暨大携手四大国有银行打造智慧校园

4月2日上午，暨南大学与四家国有银行广东省分行分别签订战略合作协议，推动学校整体办学水平和实力再上新台阶。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）4月2日上午，暨南大学与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家国有银行广东省分行分别签订战略合作协议，旨在进一步提升信息化校园水平，助力打造高水平的智慧校园，推动暨南大学整体办学水平和实力再上新台阶。

根据合作协议，“暨南大学+四个国有银行”将通过搭建“金融+教育”的新平台，携手开展智慧校园项目建设。银行将充分发挥其独特优势，为暨南大学提供优质、高效的金融服务，全力支持该校打造智慧校园的相关项目，推动高端信息技术更好地服务学校的教学科研、管理服务和体制机制创新，以实现各方的多赢发展。

据介绍，暨南大学作为首批接入中国教育科研网的高校之一，一直以来高度重视数字化校园建设，校园信息化建设已取得较好成绩。自1958年暨南大学在广州复办以来，工、农、中、建四大国有银行对学校办学给予了大力支持和帮助，在人才培养、学生创业就业、奖勤助贷、信息化建设，以及校友工作和校友事业发展等多方面提供了重要的金融支持与保证。

中央统战部侨务事务局巡视员汤翠英认为，此次银校合作对助力华侨高等教育和暨南大学发展建设有重要意义。她希望暨南大学与四大国有银行做好智慧校园顶层设计，共同推进信息技术与金融创新融合发展，通过银行提供优质、高效的金融服务，更好地支持暨南大学推进“双一流”和高水平大学建设。

“在信息化时代，我校将继续致力打造智能化、信息化的数字校园新高地。”暨南大学党委书记林如鹏相信，通过双方合作努力，一定能搭建起金融助力高校发展的新平台，有力推进暨南大学“互联网+教育”步伐，持续提升该校信息化校园建设水平。

宋献中代表学校分别与四家国有银行代表签署战略合作协议

中国工商银行广东省分行副行长、广州分行行长周骏表示，工行广东省分行将以此次签署《战略合作协议》为新起点，为暨南大学提供包括项目融资、供应链融资、支付结算、投资理财等在内的一揽子金融服务，为暨大学子提供更广阔的成长平台。

“我行将继续在做好各项金融服务的基础上，不断创新与暨南大学的业务合作领域，助力学校的信息化建设，打造新时代“智慧校园”，为学校及广大师生提供更贴心、更便捷、更周到的优质服务。”中国农业银行广东省分行副行长黎朝表示，广东省分行将通过银校合作，结合当前科技发展趋势，以“互联网+金融+校园”的服务理念，为各大高校及广大师生提供全面、优质、高效的综合金融服务。

“中行将充分发挥跨境金融服务经验优势，积极创新产品和服务，促进教育资源交流融合，为我省教育事业发展做出更大贡献。”中国银行广东省分行副行长、广州分行行长万秋红表示，将以本次战略合作协议的签署为契机，助力暨南大学“智慧校园”建设，搭建全面合作交流平台，在银校信息化系统共建、师生校园金融服务等方面继续推陈出新、深化合作。

中国建设银行广东省分行副行长、广州分行行长邓波表示，双方将开展全方位、多层次的业务合作，为暨南大学提供高品质、个性化的金融服务，积极配合暨南大学的发展大计。本着“长期合作、平等互利，强强联合，共同发展”的双赢原则，继续深化全面战略合作协议，与暨南大学一起携手共进。

参会嘉宾合影