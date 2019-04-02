佰平2019级新生开学遇见美好的自我

佰平作为为广东财经大学、仲恺农业工程学院、广州城市职业学院、广州大学、华南农业大学、华南师范大学、华南理工大学、广州工商学院等继续教育学院授权教学点，一直与相关院校紧密合作，不断汲取国内外先进的办学经验，教授学员学习、就业、工作方法，提升学员综合工作能力，持续为行政机关、企事业单位培养实用新型的人才。

3月31日上午，佰平成人高等教育2019级新生开学典礼在广东科学馆隆重举行。佰平教育创始人兼董事刘万良、广东财经大学继续教育学院李志勇副院长，仲恺农业工程学院继续教育学院院长刘艾教授、教务科科长王春梅副教授，广州城市职业学院成教处黎枫处长等出席了典礼。

开学典礼在庄严的国歌声中拉开帷幕。刘万良先生首先对新同学的到来表示欢迎，同时向师生们提出了希望和要求。期望同学们通过努力学习，顺利完成学业，创造更幸福的未来。

随后，佰平对在2019年成考入学考试中，各院校单科成绩优异者及优秀新生颁奖。优秀新生代表冯健同学在发言中表示，将努力学习，争取顺利完成学业，“”遇上更美好的自我”。佰平学历教务服务老师代表则对同学们今后的学习寄予了希望和美好的祝愿。

佰平作为为广东财经大学、仲恺农业工程学院、广州城市职业学院、广州大学、华南农业大学、华南师范大学、华南理工大学、广州工商学院等继续教育学院授权教学点，一直与相关院校紧密合作，不断汲取国内外先进的办学经验，教授学员学习、就业、工作方法，提升学员综合工作能力，持续为行政机关、企事业单位培养实用新型的人才。

广东财经大学继续教育学院李志勇副院长，仲恺农业工程学院继续教育学院院长刘艾教授简要介绍了各自院校的办学特色，勉励同学们主动学习、相互学习、共同进步，成为优秀人才。

“做一个有抱负、有作为的新时代的年轻人”全体新生手握拳头，庄严宣誓，激发了自我热情，点燃了典礼的氛围。

此外，为推动佰平人才培养与国际接轨，佰平教育已开通西班牙专/本升硕留学直通车，助力学员“平民化”留学。活动期间，由马燕老师向学员作了专题介绍与交流。