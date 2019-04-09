南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

新型学徒制，让企业与技能人才“牵手”

2019-04-09 07:25 来源：工人日报
字号减小 字号增大

　　学生技能与企业需求脱轨，企业难招合格员工……如今，深圳不少校企联手，试图寻求破解之道——

　　3月31日8点半，在深圳中洲万豪酒店中厨房，高泽武正有条不紊地做“开档准备”。只见他将白米饭煮上后，又开始准备清汤、奶汤、辣椒水，随后还切一些摆盘的装饰……高泽武是深圳第二高级技工学校(以下简称二高技)学生，目前在深圳中洲万豪酒店参加顶岗实习。

　　校企加强深度合作，企业深度参与协同育人，既有利于缓解当前就业压力，也能解决高技能人才短缺。近日，《工人日报》记者在采访中了解到，有企业认为，学校与企业共同培养学生，不仅能解决学生技能与市场需求脱轨问题，还能解决企业招聘难，培训周期长困境。更让企业惊喜的是，校企合作培养出来的学生，毕业进入企业后，稳定性比社招进来的员工要高，流失率更低。

　　“他们给予公司的回馈令人满意”

　　叶源鹏是深圳技师学院园林技术专业的学生，得益于新型学徒制，还没毕业的他已提前进入职场，参与到深圳园林股份有限公司的真实项目中去。

　　深圳技师学院园林学院院长傅卫民介绍，为探索职业教育新模式，学院选择上市企业、园林设计龙头企业深圳园林股份有限公司进行深度合作，共同签署了“新型学徒制”校企合作办学协议，联合举办“新型学徒制”班。

　　“目前有四位企业导师常住校内，随时接受学生的技术咨询；还安排预备学徒到公司设计的项目现场教学，设计总监和总工程师亲自现场教学。企业为预备学徒订制了公司文化衫，设立了奖学金。”傅卫民介绍，学生毕业前一个学年，对已经完成预备学徒阶段的学生，企业将组织考核并从中选择，组建正式的“学徒班”。“学徒班”学生相当于企业员工，与企业签订劳动用工合同，可以领工资，并依法参加社会保险。

　　进到公司后，叶源鹏发现，公司非常注重实用性，真正参与到真实项目中与平常课堂所学还是有区别的。“工学一体教学模式给予我们很好的锻炼机会，我们也会通过努力给学校、公司一个很好的答复。”

　　深圳园林股份有限公司规划设计院副院长林有彪告诉记者，学徒班的学生进入公司后，能够通过参与公司大项目锻炼技能，且有导师一对一教学。“学生进入公司有了真实项目练手后，进步非常快，他们给予公司的回馈是令人满意的。”

　　240余家合作单位让学生与企业需求接轨

　　出生于1996年的邓声宏是二高技数控编程专业学生，去年5月进入深圳市华星电技术有限公司实习。“我被分到产品材料岗，公司安排了高级工程师一对一指导，有问题可以找师傅。”

　　“参加校企合作顶岗实习，不仅能学到知识，还有工资拿。”邓声宏高兴地告诉记者，他每月能拿到实习工资5000多元，且在公司车间接触到的知识更全面，能够遇到各式各样的突发问题，在解决问题中积累了工作经验。

　　二高技与深圳市华星电技术有限公司合作已有五年多了，去年年底，公司考虑与学校进行更深入的合作——开订单班，提前给在校生传授企业文化、通用课程、通用专业能力知识。

　　“二高技现有校企合作单位240余家，主要合作模式为新型学徒制、顶岗实习、冠名班、校外实训基地共建、引进企业专家进课堂授课等。”二高技对外合作交流中心副主任罗蔚介绍，最初校企合作形式主要是给企业输送实习生、输送就业，随着合作的深入，学校开始与企业共同设置课程。订制班学生在培养过程中使用企业提供的最新产品设备，能保证学生所学不会与市场需求脱节。

　　据介绍，双方合作过程中，企业提供相关专业的配套课程，学生可以完全按照企业的实际要求进行学习，能直接让学生将所学专业技能对接到企业的实际需求中去。同时通过开展企业现场教学、专题讲座、岗位实习等社会实践活动使师生参与企业生产实践活动的各个环节，从而实现校企双向互动，为学生适应今后的工作打下了坚实基础。

　　与二高技一样，深圳技师学院在解决以往学校培养与用人单位需求脱节的问题，确保培养出来的学生满足企业用人需求上也做了尝试。技师学院在新型学徒制培养模式中，与企业在人才培养中实施“八个共同”，即共同制定招生招工计划、共同制定人才培养计划、共同组建教师队伍、共同参与专业建设、共同开发课程体系、共同实施教育教学、共同搭建管理队伍、共同开展考核评价。同时，培养过程实行“工学结合”，学生在学中做，在做中学，实现了学校培养与企业需求的无缝对接。

　　解决招聘难、培训周期长问题

　　新型学徒制，被企业称为解决技能人才紧缺的“及时雨”。

　　记者了解到，过去两年，深圳园林股份有限公司出现用工难现象。“前两年有些岗位出现投简历人数不足问题，招聘进来的员工少了，公司则无法建设团队梯队。”深圳园林股份有限公司规划设计院院长蔡盛林说，去年与技师学院合作，双方共同探索新型学徒制，这可谓是学校送来解决公司用工难问题的“及时雨”。

　　陈健是深圳市华星电技术有限公司自动化部设备技术员领班，通过二高技顶岗实习双选后进入公司实习一年，实习结束后就留了下来，还被公司评为优秀员工。在他看来，在该公司工作三年多来，最大的成长就是受企业文化影响，心态更平和了，性子耐得住了，改掉了学生时代的焦躁。

　　“职业学校培养出来的学生专业性、稳定性、对企业的认同度都比社招进来的员工高，校企合作模式培养的学生提前了解了公司产品、文化，入职后更加稳定。”深圳市华星电技术有限公司高级招聘经理张芳叶直言，参与校企合作的目的主要是基于员工的保留和发展，能解决招聘难问题，缩短员工培训周期。

　　对此，深圳中洲万豪酒店人力资源部总监刘淑艳也有同感。她认为，校企合作也是企业在招聘方式上的一种新尝试，提供了让即将进入职场的新人了解公司的平台通道。“经历了校企合作培训，学生对所从事行业更加了解，对品牌更有热情与归属感，入职后角色转化也更快，能直接为公司所用，缩短了培训周期。”

　　“对学生、企业而言，企业参与职业教育是双赢的，在学生求学阶段企业就渗透到教育中，入职后学生对工作热情度更高。”刘淑艳说。

　　张芳叶认为，校企合作越深入，企业前期参与到教学中则越多，学生就能更好地融入公司文化土壤中去，稳定性也就越高。

　　然而，企业在深度参与协同育人过程中，需要投入大量人力、财力、物力。多家企业均表示，政府给予补贴能够提高企业参与职业教育的积极性。张芳叶坦言：“企业需要花时间研发教学课程，同时还要安排高级技术人员到学校授课，需要耗费不少人力。”对此，蔡盛林也持相同观点，他认为，企业在参与育人过程中编制教材，不仅对企业有用，对学校乃至行业也有作用，希望国家给予积极参与校企合作的企业一些政策优惠。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第06期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235