新职业来了，人才培养咋跟上？

人工智能工程技术人员、大数据工程技术人员、无人机驾驶员……如今，这些称谓已成为国家认可的新职业。

人工智能工程技术人员、大数据工程技术人员、无人机驾驶员……如今，这些称谓已成为国家认可的新职业。近日，人力资源和社会保障部正式发布13个新职业。这是自2015年版国家职业分类大典颁布以来发布的首批新职业。

这批新职业主要集中在高新技术领域，既有时下热门的物联网工程技术人员、云计算工程技术人员、电子竞技员等，也有适应传统行业变化需求的工业机器人系统操作员、农业经理人等。

为何设置新职业？作为人力资源的提供者，学校有何准备、如何响应？本报记者进行了采访。

新职业反映国家未来发展热点领域

据人社部相关负责人介绍，新职业是指《中华人民共和国职业分类大典》中未收录的，社会经济发展中已有一定规模的从业人员，且具有相对独立成熟的专业、技能要求的职业。建立新职业信息发布制度是国际通行做法，也是职业分类动态调整机制的重要内容。

1999年，我国颁布了首部职业分类大典，共收录了1838个职业。2010年后，国家启动了大典修订工作。2015年7月，颁布了2015年版大典。2015年版大典颁布近4年来，随着经济社会发展、科学技术进步和产业结构调整，新产业新业态新模式滋生孕育出新职业，亟须重启新职业信息发布工作。

近年来，随着人工智能、物联网、大数据的广泛运用，与此相关的高新技术产业成为我国经济新的增长点。人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员和云计算工程技术人员等4个专业技术类新职业应运而生。

而在许多传统行业，技术的升级换代正引发传统职业的变迁，如工业机器人的大量使用，对工业机器人系统操作员和系统运维员的需求剧增，使其成为现代工业生产一线的新兴职业。

信息化的广泛应用也衍生了新职业，比如在国际赛事的推动下，电子竞技已成为巨大的新兴产业，电子竞技运营师数量增加和电子竞技员职业化势在必行。

记者注意到，在对新职业的定义和主要工作任务描述中，并不含有对从业人员的学历层次要求，但是从对主要工作任务的描述中不难看出，新职业所需的人才培养对高等教育和职业教育均有涉及。

“新职业信息的发布有利于促进职业教育和职业培训改革，推动专业设置、课程内容与社会需求和企业生产实际相适应，促进职业教育培训质量提升，实现人才培养培训与社会需求紧密衔接。”人社部负责人表示。

已有一批普通高校和职业院校开设相关专业

作为人才培养一端的教育领域，如何响应新职业的人才需求？

记者注意到，早在去年4月，教育部就印发了《高等学校人工智能创新行动计划》，提出“加强人工智能领域专业建设。推进‘新工科’建设，形成‘人工智能+X’复合专业培养新模式，到2020年建设100个‘人工智能+X’复合特色专业；推动重要方向的教材和在线开放课程建设，到2020年编写50本具有国际一流水平的本科生和研究生教材、建设50门人工智能领域国家级精品在线开放课程；在职业院校大数据、信息管理相关专业中增加人工智能相关内容，培养人工智能应用领域技术技能人才”。教育部2018年认定了首批612个“新工科”研究与实践项目，其中布局建设了57个人工智能类项目。

根据教育部近日公布的2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果显示，共有96所高校新增备案“智能科学与技术”专业，101所高校新增备案“机器人工程”专业。

在职业教育领域，从今年年初公布的2019年高职专业设置备案结果看，今年备案开设高职“大数据技术与应用”专业的学校399所，“云计算技术与应用”专业207所，“物联网应用技术”专业498所，“工业机器人技术”专业568所，“无人机应用技术”专业209所，“电子竞技运动与管理”专业76所，“城市轨道交通”相关专业343所。虽没有直接以人工智能为名称的专业，但《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》2018年增设了“虚拟现实应用技术”专业，2019年有71所高校首次开设这一专业。另有169所高校备案开设“智能控制技术”专业，该专业自2013年设置以来呈逐年快速发展趋势。

据了解，为适应国家经济社会发展和产业转型升级需要，进一步提高技术技能人才培养的针对性，教育部还对现行中等职业学校专业目录进行了修订。教育部职业技术教育中心研究所教学教材室副主任刘义国告诉记者：“本轮修订工作，主要是从分析梳理科技进步、产业升级和经济社会发展对中职层次人才培养的需求变化入手，对照最新版职业分类大典，对接新职业，服务新业态新模式，优化调整中职专业，该新增的新增，该提升的提升，该淘汰的淘汰。目前已发布征求意见稿，面向社会征求意见，接下来还要根据反馈意见并结合这次发布的新职业，进一步修改完善。高职专业目录，现在是每年动态更新。”

职业更新提速给人才培养带来新挑战

清华大学中国科技政策研究中心发布的《中国人工智能发展报告2018》显示，2017年，中国人工智能市场规模达到237.4亿元，同比增长67%；中国信息通信研究院发布的2018年云计算发展白皮书显示，2017年，中国云计算整体市场规模达到691.6亿元，增速达34.32%。市场迅猛增长的同时，也带了巨大的人才缺口。

新职业的增加，让那些对市场反应灵敏的高职院校负责人看到了转型升级、新旧动能转换对教育的挑战。

“客观上说，认定新职业是适应新兴产业发展的需要。”常州工程技术学院院长吴访升认为。“今后可能会出现这样的图景，大批的新职业面市，大批的传统职业消亡。”广东省惠州城市职业学院党委书记、校长邓庆宁说。

邓庆宁分析：“13个新职业中相当一部分是面向数字经济和人工智能领域的，这是第四次工业革命——数字经济时代的先导性职业。对于学校来说，当务之急是对现有专业进行数字化再造。同时，顺应新经济开设具有数字化特征的新专业。目前我校已有10个专业在此范围内。当然，教育是面向未来的，因此停留在回应产业需求上是不够的，职业教育应该具有引领性，就这一点来说我们还有很长的路要走。”

“我理解专业设置应在技术业态发展中成长，在成长中规范，在规范中引领。”日照职业技术学院院长冯新广说，“但是，目前也存在一定的困难，特别是对于三四线城市的职业院校来说，像工业机器人、人工智能、云计算等专业，我们虽然很关注，也打算开设，但困境是缺乏师资，也缺乏相关企业的支持。”

冯新广认为，迎接新技术、新产业带来的挑战，职业院校要坚持开放办学，主动作为，与市场共舞，与经济对接，与产业互动，构建专业设置与调整的动态机制，及时回应社会和产业对人才的诉求，调整人才培养模式和方案，重构适合需求的课程体系和课程建没，使其能够快速响应新技术新经济新业态的需要。