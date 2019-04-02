高中招生：教育部严禁重金揽生源

日前，教育部办公厅印发《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》（下简称通知）。其中提到，严格规范普通高中招生行为，严禁以高额物质奖励、虚假宣传等不正当手段招揽生源。

日前，教育部办公厅印发《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》（下简称通知）。其中提到，严格规范普通高中招生行为，严禁以高额物质奖励、虚假宣传等不正当手段招揽生源。

记者调查发现，在广州，高中阶段的生源竞争同样比较激烈。一些民办学校在招生简章中会列明高额奖学金，吸引优秀学生报读。专家指出，奖励优秀学生无可厚非，但如果写在招生简章里，很难说不是与招生挂钩的，有违教育公平。

教育部规定：

连续两年严禁高额物质奖励“掐尖”

据了解，在《教育部办公厅关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》中已提出“十项严禁”。今年的通知，是对“十项严禁”的再一次强调。今年的《通知》提到落实“十项严禁”纪律要求：

1.严禁无计划、超计划组织招生，招生结束后，学校不得擅自招收已被其他学校录取的学生；

2.严禁自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用社会培训机构自行组织的各类考试结果；

3.严禁提前组织招生，变相“掐尖”选生源；

4.严禁公办学校与民办学校混合招生、混合编班；

5.严禁以高额物质奖励、虚假宣传等不正当手段招揽生源；

6.严禁任何学校收取或变相收取与入学挂钩的“捐资助学款”；

7.严禁义务教育阶段学校以各类竞赛证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生依据；

8.严禁义务教育阶段学校设立任何名义的重点班、快慢班；

9.严禁初高中学校对学生进行中高考成绩排名、宣传中高考状元和升学率，教育行政部门也不得对学校中高考情况进行排名，以及向学校提供非本校的中高考成绩数据；

10.严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象，不得为违规跨区域招收的学生和违规转学学生办理学籍转接。

记者调查：

去年部分民校招生提及重奖优秀学生

目前，广州许多学校尚未发布今年的招生简章，但记者查阅2018年众多民办学校的招生简章发现，在里面提及奖学金的不在少数，数额也非常丰厚，不少民办中学奖励优秀学生的力度非常大，10万元以上的奖金并非少见。

H中学高中招生简章

广州市外（广东省内地级市）中考前五名的学生就读该校，高中三年享受公办生收费待遇（奖励学费12.3万元）；

参加广州市中考成绩在740分（含740分）以上的学生，高中三年享受公办生收费待遇（奖励学费12.3万元）；

参加广州市中考成绩在725分（含725分）以上的学生，入学当年享受公办生收费待遇（奖励学费4.1万元）；

参加广州市中考成绩在715分(含715分)以上的学生，入学当年奖励人民币2.05万元；

高二和高三学年表现优异的同学，最高可享受当年公办生收费标准，即奖励学费4.1万元。

D中学高中招生简章

对于第一志愿填报该校，且中考分数达到广州市前六所高中录取线以上的考生，免交3年走读生学费。

M中学高中招生简章

达到广州市前6所高中录取分数线，全免学杂食宿费，另补贴3万元；达到广州市前10所高中录取分数线，全免学杂食宿费；

达到广州市前15所高中录取分数线，学杂食宿费减免50%。

与民办学校的“豪气”不同，公办高中在招生简章中基本不会提及奖学金。今年各大高中的招生简章还未发布，是否还会出现高额奖学金等内容还有待观察。

家长声音：

奖学金非主要考虑因素

一所民办学校的校长向记者表示，之所以开出奖学金，主要目的是为了激励学生力争上游，与“掐尖”无关。那么，高额奖学金到底能不能吸引到生源呢？据了解，对于学生和家长而言，他们更倾向挑选一家适合的学校，学校能够给学生提供好的教育环境和理念更重要。只有学校的办学水平处于同等水平，奖学金才会成为他们的考虑因素。

事实上，对于一些优秀学生和家长来说，奖学金并不是他们考虑主要因素，如何在选择高中时做出更好的抉择，才是他们不得不考量的。家长苏女士称，儿子在中考前，班主任曾要求优秀学生允诺不报考外校。但儿子当时希望报考更好的学校，班主任数次与苏女士沟通，希望她劝劝儿子“认真考虑”。“我想如果孩子坚决要报考更好的学校，那之后就会受到老师的‘另眼相看’，不仅要承受中考压力，还要承受其他心理压力。我担心他因此发挥失常，几经考虑，还是跟他商量，最终留在原来的学校。”苏女士说。

有的学生则坚持选择自己心仪的学校，并为此付出十分努力。有高中校长透露，有外校考进来的学生曾感叹：“我是历尽艰辛才考进来的，太不容易了。”对于部分目标性强的学生来讲，学校的教学质量、学习环境和自己对未来的期盼，才是选择学校的关键。

专家观点：

重金“掐尖”有违教育公平

国家督学朱子平表示，学校奖励品学兼优的学生本无可厚非，但如果把巨额奖励写进招生简章，很难不让人认为是与招生挂钩，也确实有违教育公平。一些学校重金招揽来的优秀学生在高考中取得优异成绩，为学校增光，进而成为学校在招生中最有说服力的宣传材料和“揽尖”利器。这种做法不利于形成良好的教育生态，“我认为，相比起高分学生，学校更应奖励的是那些家境困难却又自强不息，不断取得进步、超越自我的学生，他们比高分考生更需要奖学金。”朱子平说，立德树人是教育的根本任务，学校不应把过多的注意力放在如何掐尖上，而应多花精力在提升加工能力上，做到低进高出、优进优出，让每一个学生都能得到更好的发展。