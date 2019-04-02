对海归，如何做到留人更留心？

伴随着越来越多的中国企业“走出去”，对海归的需求量也越来越多，许多企业采取多项措施吸引海归人才。如何吸引海归人才前来就职固然重要，但如何留住海归人才，也是企业管理过程中绕不开、躲不掉的话题。对于企业来说，在注重“招才引智”的同时，更要重视“留人留心”。

伴随着越来越多的中国企业“走出去”，对海归的需求量也越来越多，许多企业采取多项措施吸引海归人才。如何吸引海归人才前来就职固然重要，但如何留住海归人才，也是企业管理过程中绕不开、躲不掉的话题。对于企业来说，在注重“招才引智”的同时，更要重视“留人留心”。

用事业发展前景“留心留人”

北京理工科技园科技发展有限公司副总经理郑云认为，要想真正留住海归，最重要的还是要让他们看到好的发展机会和发展前景。他说：“我遇到的很多海归创业者，回国前就已经在国外某个行业内做得很好了。他们选择回国，是因为对事业发展的前景充满信心，认为在国内能做得更好。这种‘能做得更好’的机会是吸引和留住他们的决定性因素。”

国家的发展战略、区域发展规划、产业结构调整现状、相关产业政策、留创园的发展状况等，都是海归人才评估事业发展机会的重要考量因素。不仅是创业，在就业方面，留住海归的核心要素依然是未来的事业发展机会。

魏子然曾在澳大利亚莫纳什大学留学，目前是百度公司的一名产品经理。自2014年底回国至今，他已经在这里工作了4个年头。魏子然表示，当初选择回国就业，是因为觉得国内有更好的发展机会；选择进入百度工作，是因为觉得互联网巨头布局的领域更宽，自己在今后会拥有更多发展机会。

“薪水固然重要，但发展前景才是留住人心的核心要素。”魏子然补充说。

用共同的目标凝心聚力

郑云认为，要想留住海归创业者，“既要懂创业，也要懂创业者”。创业是一件复杂、充满困难与挑战的事情，留创园开展相关服务和工作不能流于表面。只有“懂创业”“懂创业者”，才能知道他们最迫切的需要，才能提供更加切实的帮助和服务，让海归创业者愿意留在这里。

郑云从上世纪80年代开始创业，开办过多家公司，在公司的运作、管理等方面积累了不少经验。“因此，我和创业者之间就有了很多共同的语言，也更能理解他们需要什么样的指导，可以为他们提供更多实际的帮助。”郑云说。

李毅彤曾留学于英国牛津大学，博士毕业后在宝钢集团和通用电气工作了8年，担任项目负责人。去年，他创立了苏州诺津环保科技有限公司，主攻污水处理。从自身工作与创业经历出发，李毅彤认为，要想留住海归人才，首先需要海归认可公司的发展目标和规划，认可公司的产品，做到个人目标与公司目标一致。李毅彤强调：“志同道合非常重要。只有这样，大家才会愿意一起‘折腾’，一起经历挫折，一起齐心协力地努力。”

建立合理的人才培养制度

卢子健是广州幻境科技有限公司的一名产品经理，2018年12月，他作为公司代表在中国留学人员广州科技交流会上负责招聘的相关事宜。卢子健表示，“80后”“90后”海归的独立思维能力强，具有批判精神，敢闯敢拼，对于创业公司来说，对“80后”“90后”海归做到“留人留心”不容易。如果公司无法提供更好的平台，海归很有可能会跳槽，这是企业运营和发展必须重视的问题。

“因此，建立合理的人才培养制度，加强企业文化建设，提高团队凝聚力和员工的归属感，才能在一定程度上留住海归人才的心。”卢子健说。李毅彤认为，公司内部公平的利益分配是留住人才的关键。只有当每个员工的付出都能得到相应的回报后，大家才会心甘情愿地工作，海归也才能留得住、做得好。