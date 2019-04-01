首场燃爆！2019广东高招会已启动，4所高校招生动态抢先看！

距离2019年高考还有60多天，“考试招生”作为高考重要的一环，一直牵动家长和考生的心。

距离2019年高考还有60多天，“考试招生”作为高考重要的一环，一直牵动家长和考生的心。今年高校招生政策有何新变化？高考升学途径有哪些？志愿填报前如何做准备？……3月30日，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”在广州正式启动，全方位、多渠道帮助考生及家长及时有效地理解掌握省内外各高校的招生热点资讯及志愿填报的政策和技巧。

活动现场

首场活动由南方科技大学、宁波诺丁汉大学的招办老师及国家生涯规划师蓝敏做上午场次宣讲；由西交利物浦大学、哈尔滨工业大学（深圳）的招办老师及国家高考志愿规划师陈坚做下午场次宣讲。活动当天迎来众多家长咨询，现场座无虚席，场面十分火爆。家长们纷纷表示高招会对孩子准备选择院校，合理填报志愿，提供了非常大的帮助。

4所高校最新招生动态如何？2位教育专家带来了哪些干货指导？跟记者一起来了解一下！

【南方科技大学】是一所位于深圳市的公办全日制高等学校，该校完全采用综合评价录取模式（简称“631”模式）。

南方科技大学招生老师熊开明现场为大家讲解

2019年南方科技大学在全国22个省份招生1030人，其中广东161人。具体招生流程看过来↓

【网上报名】2019年4月30日截止；【能力测试资格审核】2019年5月中旬；【高考】2019年6月上旬；【能力测试】2019年6月中旬；【填报志愿】2019年6月下旬。

【宁波诺丁汉大学】是中国第一所中外合作大学，拥有商学院、人文与社会科学学院、理工学院三大学院，下设14个系，提供30个本科和20个研究生专业教学。

宁波诺丁汉大学第二党总支书记戴一淼为我们做介绍讲解

宁波诺丁汉大学在广东近两年高考录取情况↓

2017年广东省提前批本科：该校在非军检，提前批本科，投档原则：传统顺序院校志愿，仅能填2个院校志愿；2018年广东省提前批本科：该校在非军检，提前批本科，投档原则：平行志愿，能填6个院校志愿；分数优先；每所院校设6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项和1个不服从调剂专业志愿。

每一轮的宣讲结束后，都设置了互动提问环节。现场家长们向嘉宾提问。

【西交利物浦大学】是经教育部批准，由西安交通大学和英国利物浦大学于2006年在苏州合作创立的具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。

西交利物浦大学招生主管袁俊平为大家介绍该校相关情况

西交利物浦大学实施综合评价录取招生政策，高考基础上的综合评价录取招生（631模式）↓

【录取批次】自主招生等-综合评价批次；【报名材料】第一次模拟考试成绩单扫描件（教务盖章）、身份证扫描件；【报名网址】西浦官网 www.xjtlu.edu.cn；【报名截止】4月10日-5月15日；【初审结果】5月底；【自主评估时间】6月12日（机考）、6月15日（面试）（待确定）；【地点】广州（具体地点待定）；【自主评估形式】机考 + 面试（通过机考才能参加面试）+体育活动（仅做参考）；【自主评估成绩发布时间】高考成绩发布前；【高考志愿填报时间】6月28日左右；【高考志愿填报资格】入围西浦自主评估、学测成绩3C及以上、高考成绩不低于特殊类型招生分数线；【录取时间】7月11日左右。

【哈尔滨工业大学（深圳）】发展历程：2001年哈工大与深圳市签订市校合作办学协议建设“哈尔滨工业大学深圳研究生院”，2002年教育部正式批准设立“哈尔滨工业大学深圳研究生院”，2014年教育部同意筹备举办本科教育，2016、2017年依托校本部招收本科生，2018年使用单独本科招生代（18213）招生。

哈尔滨工业大学（深圳）计算机学院院长、教授、博导、中国人工智能学会常务理事王轩为大家讲解

哈尔滨工业大学（深圳）2019年在全国招生计划拟增至1000人。

2018年本科招生专业（类）↓

2016-2018年哈工大（深圳）在广东省的录取分数↓

【蓝敏老师】国家二级心理咨询师，国家生涯规划师，教你从生涯规划的角度挑专业、选大学。

蓝敏老师认为，正确的志愿填报思路不仅要知己（兴趣/价值观/能力/性格）、知彼（大学/专业/职业/行业），还要懂一定的报考决策。

很多家长问，在报考时院校和专业哪个优先考虑？蓝敏老师告诉大家，如果学生专业倾向不太明确、成绩中上，各科成绩都均衡、未来想考研深造或出国留学等，则可以考虑选择院校优先。如果考生有明确专业倾向、高考分数较低、毕业准备就业等，则优先考虑选择专业优先。

【陈坚老师】国家生涯规划师，国家高考志愿规划师，为大家解读“高考升学途径”。

如何用好多元升学途径？

自主招生——注重学科特长和创新潜能的选拔；

综合评价——注重综合能力强、成绩不一定是最好但对专业有清晰规划；

定向招录——对免费师范生、农村学生专项计划、地方专项等感兴趣的考生；

特长招生——针对有艺术、体育、音乐等考生；

港澳台高校内地招生、中外合作办学、出国留学等——对境外、海外教育感兴趣的考生。

在场外咨询区，家长们与老师们做进一步交流，了解更高校资讯及备考技巧。

【点击下方链接↓↓↓查看“2019广东高考招生咨询会”广州场（3月30日）直播回顾】

☆2019高招会首场开讲！南科大、宁诺这样报考~

☆西浦、哈工大（深圳）来高招会宣讲啦！现场支招如何报考！

广东高考招生咨询会已连续举办4年，今年是第5年，每年服务考生超五千人次，为考生提供了一个与高校零距离交流的权威平台。“2019广东高考招生咨询会”将于3-6月陆续开展，想要了解更多的活动资讯，关注“南方青春高考季”南方号，获取最新高考资讯及抢票信息。