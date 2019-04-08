南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

智慧学习：面对未来还是面对考试？

2019-04-08 09:16 来源：羊城晚报
字号减小 字号增大

科技爆炸的时代，智慧学习、人工智能+教育是大势所趋。“智慧课堂”也早已不是新鲜事，广州已有71所智慧校园实验校。近日，广东发布中小学智慧教室建设指南、广东实验中学上了全省首堂5G+智能教育课……如火如荼的科技浪潮下，是否需要讨论和反思：技术+硬件就等于“智慧学习”吗？“智慧学习”是面对未来，还是面对考试？

现状

广州已有71所智慧校园实验校

根据广州市教育局数据，广州已有71所智慧校园实验校。3月28日，2019广州“智慧教育”学术研讨会上，东风东路小学展示了信息技术与教育教学融合的课堂，代表了广州目前智慧课堂的水平。

思维数学课开始前，老师已进行了《多边形的内角和》的数据调查，课堂上以问题引领学生用几何画板软件探索、验证三角形内角和，并引导学生探究凸多边形的内角和。同时，用平板电脑进行分层练习，满足不同分层学生的学习需求。

在《Big Big World》主题英语思维课上，老师运用AI+VR技术让学生与人工智能进行对话，跨越时空感受世界之美，并选取旅行中互动性较强的场景，让学生体验文化冲突、探讨应对之法。

广东首堂5G+智能教育课来了

3月29日，广东实验中学的同学上了一节酷炫的生物课，这也是广东省首节5G+智能教育课堂。在《减数分裂小结》课堂上，老师在与本班学生互动的同时，还通过5G+远程互动教学应用与分校学生实时交流，高带宽、低时延的5G网络让两地师生如同身处同一个教室内。借助5G+AR/VR教学设备，老师用特殊的笔在屏幕上提取出一个“细胞”，“细胞”在空中分裂成两个，形象演绎了什么叫有丝分裂和无丝分裂。

广东实验中学校长全汉炎表示：“这是一种全新的课堂教学模式，运用大数据提高课堂教学的精准度。尤其交互性方面，比以往的智慧课堂更好。”全汉炎指出，5G+智能教育课堂尤其适合于地理、生物等科目的教学，“比如，老师要讲一个生物的结构，学生能看到一个立体的图形，非常清晰，不像以往就是一张图片。”该教学方式将首先在省实教育集团内部推广，经验成熟之后，再向全省推广。

广东发布智慧教室建设指南

日前，广东省教育厅印发《广东省中小学智慧教室建设指南（试行）》的通知（以下简称《指南》）。明确了智慧教室的建设目标和原则，并具体化其建设流程和具体内容，使得智慧教室建设有了更清晰明确的参考标准。

《指南》对智慧教室的空间环境作出详细规定，包括教室、课桌椅、多媒体讲台、智能黑板等10项细分内容。智慧教室的设施设备主要包括网络系统、多媒体设备、教学终端和录播系统四项内容。应用系统则主要包括备课系统、授课系统、即时反馈互动系统、在线学习系统和教学评价系统等。数字化教学资源主要包括教材同步资源、教学辅助资源、图书资源和校本特色资源等。

思考

智慧学习：面对未来还是面对考试？

智慧学习、乃至AI（人工智能）+学习的目的是什么？当然是为了提高教育和学习质量，但对质量的理解可能会有偏差。智慧学习的本意是关注学生主体，利用信息技术，让学生更高效、更扎实且负担更轻地学习。但现实中，“智慧学习”很可能落到面向当下，提高成绩，提高各种各样的现实指标。

“我有一点担心，我们的智慧学习最后不是面向未来，而是面向考试。”中国教育学会副会长、教育部“国培计划”专家库首批专家、广州中学首任校长吴颖民表示。

怎样判断“智慧学习”是否面向未来？吴颖民认为，标准是看培养的学生是否顺应未来世界的发展趋势，是否让孩子具备未来所需要的素质，“例如全球化的趋势，需要孩子有跨文化的沟通交流能力，开阔的视野，对多元文化的理解；信息化的趋势，孩子们能否适应和生存。”吴颖民说。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第06期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235