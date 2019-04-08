寄锦教育：教育选型切忌“墨守成规”

锦教育的五年，是五年磨一剑，是追逐梦想的五年，寄锦教育开足马力，开拓征程，提速前行，开创未来，再续辉煌。

随着人们的生活水平的提高，教育越来越受到重视。近年来教育机构如雨后春笋般涌现，一时间形成了“千帆竞渡，百舸争流”的局面。作为教育培训行业的领军者，寄锦教育迎来了第五个年头，寄锦教育深耕教育行业五年，经历五年，已有所积淀。寄锦教育提出：教育选型应“随机应变”，切忌“墨守成规”。

2019年广州市公布数据：2018年广州市新增人口有40.6万人，户籍迁入人口就有22.81万人。选择这座城市的落户的目的是人们看中了一线城市的环境，教育资源、意料水平、薪资水平、发展空间都是人们趋之若鹜的重要因素，寄锦入户的出现，就是为广大外来人士创造一个广州入户的平台。在此领域寄锦入户无疑是走在了全国的前列。寄锦教育指导新时代青年的奋斗方向，入户广州是实现人生理想必经之路。

寄锦教育发展的五年也是信息时代大发展的五年，在互联网+的大形式下，互联网普及、网民数量占比增多，移动知识付费时代到来，互联网教育的市场潜力巨大。

2018年网民数量8.29亿，网站数量544万，在架app数量415万。就业形势紧张，职位竞争压力大。就业人口高达7.7亿，移动端职业人口1.6亿。互联网经济形成趋势，移动端职场开发潜力巨大。

寄锦教育的职场有料APP应运而生，不得不说寄锦教育拥有敏锐、长远的战略眼光， 结合现下时代环境，专注为客户打造平台，提供教育培训服务。客户满意的培训方法才是好的、正确的方法，职场有料APP智能推荐，精准定位，满足用户多维需求。

知识大爆炸的时代里，考研人数逐年递增，教育行业的级别也逐年增高;同时专项人才也是供不应求，国家政策变严，教师资格证等证书的报名考试人数大增。寄锦教育的考霸联盟APP和小西考研APP分别面对希望考取职业资格证的职场群体和希望考取研究生的学生群体，线上课程学习简便快捷，势必会从传统线下学习模式中分出一块蛋糕，市场巨大。寄锦教育不会让需求者多走弯路，专业的团队带领用户走上去往成功的大道。

寄锦教育对客户最好的感恩方式就是为客户提供最为专业的服务，随着人们生活水平的提高，在满足了基本需求之后就会向往更高端层次的内心释放，文旅就是放松心情，拥抱自然的最好方法。无论是体会纽约多文化的交流，感受喜马拉雅山麓的安宁，体验伊斯坦布尔追忆君士坦丁大帝的荣光，无时无刻，让千骑旅游带你感受旅行人文，触摸繁华。

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