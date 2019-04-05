多地正加紧研究调整招生政策

4月2日，省教育厅举行了2019年普通中小学招生入学工作通气会，要求民办学校不得以面试、面谈、人机对话、简历材料等任何形式为依据选择生源。

4月2日，省教育厅举行了2019年普通中小学招生入学工作通气会，要求民办学校不得以面试、面谈、人机对话、简历材料等任何形式为依据选择生源。支持各地市、县（市、区）教育局对报名人数超过招生计划的民办学校采取电脑随机派位方式进行招生。

这一严厉的招生政策，让很多人措手不及，也引发了广泛关注。“这是减轻家长、学生负担的有力举措！”省教育厅有关负责人表示，各地教育局要严格执行《广东省教育厅转发关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》精神，进一步规范民办学校招生行为。已组织面谈招生的民办学校，不能把面谈成绩作为“掐尖”的依据。同时省教育督导部门将适时对辖区内招生入学政策落实情况开展督导，纠正和严肃查处各种违规违纪招生行为，重点整治“小升初”招生乱象。

消息重磅，但其实10多天前已露端倪。

3月21日，教育部办公厅下发了《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，要求各地规范民办义务教育学校招生管理，将民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生，不得以任何形式提前选择生源，坚决防止对生源地招生秩序造成冲击。

早在教育部和省教育厅发出通知前，深圳、佛山、东莞、中山和珠海等部分地市已出台了民办学校义务教育招生工作相关政策，不同程度允许民办学校面谈招生。而在省教育厅发出通知后，多地教育局紧急研究新规，正在着手调整民办学校的招生政策。

广州江门▶▷还未出台招生政策正在研究贯彻新规

每年春季，各地市都会密集出台相关政策，对当年义务教育阶段学校招生工作提出要求。

目前，广州还未出台今年的义务教育阶段学校招生相关文件，但部分区已经发布了招生工作方案。增城区在3月22日发布的《2019年增城区义务教育阶段学校招生工作方案（征求意见稿）》中明确，民办初中将在7月5日到7月14日进行招生。

广州民办学校虽执行免试入学，但往年许多民办中小学都会采取面谈形式进行招生。针对可能到来的“面谈”，广州多所培训机构已经针对面谈推出“特训班”。

如果面试、面谈、人机对话、简历材料等形式都不能作为民办学校选择生源的依据，那么会否使用电脑派位形式招生？广州市教育局相关负责人表示正在研究，将会坚决贯彻省教育厅规定。

除广州外，江门也暂未出台今年的招生相关文件。按照惯例，江门市民办中小学多以自主招生的形式进行，且期间会有面谈的环节，但这一环节并不等同于考试或者人机对话，组织面谈是为了了解学生的精神状态及学习基础。

江门市教育局相关负责人表示，教育局获知教育厅新规后，马上会同相关业务科室进行研究，对今年的招生政策进行调整，及时向民办中小学提供相关的招生指引，相关招生政策最快会在4月上旬出台。对于部分学校已经开展以面谈形式进行招生的情况，一有发现将立即叫停。

此外，对应通气会上“面向审批地的招生计划不得少于本校招生计划的50%”这一要求，广东实验中学附属天河学校透露，每年初一学生中，来自审批地天河区的学生还是最多的。广州为明实验学校招生负责人也表示，学校初一学生超过半数来自审批地海珠区。对于省教育厅新规，将严格执行市、区教育行政部门的规定。

此外，广州多次出台相关文件规范义务教育阶段招生工作，严惩违规招生行为。广东实验中学附属天河学校、广州市番禺执信中学、广州市华师附中番禺学校等多所学校在近日发布声明，与密考“划清界线”。

深圳佛山东莞中山▶▷此前政策不同程度允许面谈将依新规调整招生政策

在深圳、佛山、东莞、中山等地，义务教育招生工作相关政策已经出台，在不同程度上允许民办学校面谈招生。

深圳在3月6日发布《关于做好2019年民办学校义务教育招生工作的通知》称，要全面实行公、民办学校统一招生、同步面向社会招生。同时还提出报名人数多于招生计划数的民办学校，可以组织面谈选录学生，但只可以组织一轮面谈等。

东莞市提出民办学校可采取面谈、摇号、电脑派位等多种形式选择符合学校办学特色的学生；佛山出台的文件明确，今年民办初中仍以面谈方式招收新生，学校可通过摇号、抽签等方式确定参加面谈的学生对象；中山市教体局则已公布面谈方案时间安排。

省教育厅新规出台后，各地的民办学校面谈招生情况会否调整？中山迅速响应，删除了此前公布的面谈时间及安排，于4月3日傍晚发布了《关于更正<中山市民办义务教育学校2019年招生工作安排>》的公告，落实省教育厅关于民办义务教育学校招生工作的最新精神，并公布了民办义务教育学校验核报名时间。

佛山市教育局、东莞市教育局则回应，根据省教育厅文件精神，正在研究贯彻。深圳市教育局相关负责人表示，深圳将严格落实教育部、省教育厅关于民办学校义务教育阶段招生相关管理规定。此外，该负责人透露，今年深圳民办学校义务教育阶段招生具体政策方案，目前正在研究制订中，预计近期将会出台，将及时向社会公布。目前除宝安区外，深圳其他区尚未启动民办义务教育阶段招生工作。而已经启动民办义务教育阶段招生工作的宝安区，也尚未进入面谈程序。

在这些已经出台招生方案的地市，有些家长表示孩子已经在按照方案准备，省里这个政策突然出来“有点慌”。对此，佛山某民办学校相关负责人表示，佛山市教育局一旦出台最新调整文件，会严格执行。“建议家长暂时不用过于紧张，现阶段还是要以扎实打好学科基础为主，毕竟立足孩子成长发展才是最主要的”。

珠海惠州▶▷没有明确规定招生方式将规范民办学校招生行为

在已出台招生方案的地市，有一部分则未对民办学校是否可以面谈作出明确的规定。在今年2月28日珠海市教育局下发的《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》中，明确民办学校不得自行扩大招生范围和招生规模，不得组织任何形式的笔试，但并没有禁止组织面谈。

珠海市香洲区教育局相关负责人表示，珠海市义务教育阶段民办学校招生工作由各区具体负责，该区要求民办学校不得组织笔试、面试，与省教育厅最新精神一致。

2018年，惠州出台《惠州市落实〈义务教育学校管理标准〉专项行动方案》，其中对民办学校的招生行为进行了规范，杜绝以考试入学、与各种证书挂钩、提前招生和收取赞助费等行为。要求采用抽签、电脑随机分配等方式分班，编班过程邀请社区代表、家长等相关人员参加。

不过，该方案并未明确民办学校是否可以举行面谈。目前惠州个别民办学校有实行面谈招生的计划。在惠州市光正实验学校，记者咨询相关招生情况后，拿到一份招生简章，初中部的入学要求里明确写着“1.普通生：学校组织自主招生面谈（面谈时间以招生办通知为准）。2.特长生：4月21日（音乐、体育、美术和信息）。”录取办法也明确：“按照面谈结果，择优录取”。新规出台后，惠州市教育局表示，近期会出台进一步规范民办学校招生工作的方案。

（记者：吴少敏 陈芳庭 孙颖 王雅铄 郭冬冬 周春 冉小平 黄烨倩）