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校长陪吃饭 不是“稀奇事”

2019-04-05 07:43 来源：南方日报 钟哲
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　　由教育部、国家市场监管总局和国家卫生健康委员会共同制定的《学校食品安全与营养健康管理规定》（下称《规定》）于4月1日正式实施。该规定明确，中小学、幼儿园应当建立集中用餐陪餐制度，每餐均应当有学校相关负责人与学生共同用餐。

　　近日，记者走访多所中学发现，校长陪餐早已不是“稀奇事”，很多学校已坚持陪餐数年。另一方面，在信息技术的帮助下，家长对学校的食品安全信息不再“两眼一抹黑”。

　　制度完善倒逼食堂质量提升

　　在广州执信中学琶洲实验学校（下称“琶洲执信”）的食堂的显眼位置，一台电视连接着食堂后厨各工作间的9个监控摄像头，全时直播备餐情况。

　　4月3日中午12时20分，琶洲执信校长黄培杰正与学生一起在食堂排队。他从学生手中接过饭勺，往自己的餐盘里添上白米饭，然后一起走到桌前坐下，开始吃午餐（见图，南方日报记者张迪摄）。

　　“这个菜味道怎么样？酸菜鱼好吃吗？”得到学生的肯定回答后，黄培杰脸上露出了笑容。

　　初一（3）班学生谭靖琳说：“在食堂每天都能看到校长、老师和我们一起吃饭，家长也比较放心。”

　　黄培杰介绍，琶洲执信一直实行校领导、教师陪餐的制度。“以前没有制度这个说法，就是一种陪伴的习惯，我们一直是这样做的。”

　　无独有偶，广东实验中学附属天河学校（下称“省实附中”）自2005年建校时就规定，全校师生员工就餐实行同等菜式、同等价格、同时供应，教师窗口与学生窗口并列，方便校长、老师及时了解和感受食堂的饭菜质量，及时发现问题。

　　实际上，2015年广东省教育厅曾下发《广东省教育厅关于学校学生食堂陪餐的制度》，要求所有学生食堂每天必须有管理人员陪餐，校级领导陪餐每月至少1次、每学期至少4次。今年的《规定》则进一步明确，管理人员需做好陪餐记录，及时发现和解决集中用餐过程中存在的问题。同时，《规定》还明确了学校食品安全实行校长（园长）负责制，校长成为食品安全的第一责任人。

　　管理规定的明晰，倒逼广东校园食堂质量的提升。据统计，深圳市目前共有学校食堂2489家，其中A级食堂905家，占总数的36.4%。2018年广州市A级学校、幼儿园食堂共有733间，其中白云区最多，共162间。

　　信息技术让食堂更“透明”

　　3月16日，全国校园食品安全工作电视电话会议明确，2019年要完成三项“硬任务”：全年校园食物中毒事故控制在万分之二以内，并比2018年有所下降；学校食堂推行“明厨亮灶”的比例要达到70%，让群众随时可以进行“看得见”的监督。

　　比如，惠州推行的学校食堂食品安全智慧阳光系统（简称“智慧食堂”）利用信息技术，回应家长对食堂的关注。在华南师范大学附属惠阳学校食堂的显示屏上，可以看到后厨各工作间的备餐流程，教育部门、食药监部门也能通过系统实时进行监管。

　　当仓库的防鼠板未放好时，预警系统会发出提示；当蔬菜清洗时长、清洗水位不达标时，放置在清洗盆内的感应器就会触发预警。在这个“机器管家”的监控下，管理者和工作人员能更快地发现和解决操作中的问题。

　　据悉，惠州自2016年开始推行智慧食堂以来，目前已建成智慧食堂82家，未来将在全省推广。

编辑： 柯丹洁

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