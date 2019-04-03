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备考支招：如何冲刺4月自考

2019-04-03 16:21 来源：南方网
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临近4月考期，成人在线教育机构尚德机构为助力学员最后冲刺，推出了考前解析课和四月考期集训资料免费领等举措，并根据多年经验为学员复习冲刺“献计献策”。

在大数据、人工智能等新兴技术与教学深度结合的大背景下，尚德机构加大在科技领域的投入，通过数据化、智能化的教学方式提升学员的通过率。对于即将到来的4月考期，尚德机构学术中心有关负责人指出，最后阶段的复习策略应先刷题，再复习，以提高效率为第一要务；此外，盯错题，用秘技，纲举目张很关键。具体来说，要把握好以下三个方面：

首先，要有减法思维，抓住重点。一门课程的内容化作一张试卷，厚厚的教材里不可能每个知识点都是考点。最后阶段的冲刺复习要学会做减法，不能再盲目、按部就班地啃书本。在科目选择上也要学会做减法，要果断地放弃没有学好的科目，集中时间和精力主攻自己最有把握的几个科目。毕竟，复习一门考过一门，要比门门复习但门门考不过好得多。

其次，要学会刷题，突破难点。考前冲刺复习应多刷题，而且要先刷题，再复习；遇到错题，一定要回到相关知识点去反思，要把出错两次以上的题记入错题本，并以天为单位进行错题回顾，对易错疏漏的知识点回炉进行复习。除此之外，考前一定要至少做三套套题；做套题时应按照考试的时间安排连续做题，中途不要休息；要在平时做套题时找到自己的做题节奏；只有把平时当作考试，这样才能把考试当作平时，真正适应考试。

三是要主次分明，胸中有纲。在最后不到一个月的时间里，可以安排每个科目复习三轮。第一轮复习，强调“善于抓住主要矛盾”，结合刷题结果及密训资料，对那些仍没有记住、学懂的重点和高频考点，集中力量逐个攻破。第二轮复习，强调“不谋全局者不足谋一域”，即以考纲为基础，自己画出科目知识体系图，在脑海里形成所学科目的知识树，做到胸中有考纲，从整体上去把握科目。第三轮复习，强调“工欲善其事必先利其器”，获得集训资料的学员要在最后复习时利用好这一“利器”，尤其对于那些没有充裕时间看书的学员更应如此。

此外，尚德机构还为此次考期学员们准备了答题要点资料，内容涵盖汉语言文学、行政管理学、工商企业管理等数十个自考本科和专科专业。该资料由六大块内容组成，一是报考指南，包括全国各个地区自考注册报名流程等内容。二是历年真题试卷整理，解答学员们关心热点疑惑。三是电子版教材。四是考试重点难点、高频知识点的梳理资料。五是考前模拟试卷，帮助大家体验真实自考等。

有了这些措施助力，再掌握考前冲刺攻略，相信4月考期的考生们更有信心决胜考场。

编辑： 唐巧燕

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