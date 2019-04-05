13个新职业是如何“诞生”的？

近日，人力资源社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布13个新职业信息。

近日，人力资源社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布13个新职业信息。新职业包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员、农业经理人、物联网安装调试员、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员等，是自2015年版国家职业分类大典颁布以来发布的首批新职业。

“新职业是在向社会公开征集的基础上，经专家评审、公示征求意见后，按程序遴选确定的。”人力资源社会保障部有关负责人表示，此次共征集到43个建议职业，经专家严格评审，报人力资源社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局批准，最终发布了上述13个新职业信息。

对这13个新职业进行分析，可以发现主要集中在高新技术领域，这与我国当前所处社会发展阶段、产业结构升级发展、科技创新能力提升、信息化广泛使用等方面有着莫大的关联。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这对劳动者的科学文化素质和能力水平提出新的要求。近几年，随着我国人工智能、物联网、大数据和云计算的广泛运用，与此相关的高新技术产业成为我国经济新的增长点，对从业人员的需求大幅增长，形成了相对稳定的从业人群。在这一背景下，以较高的专业技术知识和能力为支撑、从业人员普遍具有较高学历的4个专业技术类新职业——人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员和云计算工程技术人员应运而生。

另一方面，随着新兴技术的采用，传统的第一、第二产业越来越智能化，工业机器人替代生产流水线上简单劳动力的做法在部分地区得到推广。工业机器人的大量使用，与工业机器人相关的生产、服务和培训企业蓬勃发展，因此对工业机器人系统操作员和系统运维员的需求也在逐渐增加，使其成为现代工业生产一线的新兴职业。同时，随着无人机技术的成熟，无人机在植保、测绘、摄影、高压线缆、农林巡视和物流等应用领域大展身手，也在一些人类难以完成的高难险和有毒有害工作方面日渐活跃，大量无人机的使用，使无人机驾驶员成为名副其实的“新职业”。

除此之外，信息化的催化作用使传统职业的活动内容发生变革，从而衍生出新职业，如数字化管理师、建筑信息模型技术员等；物联网在办公、住宅等领域得到广泛应用，信息化与现代制造业深度结合，物联网安装调试从业人员需求量激增；在不少国际赛事的推动下，基于计算机的竞技项目发展迅猛，电子竞技成为巨大的新兴产业，电子竞技运营师和电子竞技员职业化势在必行；农民专业合作社等农业经济合作组织发展迅猛，从事农业生产组织、设备作业、技术支持、产品加工与销售等管理服务的人员需求旺盛，农业经理人也在逐渐成为热门的职业。

“催生新职业很重要的一点，是社会的需求。需求变迁了，职业也会随之变迁。”人力资源社会保障部职业技能鉴定中心标准处处长葛恒双表示，近几年，物联网、大数据、信息安全、数字制造、人工智能等新兴概念层出不穷，目前已经催生出很多新职业。未来人力资源社会保障部还将密切跟踪职业活动领域的新发展新变化，动态了解和掌握新职业发展情况，并将完善新职业发布制度，定期发布新职业信息。