高技)学生，目前在深圳中洲万豪酒店参加顶岗实习。

校企加强深度合作，企业深度参与协同育人，既有利于缓解当前就业压力，也能解决高技能人才短缺。近日，《工人日报》记者在采访中了解到，有企业认为，学校与企业共同培养学生，不仅能解决学生技能与市场需求脱轨问题，还能解决企业招聘难，培训周期长困境。更让企业惊喜的是，校企合作培养出来的学生，毕业进入企业后，稳定性比社招进来的员工要高，流失率更低。

“他们给予公司的回馈令人满意”

叶源鹏是深圳技师学院园林技术专业的学生，得益于新型学徒制，还没毕业的他已提前进入职场，参与到深圳园林股份有限公司的真实项目中去。

深圳技师学院园林学院院长傅卫民介绍，为探索职业教育新模式，学院选择上市企业、园林设计龙头企业深圳园林股份有限公司进行深度合作，共同签署了“新型学徒制”校企合作办学协议，联合举办“新型学徒制”班。

“目前有四位企业导师常住校内，随时接受学生的技术咨询；还安排预备学徒到公司设计的项目现场教学，设计总监和总工程师亲自现场教学。企业为预备学徒订制了公司文化衫，设立了奖学金。”傅卫民介绍，学生毕业前一个学年，对已经完成预备学徒阶段的学生，企业将组织考核并从中选择，组建正式的“学徒班”。“学徒班”学生相当于企业员工，与企业签订劳动用工合同，可以领工资，并依法参加社会保险。

进到公司后，叶源鹏发现，公司非常注重实用性，真正参与到真实项目中与平常课堂所学还是有区别的。“工学一体教学模式给予我们很好的锻炼机会，我们也会通过努力给学校、公司一个很好的答复。”

深圳园林股份有限公司规划设计院副院长林有彪告诉记者，学徒班的学生进入公司后，能够通过参与公司大项目锻炼技能，且有导师一对一教学。“学生进入公司有了真实项目练手后，进步非常快，他们给予公司的回馈是令人满意的。”

240余家合作单位让学生与企业需求接轨

出生于1996年的邓声宏是二高技数控编程专业学生，去年5月进入深圳市华星电技术有限公司实习。“我被分到产品材料岗，公司安排了高级工程师一对一指导，有问题可以找师傅。”

“参加校企合作顶岗实习，不仅能学到知识，还有工资拿。”邓声宏高兴地告诉记者，他每月能拿到实习工资5000多元，且在公司车间接触到的知识更全面，能够遇到各式各样的突发问题，在解决问题中积累了工作经验。

二高技与深圳市华星电技术有限公司合作已有五年多了，去年年底，公司考虑与学校进行更深入的合作——开订单班，提前给在校生传授企业文化、通用课程、通用专业能力知识。

“二高技现有校企合作单位240余家，主要合作模式为新型学徒制、顶岗实习、冠名班、校外实训基地共建、引进企业专家进课堂授课等。”二高技对外合作交流中心副主任罗蔚介绍，最初校企合作形式主要是给企业输送实习生、输送就业，随着合作的深入，学校开始与企业共同设置课程。订制班学生在培养过程中使用企业提供的最新产品设备，能保证学生所学不会与市场需求脱节。

据介绍，双方合作过程中，企业提供相关专业的配套课程，学生可以完全按照企业的实际要求进行学习，能直接让学生将所学专业技能对接到企业的实际需求中去。同时通过开展企业现场教学、专题讲座、岗位实习等社会实践活动使师生参与企业生产实践活动的各个环节，从而实现校企双向互动，为学生适应今后的工作打下了坚实基础。

与二高技一样，深圳技师学院在解决以往学校培养与用人单位需求脱节的问题，确保培养出来的学生满足企业用人需求上也做了尝试。技师学院在新型学徒制培养模式中，与企业在人才培养中实施“八个共同”，即共同制定招生招工计划、共同制定人才培养计划、共同组建教师队伍、共同参与专业建设、共同开发课程体系、共同实施教育教学、共同搭建管理队伍、共同开展考核评价。同时，培养过程实行“工学结合”，学生在学中做，在做中学，实现了学校培养与企业需求的无缝对接。

解决招聘难、培训周期长问题

新型学徒制，被企业称为解决技能人才紧缺的“及时雨”。

记者了解到，过去两年，深圳园林股份有限公司出现用工难现象。“前两年有些岗位出现投简历人数不足问题，招聘进来的员工少了，公司则无法建设团队梯队。”深圳园林股份有限公司规划设计院院长蔡盛林说，去年与技师学院合作，双方共同探索新型学徒制，这可谓是学校送来解决公司用工难问题的“及时雨”。

陈健是深圳市华星电技术有限公司自动化部设备技术员领班，通过二高技顶岗实习双选后进入公司实习一年，实习结束后就留了下来，还被公司评为优秀员工。在他看来，在该公司工作三年多来，最大的成长就是受企业文化影响，心态更平和了，性子耐得住了，改掉了学生时代的焦躁。

“职业学校培养出来的学生专业性、稳定性、对企业的认同度都比社招进来的员工高，校企合作模式培养的学生提前了解了公司产品、文化，入职后更加稳定。”深圳市华星电技术有限公司高级招聘经理张芳叶直言，参与校企合作的目的主要是基于员工的保留和发展，能解决招聘难问题，缩短员工培训周期。

对此，深圳中洲万豪酒店人力资源部总监刘淑艳也有同感。她认为，校企合作也是企业在招聘方式上的一种新尝试，提供了让即将进入职场的新人了解公司的平台通道。“经历了校企合作培训，学生对所从事行业更加了解，对品牌更有热情与归属感，入职后角色转化也更快，能直接为公司所用，缩短了培训周期。”

“对学生、企业而言，企业参与职业教育是双赢的，在学生求学阶段企业就渗透到教育中，入职后学生对工作热情度更高。”刘淑艳说。

张芳叶认为，校企合作越深入，企业前期参与到教学中则越多，学生就能更好地融入公司文化土壤中去，稳定性也就越高。

然而，企业在深度参与协同育人过程中，需要投入大量人力、财力、物力。多家企业均表示，政府给予补贴能够提高企业参与职业教育的积极性。张芳叶坦言：“企业需要花时间研发教学课程，同时还要安排高级技术人员到学校授课，需要耗费不少人力。”对此，蔡盛林也持相同观点，他认为，企业在参与育人过程中编制教材，不仅对企业有用，对学校乃至行业也有作用，希望国家给予积极参与校企合作的企业一些政策优惠。