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两步“浇灭”孩子“起床气”

2019-04-03 07:41 来源：中国妇女报
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　　经常听家长诉苦，说自己家的孩子每天早晨起床时都特别不情愿，各种找碴。那么孩子的“起床气”该怎么破？孩子为什么会有“起床气”？

　　1.可能是睡眠时间和孩子的生理需求不匹配。美国睡眠医学会在2016年发布了儿童和青少年最佳睡眠时间共识，推荐促进最佳健康的睡眠时间（每24小时）为：（1）4-12个月婴儿：睡眠12-16 小时（包括小睡）；（2）1-3岁儿童：11-14小时（包括小睡）；（3）3-5岁儿童：10-13 小时（包括小睡）；（4）6-12岁儿童：9-12 小时；（5）13-18岁青少年：8-10 小时。

　　想让孩子按时起床，归根结底还是要培养孩子早睡早起、不睡懒觉的习惯。在固定时间入睡，保证孩子每天充足的睡眠时间。

　　2.孩子还没有形成明确的时间观念。学龄期儿童由于大脑功能尚未发育完全，这个年龄的儿童普遍存在“生活在当下”的现象，即当他们投入极大注意力集中在目前的作业时，很少会考虑到一系列其后会发生的事情。这种淡化的时间观念会冲淡他们行为的紧迫感，也增加了他们从一个活动过渡到另一个活动的难度。

　　其实，家长们不妨尝试通过以下两个步骤让您的孩子每天快乐地起床。

　　第一步：爸爸妈妈可以在每天早上孩子起床前的10分钟就把窗帘拉开，通过自然光辅助唤醒，孩子就比较容易从晚上应该睡觉的状态中解脱出来的。如果孩子睡得比较沉，还可以在拉开窗帘之后播放一些轻音乐，以光和声的结合去唤醒沉睡的孩子。

　　需要注意，千万不要用较刺耳的音乐吵醒他，那样对孩子的健康和心理发育会有一定影响。选一首歌每天早上都唱给孩子听或播放，就好像闹钟的铃声，久而久之形成条件反射，听见歌就会起床了。

　　第二步：爸爸妈妈可以用亲切的声音呼唤孩子，用手轻轻地拍着孩子的背部和腰部，再抚摸他的手和脸。让孩子在舒适的刺激中，逐渐从浅睡状态转换到自然醒状态，慢慢地孩子就会睁开眼睛，然后活动身体。直到自己变得清醒，可以起床了为止，这样宝宝的一天就会充满好心情了。

　　让孩子早晨起床时不带“起床气”，有益于孩子的身心健康，还可以让家长和孩子都在愉悦的情绪中迎接全新一天的到来。

　　(北京丰台妇幼保健院主治医师 王惠)

编辑： 柯丹洁

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