4月起广东中小学全面建立陪餐制度

记者走访多所中学发现，“校长陪餐”在大部分学校中是实行多年的“常规动作”，如今则进一步固化为制度要求。

3月19日，教育部、国家市场监管总局、国家卫健委联合发布《学校食品安全与营养健康管理规定》，明确中小学幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，从4月1日开始执行。

记者走访多所中学发现，“校长陪餐”在大部分学校中是实行多年的“常规动作”，如今则进一步固化为制度要求。

现状：“常规动作”制度化

在广州执信中学琶洲实验学校（下称“琶洲执信”）食堂的显眼位置，有一台电视连接着食堂后厨各工作间的9个监控摄像头，全时直播备餐情况。

3日中午12点20分，琶洲执信校长黄培杰正与学生一起排队打饭。他从学生手中接过饭勺，往自己的餐盘里填上大半勺白米饭，然后和学生一起走到桌前坐下，开始吃午餐。

“这个菜味道怎么样？酸菜鱼好吃吗？”得到学生的肯定回答后，黄培杰脸上露出了笑容。他介绍，学校饭堂除了有一般的炒菜外 ，还有炒饭、意粉、甜点等，“中西餐结合，学生吃起来不重样。”

初一3班的学生谭靖琳说，自己最喜欢吃食堂的酸菜鱼和芝士焗饭。“在食堂每天都能看到校长、老师和我们一起吃饭，家长也比较放心。”

黄培杰介绍，琶洲执信一直实行校领导陪餐的制度。“以前没有制度这个说法，就是一种陪伴的 习惯，我们一直是这样做的。”

广东实验中学附属天河学校（下称“省实附中”）自2005年建校时就规定，全校师生员工就餐实行同等菜式、同等价格、同时供应，教师窗口与学生窗口并列，方便校长、老师及时了解和感受食堂的饭菜质量，及时发现问题。

趋势：食堂更透明，家长更放心

近年来，中小学食品安全问题越来越受到社会关注，甚至出现了成都七中学生家长伪造受污染食材照片的事件。为回应社会关切，从国家到省市区各级政府，针对中小学食堂食品安全的规定愈发明确清晰。

定期开放校园食堂，接受家长和社会监督，建立负责人陪餐制度，校长可以及时发现、解决用餐问题……广东中小学积极通过透明公开的方式，让学生“吃得安心”。

实际上，2015年广东省教育厅曾下发《广东省教育厅关于学校学生食堂陪餐的制度》，要求所有学生食堂每天必须有管理人员陪餐，校级领导每月至少陪餐一次。

今年的国家规定则进一步明确，校长作为校园食品安全的第一责任人。

管理规定的明晰，也倒逼了广东校园食堂的质量提升。据统计，2018年，广州市A级学校、幼儿园食堂共有733间，其中白云区最多，共162间。深圳市目前共有学校食堂2489家，其中A级食堂905家，占总数的36.4%。

3月16日，全国校园食品安全工作电视电话会议明确，2019年要完成三项“硬任务”：全年校园食物中毒事故控制在万分之二以内，并比2018年有所下降；学校食堂推行“明厨亮灶”的比例要达到70%，让群众随时可以进行“看得见”的监督。

省实附中总务处副主任谭翀懿表示，为让家长对学校食品安全情况与食堂经营状况 有直观了解，自2015年9月起，学校每月邀请两批约40人次的家长代表走进食堂，检查食品安全工作并在校体验食堂伙食。

“校园食品安全问题涉及面广，关乎千万学生和家庭，必须高度重视。”广州市黄埔中黄外国语小学校长李赋说，家长是中黄外国语小学校园食品安全监督工作的重要力量。李赋介绍，学校家委会设置了伙食管理部，成员包括不少对食品安全、医学等有所研究的家长。

为了让家长更放心，学校食堂的食材品牌由家委会讨论决定，不可随意更改，从食材来源上更好地保障学生食品安全。“对于食品加工情况，家长也可以随时监督。” 李赋说，家委会成员和义工家长可以凭证随时到学校就餐，了解饭菜口味等情况。