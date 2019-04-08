多校启动特长生招生意向摸查

今年是特长生招生最后一年，招生规模的不断压缩让竞争更加激烈。

4~5月正是特长生报名、招考的阶段，事实上，从3月中旬起就陆续有学校发布2019年初中特长生的招生相关活动和报名安排。日前，教育部办公厅印发《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，强调招生规范。教育部要求，继续压缩义务教育学校特长生招生规模，至2020年取消各类特长生招生。按照要求，今年将是作为特长生招生的最后一年，招生规模的不断压缩让竞争更加激烈。业内人士认为，取消特长招生不等于不要特长，家长们的心态应该减少些功利性。

意向摸查后需根据教育局统一要求报考

近段时间，不少小学收到附近中学的艺术交流活动邀请，邀请具有才艺特长的六年级学生到校参加才艺展示，这些活动实际是特长生招生意向摸查。除了定向邀请外，还有不少学校直接发布体育、艺术特长生意向摸查公告。比如，执信中学初中体育特长生招生项目包括：田径、游泳、篮球、羽毛球、乒乓球、足球、无线电测向。招生对象是面向越秀区、白云区，具有本市户籍和越秀区、白云区正式学籍的小学毕业生。（含经批准的政策性照顾借读生）；经区教育局审批，已取得本市返区生资格并具有招生区域电脑派位生资格的应届小学毕业生。而艺术特长生项目包括：管弦乐、声乐、舞蹈、语言艺术、美术、书法。招生对象是面向越秀区、海珠区、荔湾区、白云区，有本市户籍和越秀区、海珠区、荔湾区、白云区正式学籍的小学毕业生。（含经批准的政策性照顾借读生）；经区教育局审批，已取得本市返区生资格并具有招生区域电脑派位生资格的应届小学毕业生。

有意向的学生需到学校网站填写报考意向。当然，意向填写也是有条件要求的，比如体育特长生须符合下列条件之一：1.2016年6月1日至2019年5月31日期间，获得由教育、体育行政部门主办（含市教育局委托广州市学生体育艺术教育协会承办）的广州市级以上（含市级）体育比赛前六名或者区级体育比赛前三名。2.具有国家二级运动员以上（含二级）等级证书。3.无线电测向项目获得市级前六名或二等奖以上。

广州市铁一中学越秀校区特长生则是面向越秀区，具有本市户籍和越秀区正式学籍的应届小学毕业生，政策性照顾借读生享有与本市户籍的小学毕业生同等资格，健美操（含体育舞蹈）特长生面向全市招生。招生项目艺术类包括：管弦乐、舞蹈、声乐、语言艺术。体育类包括：田径、男子篮球、健美操（含体育舞蹈）、无线电测向、武术、游泳。艺术特长生须符合下列条件：2016年6月1日至2019年5月31日期间，在市级以上教育行政主管部门举办（含市教育局委托广州市学生体育艺术教育协会承办）的各类艺术专项比赛中获市级三等奖以上，或者在区级教育行政主管部门举办的各类艺术专项比赛中，获区二等奖以上的个人或集体项目骨干获奖队员。参加中国舞蹈家协会主办的全国“小荷风采”少儿舞蹈比赛获铜奖以上，参加国际奥林匹克合唱比赛获铜奖以上，其他大型国际比赛获银奖以上（赛事需由学校招考组与区、县教育局商定）的获奖队员。广州学生交响乐团团员代表广州学生交响乐团参加各种正式交流演出的，由团员证明和演出证明给予报考特长生资格认定。

除了执信、铁一，还有二中、广州市华侨外国语学校、广大附中、广州市第四中学等学校也公布了初中特长生意向报名的内容。目前，这些都属于意向摸查，而正式报考的时间要根据广州市教育局和越秀区教育局的统一要求安排。有家长对记者表示，意向摸查阶段，有学校只是要求网上填写资料，有学校则组织学生到校进行才艺展示，还要求提供各种证书和学生简历资料。除了对特长才艺的要求，对五年级、六年级的学习成绩也一样看重。

招生规模不断压缩 竞争更加激烈

张同学现在是华附足球队的成员之一，他告诉记者，从7岁就开始进行足球训练，也从此走上了特长生之路，升初中和高中都是通过特长生招生。罗同学今年读三年级，却是各种比赛上的常客，她对记者表示，“妈妈说，只有教育局组织的比赛我们才参加。”事实上，特长生确实让一部分学生通过发挥自己所长在升学路上走得更轻松。

不过，教育部办公厅印发《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，强调招生规范。教育部要求，继续压缩义务教育学校特长生招生规模，至2020年取消各类特长生招生。这已是教育部连续几年要求压缩义务教育学校特长生招生规模。

2018年越秀区共有19所初中可以招1015名特长生，可招特长生的学校比去年减少了两所，招生名额也比去年减少了39名。今年的招生计划还未正式公布，不过从教育部要求来看，继续压缩是大势所趋。这也就不难理解今年为何不少学校在摸查阶段就要求提供学习成绩的证明资料，除了特长之外，其他门槛也在提高。

从目前广州各中学的招生来看，特长生主要分为体育和艺术两大类，其中体育特长项目一般包括田径、游泳、羽毛球、乒乓球、篮球、网球、健美操、武术、足球、无线电测向、定向越野、跆拳道、轮滑等；艺术特长项目一般包括声乐、管弦乐、民乐、舞蹈、语言艺术、书法、拉丁舞、国画等。哪个学校可报考哪些项目则以具体的学校体育传统项目计划为准。

广州各类各级学校每年招收10到上百个的特长生。以2018年省属、市属初中招收体育、艺术特长生计划来看，招生大户招生人数在一百人左右，比如，广东实验中学体育项目招生指标40人，艺术项目招生指标70人。广州市执信中学（含109校区、水萌路校区）体育项目招生28人，艺术项目招生92人。广州市铁一中学本部和亚运城校区加起来招收特长生达到121人。

从特长生资格来看，特长资格的获得，必须参加教育主管部门组织的比赛，最简单的辨别办法是看奖状是否盖的是教育局的印章。有了证书，还要进行特长生资质认证。

一般由学生提出申请，然后由学校统一向区教育局提交特长生资质认证，通过区教育局认证的，每人将发一张特长生报名表。只有拿到了特长生报名表，才算是一名真正意义的特长生，然后才是参加学校组织的特长才艺测试比赛。因此，对于学生而言，如果是为了升学助力，并非所有获奖证书都是有效的。

没有了招生指挥棒 更易培养孩子特长

专家意见

根据教育部的要求，今年将是作为特长生招生的最后一年，如果没有了招生指挥棒，特长发展何去何从？业内人士认为，从目前教育发展的方向来看，全面发展成为目标，在小升初面试中，对孩子综合素质的要求也越来越高，取消特长招生不等于不要特长。从学校、社会以及家长育人的角度来看，孩子的发展应该是多元的，适当培养特长对孩子将来的发展是有利的，没有招考的指挥棒，可能更利于从孩子本性个性出发。家长们的心态应该减少些功利性。如果孩子不是真心喜欢一件事情，他们容易产生抵触情绪，比如，如果孩子活泼好动，却给他报了一个静坐的乐器班，孩子可能不但不能好好学习，还会出现破坏课堂的行为，因此，家长在为孩子进行选择时，应该从孩子角度出发和考虑，尊重他的选择。孩子做自己喜欢的事，才会把它看成是一种娱乐而不是负担。