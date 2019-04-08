与去年相比，今年各高校的自主招生政策整体收紧，不少文科类专业更是大幅削减。

据中国之声《新闻晚高峰》报道，近期，2019年高校自主招生简章陆续公布，截至目前，全国90所具备自主招生资格的院校已经有80多所公布了最新政策。但是，记者梳理发现，与去年相比，今年各高校的自主招生政策整体收紧，不少文科类专业更是大幅削减。那么，今年的自主招生到底“严”在了哪些方面？为何政策突然收紧？

记者梳理发现，与去年相比，今年各大高校自主招生认可的奖项类别大幅度缩减，学科类竞赛基本要求“省级一等奖”及其以上级别的奖项，发表论文、文学作品专著等不再纳入报名条件，各高校普遍以权威性高、公信力强的学科竞赛作为自主招生的“敲门砖”。

天津大学招生办主任李斌介绍：“只认可国家的五大学科奥赛、科创大赛和明天小小科学家等国家级的权威机构主办的赛事，也再次明确了专利、论文不得作为考生的申报材料。 ”

此外，今年大部分高校报考的最低门槛也提高了，对外经济贸易大学招生就业处处长徐松介绍：“认可的是全国物理化学和信息方面竞赛的省级一等奖，往年我们曾经认可了省级二等奖和省级三等奖，今年我们提高了要求，针对我们学校人才培养的特点，我们也对雅思6.5以上及托福的105分以上也是允许他们来报考。”

除了报名门槛提高和考核难度的增加，自主招生的降分优惠也大幅缩水。记者梳理发现，多数学校表示降分幅度原则不超过20分，而且考生必须达到一本线。但在往年，像北京大学、清华大学、中国人民大学等高校，会根据学生考核情况，降低20-60分不等，甚至还有降低至一本线的优惠档次。

今年年初，教育部发布了“十严格”部署，明确要求高校原则上以基础学科和特色学科专业为主。因此今年不少高校的自主招生专业都进行了相应的调整，文史类专业受到的冲击较大。

往年，自主招生考核中的体质测试环节是清华大学的一项传统，但今年对于体质测试的考核则不再是清华大学的个例，多所高校都将体测作为复试的“标配”。不少学校对于体测不合格的学生还将实行一票否决。

苏州大学招生就业处副处长靳葛介绍：“加这个体质测试主要是一个引导的作用，主要是想告诉我们的中学生，在高中阶段不仅仅是学习，还要加强对自己的身体素质的一个锻炼，这也更加体现出我们教育的一个目标。”

同时，今年多数高校在自招计划人数上缩减幅度达30%-40%。例如，武汉大学去年自招计划人数为350人，今年锐减至192人。 优化调整专业，缩减招生规模，提高报名门槛，不少家长和学生认为，今年的自主招生政策过于严苛，也减少了跨入名牌高校的路径。

为了打破高考“一考定终身”，自主招生政策从2003年开始实施，为有学科特长创新潜质的学生提供进入重点大学的路径，也赋予了高校更多的招生自主权。但近年来，自主招生在受到越来越多家长和学生关注的同时，也随之出现了专利论文买卖、招生腐败等问题。苏州大学招生就业处副处长靳葛认为，自主招生政策上的减法其实是为了寻求教育公平上的加法。

靳葛说：“对自主招生提高要求，并不是说是断了自主招生的一个路，是要淡化自主招生的一个功利色彩。公平作为考试招生制度改革的一个前提和底线，势必要牢牢守住。”

针对自主招生现状，2018年，教育部专门发文，提出严格报名条件、严格材料审查、严格学校考核、严格监督制约、严格惩处造假等“五严格”工作要求。今年年初，教育部对自主招生政策再发文，并升格至“十严格”，被称为“最严自主招生”政策。

对外经济贸易大学招生就业处处长徐松认为，自主招生政策严格并不意味着人才选拔的渠道变窄，随着招生改革的深化，尤其是新高考改革来临，分类考试、综合评价、多元录取已经成为人才选拔的主流趋势。

徐松说：“它虽然很重要，但并不一定代表着所有的招生政策改革，所以并不是像外界担心的减就减掉了，实际上这个水不从这个门流也会流到那个门里面，包括现在我们经常听到的新高考、听到的综合评价方式，只不过我们通过其他途径进入到心仪的高校。”