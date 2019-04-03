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2019年广州市学校国防教育成果展举办 近距离感受“军味儿”

2019-04-03 15:54 来源：南方网
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南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/梁苏健国防教育是提高全民素质、培塑民族精神的重要途径。4月3日，由广州市教育局主办、广州大学附属中学（下称“广大附中”）承办的2019年广州市学校国防教育成果展暨中学国旗护卫队交流展示活动举行，全市11个区、市属学校共计17支队伍600多人参加。

记者了解到，本次活动分为国防教育成果展示、中学国旗护卫队交流展示和军事科目特色展演三个部分，充分展示了广州市学校国防教育蓬勃开展的局面，为广大学生上了一堂生动的爱国主义教育课，使广大青年进一步坚定了理想信念、锻炼了意志品质、培养了爱国主义情怀。

“通过国防教育培养出来的学生思想好，身体好，成绩好；通过国防教育培养出来的学生符合当前中学生核心素养具体指标。”广附教育集团理事长邓云洲介绍到，2012年广大附中创办了高中国防班，经过几年的探索，更加明确加强中学国防教育对增强中学生国防观念，提高国防意识，激发爱国热情有重要意义。

广州市邓世昌纪念小学代表队展示行进军乐《power rock》

各中学国旗护卫队交流展示

天河区沙河小学代表队刺杀操匕首操科目展示

广大附中代表队拳术科目展示

据介绍，近年来，广州市教育局为提高学生的国家意识、国防意识、忧患意识，主要从以下几方面开展内容丰富、形式多样的国防教育：

一是强化国防教育学科融合，坚持把课堂教学作为国防教育的主渠道、主阵地，开展多种形式教学活动，组织国防体育长跑团体赛、“南粤长城杯”中学生演讲比赛、“国旗进校园活动”等，覆盖学校达到160多所。

二是结合重大纪念活动组织形式多样的国防教育活动。开展纪念抗战胜利70周年、建军90周年、“海洋---蔚蓝的国土”主题教育活动，并结合每年“全民国防教育日”，积极参加“羊城天盾-城市人民防空演习”，2018年组织全市510所中学、15万人同步参加城市人民防空演习。

三是坚持把学生军训工作作为年度国防教育工作的抓手。每年组织全市140多所高中、中职学校、近10万名学生参加军事训练。

四是打造国防教育亮点，积极开展全国国防教育示范学校、特色学校遴选推荐，充分发挥示范引领作用。目前，全市有全国国防教育示范学校5所、特色学校18所。

广大附中代表队国防体育科目展示

广大附中代表队战术科目展示

广州科技贸易职业学院代表队花枪表演

“学校经常举办形式多样的国防教育活动，出于对军旅生活的向往，我们非常喜欢参加”，参加此次成果展演示的广大附中学生在接受采访时表示，此类活动不仅锻炼了他们的意志力，也增强了他们的责任心和社会担当。

编辑： 唐巧燕

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