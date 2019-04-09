南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

4月起广东中小学全面建立陪餐制度

2019-04-09 07:25 来源：南方网
字号减小 字号增大

3月19日，教育部、国家市场监管总局、国家卫健委联合发布《学校食品安全与营养健康管理规定》，明确中小学幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，从4月1日开始执行。

记者走访多所中学发现，“校长陪餐”在大部分学校中是实行多年的“常规动作”，如今则进一步固化为制度要求。

现状：“常规动作”制度化

在广州执信中学琶洲实验学校（下称“琶洲执信”）食堂的显眼位置，有一台电视连接着食堂后厨各工作间的9个监控摄像头，全时直播备餐情况。

3日中午12点20分，琶洲执信校长黄培杰正与学生一起排队打饭。他从学生手中接过饭勺，往自己的餐盘里填上大半勺白米饭，然后和学生一起走到桌前坐下，开始吃午餐。

“这个菜味道怎么样？酸菜鱼好吃吗？”得到学生的肯定回答后，黄培杰脸上露出了笑容。他介绍，学校饭堂除了有一般的炒菜外 ，还有炒饭、意粉、甜点等，“中西餐结合，学生吃起来不重样。”

初一3班的学生谭靖琳说，自己最喜欢吃食堂的酸菜鱼和芝士焗饭。“在食堂每天都能看到校长、老师和我们一起吃饭，家长也比较放心。”

黄培杰介绍，琶洲执信一直实行校领导陪餐的制度。“以前没有制度这个说法，就是一种陪伴的 习惯，我们一直是这样做的。”

广东实验中学附属天河学校（下称“省实附中”）自2005年建校时就规定，全校师生员工就餐实行同等菜式、同等价格、同时供应，教师窗口与学生窗口并列，方便校长、老师及时了解和感受食堂的饭菜质量，及时发现问题。

趋势：食堂更透明，家长更放心

近年来，中小学食品安全问题越来越受到社会关注，甚至出现了成都七中学生家长伪造受污染食材照片的事件。为回应社会关切，从国家到省市区各级政府，针对中小学食堂食品安全的规定愈发明确清晰。

定期开放校园食堂，接受家长和社会监督，建立负责人陪餐制度，校长可以及时发现、解决用餐问题……广东中小学积极通过透明公开的方式，让学生“吃得安心”。

实际上，2015年广东省教育厅曾下发《广东省教育厅关于学校学生食堂陪餐的制度》，要求所有学生食堂每天必须有管理人员陪餐，校级领导每月至少陪餐一次。

今年的国家规定则进一步明确，校长作为校园食品安全的第一责任人。

管理规定的明晰，也倒逼了广东校园食堂的质量提升。据统计，2018年，广州市A级学校、幼儿园食堂共有733间，其中白云区最多，共162间。深圳市目前共有学校食堂2489家，其中A级食堂905家，占总数的36.4%。

3月16日，全国校园食品安全工作电视电话会议明确，2019年要完成三项“硬任务”：全年校园食物中毒事故控制在万分之二以内，并比2018年有所下降；学校食堂推行“明厨亮灶”的比例要达到70%，让群众随时可以进行“看得见”的监督。

省实附中总务处副主任谭翀懿表示，为让家长对学校食品安全情况与食堂经营状况 有直观了解，自2015年9月起，学校每月邀请两批约40人次的家长代表走进食堂，检查食品安全工作并在校体验食堂伙食。

“校园食品安全问题涉及面广，关乎千万学生和家庭，必须高度重视。”广州市黄埔中黄外国语小学校长李赋说，家长是中黄外国语小学校园食品安全监督工作的重要力量。李赋介绍，学校家委会设置了伙食管理部，成员包括不少对食品安全、医学等有所研究的家长。

为了让家长更放心，学校食堂的食材品牌由家委会讨论决定，不可随意更改，从食材来源上更好地保障学生食品安全。“对于食品加工情况，家长也可以随时监督。” 李赋说，家委会成员和义工家长可以凭证随时到学校就餐，了解饭菜口味等情况。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第06期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235