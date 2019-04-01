用综合评价巧增80分高考“救命分”！专家支招“零批次”填报技巧

3月31日，在2019年广东高考招生咨询会佛山专场首场活动现场，高考志愿资深填报专家一鸣惊人一分享完，家长们意犹未尽，一连抛出30多个问题。

“‘631’全部是填报志愿提前吗？“可以多报几所‘631’？”“‘631’跟自主招生有没有什么区别？”……3月31日，在2019年广东高考招生咨询会佛山专场首场活动现场，高考志愿资深填报专家一鸣惊人一分享完，家长们意犹未尽，一连抛出30多个问题。

家长们口中的“631”，就是一鸣惊人着重介绍的综合评价录取方式。目前，实施综合评价的11家试点学校中，包括中山大学、华南理工大学、南方科技大学、浙江大学等在内的8所大学会按照高考成绩占60%、校测成绩占30%、水平测试占10%的方式录取，也就是俗说的“631”。

“大家不要小看这个综合评价的录取方式，去年有个中山大学附属中学的学生就是通过这种方式以高考成绩525分考进中山大学的。”据一鸣惊人介绍，该学生高考成绩是525分，校测成绩是87.8分，综合测试AAA。按照中大“631”比例折算后的总成绩为78.33分，高于“631”最低录取分数75.62分，成功被中大录取。

中山大学的综合评价录取情况官网截图。

“如果按照正常批次报考，这位同学525分能够去到哪些学校？只能去到广东工业大学。去年广工正常投档线是522分，而中山大学正常投档线在607分。他就通过这个综合评价录取途径成功把高考的80多分给补回来了，你们说是不是‘救命’？”一鸣惊人说，在综合评价录取名单中其实有超过50%的学生“裸分”是去不了中山大学，这一途径无形中实现了学生志愿报考的“逆袭”。

什么是综合评价？据一鸣惊人介绍，这个其实就是教育部门下放部分招生自主权给试点学校。这些试点学校不再是以高考“裸分”成绩作为录取的唯一标准，而是用高考成绩、校测成绩以及水平测试的综合成绩进行考核录取。

从去年的高考志愿表里面可以看得到，综合评价属于“零批次”，录取顺序是在提前批之后、本科批次之前，这三个批次互不干扰。在“零批次”填报综合评价有哪些注意事项？一鸣惊人给家长们提醒了以下四点：

● 关于学校类型

学费差别大，报读看“腰包”

目前，实施综合评价的试点学校一共有11家。其中有8所大学会按照“631”的方式录取。“这8所又分两类，第一类是公办学校，分别是中山大学、华南理工、南方科技大学，另外5所则是中外合办学校或者是合办的项目，包括浙江大学（uiuc、 The University of Edinburgh合办项目）（学费12万/年）、西交利物浦大学（学费8.8万/年）、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（学费9万/年）、香港中文大学（深圳）（学费9.5万/年）、深圳北理莫斯科大学（学费4万/年）。每所学校收费标准也有所不同，具体怎么选择，家长们也要考虑我们的家庭承受能力。” 一鸣惊人说。

高招会现场，不少家长拿起手机拍照。南方+记者 戴嘉信 摄

● 关于报考选择

有意向必报，不心仪不填

据一鸣惊人介绍，南方科技大学、西交利物浦大学、深圳北理莫斯科大学、上海纽约大学、昆山杜克大学这5所学校只在综合评价里面招生。“如果你想去这5所学校里面的其中一所学校，就必须得报名参加学校的考试，获得它综合评价的资格，才有机会去这几所学校读书。否则，就算你是状元，也是去不了的。”一鸣惊人说。

但是，由于部分学校仅设置部分专业在综合评价里面招生，相关招生专业不一定就是考生心仪的专业。一鸣惊人建议，如果孩子的成绩够好，这当中也没有心仪的学校或专业，就可以放弃综合评价的资格。

“从去年的高考志愿表里面可以看得到，综合评价属于零批次，它的录取顺序是在提前批之后、本科批次之前，这三个批次互不干扰。所以如果高考发挥失常就可以考虑在零批次报考，发挥一个辅助性作用。”一鸣惊人说。

● 关于报名与备考

今年新增体测，高考后校测

如何填报好综合评价？家长需要密切关注学校的官方网站，看招生简章什么时候出来。一鸣惊人强调，招生简章必须仔细阅读，报名时间和招生计划重点关注，如需报名就要按照要求准备和提交材料。具体考什么？招生简章里面也有说明。今年新增加了体育测试这一块，家长们也要特别注意一下。

据介绍，校测将安排在高考以后。到高考报志愿的时候，所有大学“631”招生的面试成绩都将全部公示出来。到最后填报高考志愿的时候，如果考生觉得自己高考有点失手需要利用综合评价的时候再填上，可以给成功录取多一个希望。

“因为每个学校也要排分，你校测的成绩决定你有没有这个资格。在你参加了校测以后，学校会挂出你的成绩或者通知你你取得了这个资格没有。因为它不是录取资格，而是你有没有这个资格可以填报。不是说你报名以后就一定取得资格，还是要通过校测去掉一部分。”一鸣惊人说。

● 关于考试与填报

可参加多次校测，但最后只能填报一所

究竟孩子能够报考多少所“631”学校，是很多家长比较疑惑的。对此，一鸣惊人解释，参加报名并获取考试资格的可以有很多家，要是学校测试的时间不冲突，可以进行广撒网。但是，到最后填报志愿的时候，只能填一家。“也就是说，你把有意向的学校报考资格拿在手上，最后再来挑选哪一家机会最大。”

“如果我参加“631”的招生考试，同时我高考成绩也考得比较好，怎么样来判断我要不要填“631”？一般原则是什么？”对于家长的疑惑，一鸣惊人以去年的实际例子作为分析。

“比如，我考了618分，我也有中大的自主招生资格，我们怎么去看？我们就看一点，你最想的专业是什么专业。如果这些专业不是我的首选，我的首选是另一个专业，我的分数按往年的数据可以去到那个专业，那我就不填写综合评价。为什么？因为综合评价的录取先于普通批次，这是一个原则。”一鸣惊人解释道。