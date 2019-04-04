校外培训热 复方祛虚火

4月1日至2日，以“规范、自律、提质——培训教育再出发”为主题的第八届全国培训教育发展大会在北京召开。

从2018年初，教育部等四部门联合开展校外培训机构专项治理行动以来，治理工作取得了怎样的成效；目前面临怎样的新情况与新问题；今年，为尽快实现培训行业规范有序发展，主管部门又将怎样综合施策、持续发力……带着这些问题与思考，4月1日至2日，以“规范、自律、提质——培训教育再出发”为主题的第八届全国培训教育发展大会在北京召开。

会上，专家学者围绕新形势下培训教育如何规范发展展开讨论。要健全规范培训机构发展长效机制，办好让人民满意的校外培训，让教育培训机构真正成为有益的教育力量。

得力：基本管控无证无照、安全隐患等问题

为贯彻落实中央要求，及时回应人民群众关切，切实规范校外培训机构发展，有效减轻学生过重课外负担，2018年初，教育部确定了“标本兼治、内外联动、疏堵结合、积极稳妥”的工作思路，先开展专项治理，并同步建立长效管理机制。

1年来，治理工作取得了阶段性成效。截至2018年底，全国共摸排校外培训机构40.1万所，存在问题机构27.28万所，完成整改26.99万所，完成整改率98.93%。其中，北京、天津、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、西藏、甘肃、新疆等省区市及新疆生产建设兵团存在问题机构已全部完成整改。全社会初步形成了共同推进培训机构治理的良好氛围。

“但我们充分认识到，专项治理的基本完成也只是将校外培训机构初步纳入了规范有序管理的轨道，仅仅迈出了减轻中小学生过重课外负担改革征程的重要一步，距离办好让人民满意的校外培训还有较大差距。”教育部基础教育司办公室主任陈东升介绍，当前新情况新问题依然不断出现，一些培训机构违规行为更加隐蔽，或主动、或被动，一些家长让孩子超前学习的冲动依然存在，巩固治理成果、坚决防止反弹任重而道远。教育部将继续坚持综合施策，凝聚各方力量，持续发力、久久为功，力争尽快实现培训行业规范有序发展。

陈东升说，在2018年一些校外培训机构存在的无证无照、安全隐患等问题基本得以管控规范的基础上，2019年教育部门将坚决贯彻中央部署，会同有关部门，以治理学科类培训为重点，以切实减轻中小学生过重课外负担为目标，聚焦招生入学前、寒暑假等重点时段和重点热点地区，开展全面排查督查，严肃处理个别违规培训；将加强培训机构信息系统建设，形成集监管、举报、服务为一体的现代化管理平台；将严格规范学科类培训管理，使其将培训着眼点聚焦在实施素质教育上。

“还应该继续完善课后服务制度和招生入学规则，减少家长送学生参加培训班的冲动，从而提升社会对治理工作的认同效度。”有专家建议。

发力：构建依法办学、诚信经营的良好行业生态

会上，针对行业组织如何发挥更大作用，专家和学者们也展开热议。

“我们将巩固校外培训机构专项治理已有的成果，构建长效机制，不断强调规范自律，努力发掘内生动力，把为教育服务、为学生的个性要求服务、为减轻学生过重的负担服务，作为校外培训机构未来的发展方向。”中国民办教育协会培训教育专业委员会理事长张强介绍，2019年将对自律公约签约1年来各地校外培训机构的履约情况进行调研和评价，倡导履约，杜绝违约，让《校外培训机构自律公约》成为指导校外培训机构依法办学、规范管理、诚信经营的内部约束机制，从而构建良好的行业生态，促进培训机构更加规范、更高质量发展。

“未来，行业组织应当进一步把机制做实，把作用发挥得更好。多做行业调研摸底工作，研制监测模型，用好现代信息技术，为政府决策提供更加准确科学的依据；多做行业谋划工作，对行业发展定位、总体规模、经营模式等进行有效引导，避免无序竞争、恶性循环；多做行业自律工作，健全举报、查处、通报机制，建好监管服务支持平台，督促培训机构不仅签约，还要履约，不能违约。”还有学者如此建议。

合力：使校外培训成为学校教育的有效补充

与会学者普遍认为，办学规范的校外培训是学校教育的有效补充，对培养学生兴趣、发展学生特长、发展素质教育有着重要作用。“培训机构作为一支重要教育力量，如何发挥这支力量的教育作用，使学生满意、家长满意、社会满意，是提高培训机构教育质量极为关键的问题。”中国民办教育协会会长王佐书表示，为进一步发挥培训机构的有益作用，未来还需进一步健全规范培训机构发展的长效机制，切实维护良好的教育生态。

北京市教委相关负责人介绍，首先要完善治理体系，要构建包括校外培训机构在内的民办教育发展的整体制度体系，以促进校外培训机构的长效发展。同时，要探索建立信用管理体系，健全违规行为的发现机制以及完善联合执法机制。

“信用管理是加强校外培训机构管理的重要有效措施，要进一步完善校外培训机构黑白名单制度，及时向社会公布名单信息，并且探索第三方对校外机构信用分级评估和动态管理机制，并在部分区域开展试点、探索经验。”该负责人介绍，实现校外培训机构的规范发展需要社会各方力量的共同努力，让培训机构真正做到履行社会责任，服务学生成长。