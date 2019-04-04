化解“技工荒”需从源头下功夫

一些职业院校是专门为用人单位定向培养员工的，虽然毕业生在学历上低了一点，却拥有一技之长,属于实用型人才。从这方面来说，技能型人才应该和学术型人才一样获得平等竞争的机会。

“加快技术工人和技能人才培养，急需加大投入！”前不久，在全国政协总工会界小组讨论会上，技能人才培养的话题激起一阵讨论的“小高潮”，多位委员发出如是呼吁。

统计数据显示，我国高级技工比例仅为5%左右，全国缺口近1000万人。而与之相对应的是，全国共有技工院校2545所，其中，技师学院434所，在校生322万人，就业率达到97.4%，骨干院校就业率达到100%。可见，即使技工院校在校学生就业率达到100%，也难以从根本上解决技能人才缺口大的问题。针对“技工荒”，人社部专门印发《技工教育“十三五”规划》，要大力发展技工教育，着力培养具有创新能力的后备产业工人和高技能人才。

问题是高等教育存在重本科、轻职教，学术“腿长”、技能“腿短”的“跛足”现象。特别是就业平台对高学历过度崇拜，导致一些学子选择“用脚投票”的方式，逃离职业教育，每年开学之初，有的职业院校甚至会出现“退学潮”。再者，在经济发展转型的今天，就业形势更加严峻。用人单位为了自身发展的需要，设置了更高的就业门槛，如有的用人单位就明确规定：本科以下学历者免谈。

落实《技工教育“十三五”规划》，重视和支持职业和技工教育，是解决技能人才缺失、弘扬“工匠精神”的关键所在。换言之，化解“技工荒”，需从教育源头下功夫。笔者呼吁：尽早出台方案，实现两类人才、两种模式高考。第一种是技术技能人才的高考，考试内容为技能加文化知识；第二种就是现行的高考，即学术型人才的高考。实现技能型人才的高考和学术型人才的高考分开，两者并重，协调发展。学生在高中阶段，即16岁就可以选择未来发展的模式。

事实上，一些职业院校是专门为用人单位定向培养员工的，虽然毕业生在学历上低了一点，却拥有一技之长,属于实用型人才。从这方面来说，技能型人才应该和学术型人才一样获得平等竞争的机会。