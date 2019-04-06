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两大顶级自招测试时间有望错峰

2019-04-06 07:41 来源：北京日报 任敏
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　　北大、清华近日先后公布各自的顶级自招计划。北大“博雅计划”中，医学类七个专业停招三年后，今年再次纳入；清华“领军人才选拔”中，16个文、理大类专业招生，清华将根据学生初试成绩分省、分科类确定初试通过名单。两校均未明示降分优惠，但测试时间有望错峰，便于部分考生同时赴考。

　　北大“博雅计划”的申请者必须志向远大明确、有强烈的社会责任感，具有发展潜能、有强烈的好奇心，学业成绩突出、基础学业成绩原则上应位居全年级前1%以内（文理科类分列）。

　　去年在普通自招中招生的临床医学（八年制本博连读）、临床医学（五年制）等七个专业，今年则被调整至“博雅计划”中。由此，该计划今年招生专业增至36个。北大“博雅计划”于2015年启动招生，除当年设置医学类专业外，2016年至2018年接连三年均未列入。北大此次规定，申报医学类专业者，应为理科考生，且对医学类专业有浓厚兴趣，致力于医学事业发展。

　　“博雅计划”的选拔与往年相同，设初审和测试。北大择优认定资格考生及降分幅度，具体降分幅度由北大招生委员会确定。

　　清华“领军人才选拔”的招收对象为志向远大、追求卓越、品学兼优、素质全面，一贯优秀并具创新潜质的普通高中毕业生，综合学业成绩应在全年级前列。

　　前段时间，清华公布的普通类自招简章中，法学类、人文与社会类、人文与社会类（经学方向）和人文与社会类（出土文献方向）四个专业未招生。不过，这次“领军人才选拔”中，清华16个本科文、理大类专业招生，包括法学、人文与社会类。清华规定，学生可不受自身文理分科限制进行学科类型申请，每人最多允许填报3个专业类（方向）。

　　“领军人才选拔”包括初评、初试、复试和认定。清华将根据学生初试成绩分省、分科类确定初试通过名单。复试内容包括但不限于综合面试、专业考察、体质测试等。对于今年的优惠分值，清华的招生简章未予明示，只提到将根据学生的初评情况、初试情况和复试情况择优给予学生领军人才选拔降分录取优惠认定，具体降分幅度由该校招生工作领导小组确定；另外，体质测试成绩优秀者，将给予额外降5分。

　　北大“博雅计划”今年的测试时间为6月11日至14日，清华的初试在6月10日左右，复试在6月15日至18日。从时间节点来看，两校有望错峰，这意味着部分尖子生有机会分别参加两校的测试，甚至可能同时拿到两校的降分“礼包”。

　　延伸阅读

　　清华为自强计划匹配勤工助学岗

　　昨晚，《清华大学2019年自强计划招生简章》对外公布，今年，清华15个大类专业将通过自强计划招收勤奋好学、成绩优良的农村学生，通过该计划考入清华者，入校后将获得勤工助学岗位、学习与发展指导和校友导师。

　　清华自强计划主要招收边远、贫困、民族等地区县（含县级市）及县以下高中的农村学生。录取人数不低于教育部规定的高校专项计划招生规模，共有15个大类专业招生，学生可不受自身文理分科限制进行学科类型申请，每人最多报3个专业类。

　　通过自强计划考入后，清华将为学生安排勤工助学岗位和专门的学习与发展指导，并配备优秀校友担任个人导师。

　　人大部分学院依学分定专业

　　昨晚，中国人民大学招办相关负责人表示，今年人大在京统招计划预计与去年持平，多个学院已实施专业无节点分流，学生在学院内根据兴趣和学业规划选择专业模块课程，大四时根据学分修习情况被授予相关学位。

　　人大招办副主任熊俐嘉介绍，人大本科培养的一大特色是多个学院实施专业无节点分流，这是人大率先实施的人才培养模式，最早在理科实验班（信息与数学）中推行。具体来说，大学四年期间，学生不用像以前那样到大二进行专业分流或专业选择，而是接受四年一贯制培养。学院会在大一时设置入学导航课，介绍各个专业本科生培养方案，四年间学生可根据自己的兴趣，选择希望学习的专业模块课程，到了大四，学校将根据学生选择的模块和学分修习情况，认定专业。如果学生能同时修完两个专业的课程模块和学分，那可根据情况认定为主修和辅修学位。

　　今年，人民大学一共有5个学院实施专业无节点分流，包括信息学院、数学学院、新闻学院、商学院和环境学院。

编辑： 柯丹洁

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