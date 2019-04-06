海外年轻学子变得更主动积极了

海外学子在求学的过程中，也会结交许多异国朋友。互动交流中，不仅展现了彼此的差异，而且也会相互影响。

海外学子在求学的过程中，也会结交许多异国朋友。互动交流中，不仅展现了彼此的差异，而且也会相互影响。

互动交流不仅让海外学子了解多元的世界，而且也给所处的环境带去了“中国元素”。

在交往中 变被动为主动

出国读书的年轻人越来越多，在多元环境中的互动机会也越来越多。同时，国内外的高校也更加注重营造交流环境。

陶欣宇现在就读于韩国延世大学，而她的留学经历从初中毕业时就开始了。那时她前往加拿大一所私立高中学习。学校设有“国际日”，在这一天，各个国家的同学集中在一起，烹饪自己国家的特色美食，然后一起品尝、分享。

学校里丰富的课外活动是结识朋友的好机会。目前在英国南安普顿大学就读的王子君通过学校举办的体育活动结识异国朋友。她说：“学校有乒乓球比赛，我就是在比赛时结识了两个印度朋友。”

以往在外国人印象中，中国学生普遍比较安静、不爱主动交往。但是现在，这种印象正在逐渐改变，借助科技的发展，中国学生的交流和交友方式也发生了变化。

张宇宁正在澳大利亚悉尼科技大学就读。在出国之前，他很期待入学后能结识一些不同国家的朋友。学校的安排恰恰满足了他的愿望。到学校之后，一进入班级课堂，他发现班上除了本地同学之外，还有很多来自其他国家的学生。于是他马上下载了一款社交软件，热情地将同学们统统加为好友。

在交流中 发现彼此的差异

不同的文化背景、不同的成长环境，学子在和异国朋友交往的过程中，经常发生令双方意想不到的事。

学子们普遍感到，他们的外国朋友在交流中更加活跃、热情；在公共环境中，也表现得更加主动、积极。魏来目前在英国曼彻斯特大学读书。她说：“老师经常布置小组作业。一个学习小组由来自不同国家的同学组成，大家就作业和课程进行讨论。在交流过程中，我发现外国同学不仅敢于表达，而且更积极、更活跃。”王子君也提到刚入学时的一件趣事。她和一个中国同学去主校区报到，走在校园中，只是和人们擦肩而过时，就有并不相识的外国朋友用中文夸奖那位女生“你真漂亮”。第一次遇到这种情形令她们感到有趣和惊奇。

同样，在课堂环境中，中国学子的学习能力也常让外国同学感到惊讶。陶欣宇说：“我发现很多外国朋友在做数学题的时候，无论是多么简单的运算，都会使用计算器。这可能是他们的一种习惯。中国学生做数学运算时不使用计算器，而且做题很快、很轻松。外国同学见了非常吃惊。”

在互动中 努力创造多元

“我发现，现在好多外国人都开始使用微信。我有一些朋友，他们很喜欢微信中的翻译功能，这极大方便了我们之间的沟通。”张宇宁说。

魏来发现，在她所生活的曼彻斯特市，中国人、印度人占比很大，这个城市文化包容度也很大。“在这里的中国餐厅有很多外国人就餐，也有很多外国人去排队买奶茶，而这些奶茶品牌都创始于中国，比如快乐柠檬、一芳、coco等。”她说，“我觉得这种现象很有意思，也从一个侧面看出中国品牌的影响力。”

新一代学子开始主动展现自己的文化，为多元环境增添一抹中国颜色。

王子君举例说，她曾碰到一位中国留学生，身着中国传统服装，在当地的街头弹奏着中国古典乐器。“我觉得这很好呀！不仅锻炼了自己的演奏能力，而且也传播了中国文化。”她说。