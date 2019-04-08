科技爆炸的时代，智慧学习、人工智能+教育是大势所趋。“智慧课堂”也早已不是新鲜事，广州已有71所智慧校园实验校。

科技爆炸的时代，智慧学习、人工智能+教育是大势所趋。“智慧课堂”也早已不是新鲜事，广州已有71所智慧校园实验校。近日，广东发布中小学智慧教室建设指南、广东实验中学上了全省首堂5G+智能教育课……如火如荼的科技浪潮下，是否需要讨论和反思：技术+硬件就等于“智慧学习”吗？“智慧学习”是面对未来，还是面对考试？

现状

广州已有71所智慧校园实验校

根据广州市教育局数据，广州已有71所智慧校园实验校。3月28日，2019广州“智慧教育”学术研讨会上，东风东路小学展示了信息技术与教育教学融合的课堂，代表了广州目前智慧课堂的水平。

思维数学课开始前，老师已进行了《多边形的内角和》的数据调查，课堂上以问题引领学生用几何画板软件探索、验证三角形内角和，并引导学生探究凸多边形的内角和。同时，用平板电脑进行分层练习，满足不同分层学生的学习需求。

在《Big Big World》主题英语思维课上，老师运用AI+VR技术让学生与人工智能进行对话，跨越时空感受世界之美，并选取旅行中互动性较强的场景，让学生体验文化冲突、探讨应对之法。

广东首堂5G+智能教育课来了

3月29日，广东实验中学的同学上了一节酷炫的生物课，这也是广东省首节5G+智能教育课堂。在《减数分裂小结》课堂上，老师在与本班学生互动的同时，还通过5G+远程互动教学应用与分校学生实时交流，高带宽、低时延的5G网络让两地师生如同身处同一个教室内。借助5G+AR/VR教学设备，老师用特殊的笔在屏幕上提取出一个“细胞”，“细胞”在空中分裂成两个，形象演绎了什么叫有丝分裂和无丝分裂。

广东实验中学校长全汉炎表示：“这是一种全新的课堂教学模式，运用大数据提高课堂教学的精准度。尤其交互性方面，比以往的智慧课堂更好。”全汉炎指出，5G+智能教育课堂尤其适合于地理、生物等科目的教学，“比如，老师要讲一个生物的结构，学生能看到一个立体的图形，非常清晰，不像以往就是一张图片。”该教学方式将首先在省实教育集团内部推广，经验成熟之后，再向全省推广。

广东发布智慧教室建设指南

日前，广东省教育厅印发《广东省中小学智慧教室建设指南（试行）》的通知（以下简称《指南》）。明确了智慧教室的建设目标和原则，并具体化其建设流程和具体内容，使得智慧教室建设有了更清晰明确的参考标准。

《指南》对智慧教室的空间环境作出详细规定，包括教室、课桌椅、多媒体讲台、智能黑板等10项细分内容。智慧教室的设施设备主要包括网络系统、多媒体设备、教学终端和录播系统四项内容。应用系统则主要包括备课系统、授课系统、即时反馈互动系统、在线学习系统和教学评价系统等。数字化教学资源主要包括教材同步资源、教学辅助资源、图书资源和校本特色资源等。

思考

智慧学习：面对未来还是面对考试？

智慧学习、乃至AI（人工智能）+学习的目的是什么？当然是为了提高教育和学习质量，但对质量的理解可能会有偏差。智慧学习的本意是关注学生主体，利用信息技术，让学生更高效、更扎实且负担更轻地学习。但现实中，“智慧学习”很可能落到面向当下，提高成绩，提高各种各样的现实指标。

“我有一点担心，我们的智慧学习最后不是面向未来，而是面向考试。”中国教育学会副会长、教育部“国培计划”专家库首批专家、广州中学首任校长吴颖民表示。

怎样判断“智慧学习”是否面向未来？吴颖民认为，标准是看培养的学生是否顺应未来世界的发展趋势，是否让孩子具备未来所需要的素质，“例如全球化的趋势，需要孩子有跨文化的沟通交流能力，开阔的视野，对多元文化的理解；信息化的趋势，孩子们能否适应和生存。”吴颖民说。