2019年高校自主招生报名“秘籍”

大部分高校自主招生报名时间为三月中下旬至四月上旬，考试时间为六月份，具体时间以各学校要求为准。

近日，全国高校自主招生密集启动，截至到2019年3月31日，包括北京大学、清华大学在内近70所大学发布了今年的自主招生简章。大部分高校自主招生报名时间为三月中下旬至四月上旬，考试时间为六月份，具体时间以各学校要求为准。

有别于往年，今年各高校招生规模明显下降，报名门槛进一步提高，大部分学校首次新增了体测项目等。人民小编为您详细做了进一步地梳理（截至3月31日，未完待续），希望考生报考可以做到心中有数，拿走不谢。

一、招生考核新增体质测试项目

体测成为众多高校的考核内容，仅有部分学校将体测成绩作为录取参考。

在教育部发布的《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》（以下简称《通知》）中，要求“在校考中增设体育科目测试，测试项目由高校根据中学教学实际自主确定，测试结果作为录取的重要参考”。

各高校对体测的评价标准不同，需仔细审阅：

1、很多学校对体测不合格的学生采取“一票否决”

2、部分学校将体测成绩纳入总分计算

3、部分学校将体测成绩作为录取参考

自招体质测试内容主要包括：身高体重指数、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、引体向上、仰卧起坐、50米跑等，部分学校还将测试其他体质内容。例如清华大学的台阶运动试验等。

二、招生条件更加严格 竞争比往年更加激烈

1、大部分高校招生名额大幅度缩减

《通知》中要求高校“严格控制招生规模。高校要在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额”。大部分高校今年的招生人数大幅度缩减，例如北京航空航天大学招生人数从去年205人缩减为100人；中山大学招生人数从去年385人缩减为175人；上海交通大学招生人数从去年自主招生计划人数不超过学校招生总计划的5％变为180人等等。也有少量大学招生人数保持不变，如北京林业大学招生人数保持去年170人的招生标准不变。此外,以北大、清华为首的部分高校并未公布具体的计划招收人数,但均强调“宁缺毋滥”。

2、招生条件提高 奖项类别精简（权威性高、公信力强的学科竞赛成 “标配”）

多所高校明确具体奖项类别及等级，其中清华最低申请条件为五大学科竞赛省级赛区一等奖、全国青少年科技创新大赛全国一等奖、英特尔国际科学与工程大奖赛四等奖。北大取消发明创造、科技类竞赛奖项等。

3、优惠分数大幅度缩减 一般不超过20分

大部分高校优惠分数基本定调在20分且不低于一本线，浙江、上海等地学生优惠分数将进行相关换算。但是，部分学校表示对于特别优秀的学生，优惠分值也可适当放宽，对学科特长和创新潜质特别突出的学生，达到生源所在省（市、区）同科类本科第一批次控制分数线者，予以优先录取。

三、部分学校取消文科专业招生计划 理工类专业占比提高

理工类自招热门专业：数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类等

北大2019年自主招生仅取消所有医学类专业，保留以往所有文科类专业；而清华仅保留理工科、经济、金融与管理类和文理通识类专业；吉林大学从去年24个专业缩减至理科类5个专业大类；中山大学取消外语类、社会科学类专业、经济管理类招生；重庆大学削减新闻、外语、法学专业；山东大学、中南大学等多所学校仅面向理科学生自招等等。

四、专利、论文严重受限

各高校具体情况略有不同，但均要求，不得简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛（活动）等作为报考条件和初审通过依据。

如武汉大学要求“考生不得将论文和专利作为申请材料上传至报名系统”；哈尔滨工业大学则要求“论文和专利不得不作为申报材料上传” ；北京工业大学也提到，论文、专利和软件着作权不作为评审依据，均不得作为申报材料上传。

中国政法大学表示：“我校不以论文、专利作为审核依据，但对于学生提交的论文、专利等，将进行核实并组织专家审查，判定是否属于原创。将在测试环节组织提供专利、发明和论文的考生进行深度考核，考核成绩不计入测试成绩。未通过的考生，将被取消资格。”看明白了么？上交论文使“通关”难度由困难级上升到了噩梦级。

五、院校限报或将放宽

一些大学在自主招生的简章中并未提及限报数量，同学们可以自行查询各所高校的限报数量。例如武汉大学限报高校数量为5所，北京中医药大学限报高校数量为20所，部分学校限定限报高校数量为10所

纵观已经发布的高校招生简章不难发现，相比于往年，无论是新增体测考核项目、大幅度缩减招生人数、更加明确规定招生条件及录取资格，还是大幅取消文科专业报名计划，都预示着今年的大学自主招生门槛更高，对学生素质教育的资格审查更加严格，竞争更加激烈。因此，也就需要同学们在填报自主招生申请表的过程中更加谨慎细致，在学校限报范围内多多报名尝试，预祝所有的同学都能在自主招生中取得理想的成绩。