探索奥秘、玩转科学 省委幼科技节开幕

3月27日上午，广东省委机关幼儿院科技节开幕。

3月27日上午，广东省委机关幼儿院（下称“省委幼”）科技节开幕。来自省关工委领导、幼教专家，广州市科技创新协会领导等出席活动，名园长工作室学员及网络学员将近200人前来观摩学习，共同见证科技创新的奇迹。

活动当天，省委幼操场上欢呼不断，一场充满神奇力量的“科技总动员”拉开了科技节的序幕。潘虹院长在开幕式致辞中表示，本次科技节旨在让科技走近孩子，让孩子了解科技，激发科学兴趣，创造美好未来！

开幕式上，一群充满金属质感的小机器人们激情开场表演；双栖无人机表演旋转跳跃，时而在空中盘旋，时而在地面高速漂移，动作利落干脆；孩子们和家长们一起迎接科技游戏的挑战……形式多样的科技盛宴展示了科学的神奇和魅力，震撼着孩子幼小的心灵。

让孩子们走进科学，热爱科学，在自主发现和不断探索的过程中提升科学素养，是开展科学教育的目标。此类科技活动正是让科技真正走进孩子们的内心，激发孩子积极动脑、感知操作、无限畅想，享受科学带来的无穷乐趣。家长们纷纷表示：“这样的活动很有意义，孩子们可以了解有趣的科学现象，对培养孩子的科学素养很有帮助。”

帅酷的“大黄蜂”、“星战”、“三宝”、“旺财”机器人担任“迎宾”角色，好像进入了机器人世界。

幼儿舞蹈《你好，机器人》

双栖无人机表演

超级机器人弹唱跳俱佳，逗趣十足

超级战车漂移出场

机器人体验

“编程机器世界”趣味无穷，感受科技的核心力量

VR体验

3D打印机展示了物体从平面到立体的构成

科普绘本阅读后语音分享心得，随即跃然于纸上

中心长廊上各类科创作品富有创意，蕴含着孩子们纯真的科学梦想