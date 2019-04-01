40余所高校启动自主招生 多校取消文科招录计划

时间进入3月份以来，高校自主招生密集启动，包括北京大学、清华大学在内的40余所高校公布了2019年自主招生简章。观察各高校发布的简章，招生规模明显下降、部分学校取消文科、报名门槛进一步提高、分数优惠有所降低、需进行体质测试等特点值得考生关注。

时间进入3月份以来，高校自主招生密集启动，包括北京大学、清华大学在内的40余所高校公布了2019年自主招生简章。观察各高校发布的简章，招生规模明显下降、部分学校取消文科、报名门槛进一步提高、分数优惠有所降低、需进行体质测试等特点值得考生关注。

特点1：缩减人数

——多校招生规模大幅缩减北大清华强调“宁缺毋滥”

2019年，全国共90所试点高校有自主招生资格，其中77所高校面向全国招生。另外，北京工业大学、黑龙江大学、上海大学等13所高校只在本省自主招生。

对比各高校今年和去年的自主招生简章，不少高校都对自主招生名额进行了压缩。

例如，中国地质大学(武汉)的2019年招生简章规定，该校今年自主招生计划为110人，而在2018年，该校招生计划为225人，下降了一半多；而中山大学2019年计划自主招生175人，较去年生385人减少了210个计划名额，降幅同样过半。

此外，北京大学和清华大学都未公布具体的计划招收人数，但也均强调“宁缺毋滥”。

这样的做法其实有章可循。今年1月，教育部印发的《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》就明确，严格控制招生规模，高校在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额。

特点2：取消文科

——清华、吉大、山大等多所高校取消文科招生

除了招收人数较上年度出现明显下降，记者还发现，清华大学、山东大学、吉林大学、中南大学等多所大学在今年的自主招生中，取消了文科类专业的招录计划。

例如，根据清华大学2019年招生简章，今年该校招生专业类包括，建筑类，土木类，环境、化工与新材料类等理工科专业，与2018年该校自主招生专业相比，人文与社会类、法学类等文科专业被取消。

再如，在山东大学2018年自主招生中，哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类等文科专业仍有招生计划，但在今年，该校的招生专业则仅限数学类、电子信息类、软件工程等理工类专业。

此外，诸如武汉大学、厦门大学、中山大学、重庆大学等多所高校也取消了部分文史类专业，或是在招生计划中削减相关文科专业的招生数量。

特点3：提高门槛

——奥赛“省赛区一等奖”成标配

想通过自主招生进入名校，考生需要具备怎样的素质？

记者梳理发现，各高校的招生简章中，权威性高、公信力强的学科竞赛成为不少高校的“标配”。而大部分高校对单科成绩、论文、文科类竞赛奖项等此前的自主招生“敲门砖”提及较少。

例如，北京大学的招生简章中规定，考生需在高中阶段参加全国中学生学科奥林匹克竞赛(数学、物理、化学、生物学、信息学)全国决赛获得优异成绩者；或在该校自主招生专业范围内有相关学科特长、创新潜质，并在相关专业学习实践活动中取得优异成绩者。

此外，诸如哈尔滨工业大学、四川大学、南开大学、北京师范大学、兰州大学等多所高校则将报名门槛定在全国中学生奥林匹克竞赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省级一等奖及以上。

而对于部分以文科见长的高校来讲，“学科特长”、“创新潜质”等成为普遍要求。

例如，中国政法大学在招生简章中提出：考生在与法学专业等相关的学科有突出特长、取得突出成绩、展示出较大潜力且品学兼优的，可以向该校提出报名申请。

而想要报考复旦大学“博雅杯”人文学科体验营的考生，则需要高中阶段文科学习成绩特别优秀、人文学科特长显著，对文史哲学术研究具有浓厚兴趣与发展潜质，并能提供相关证明材料。

特点4：降低优惠

——多所高校将标准定为20分

考上自主招生，能降多少分录取？

观察各高校的自主招生简章，降低20分录取是不少高校共同的选择。清华大学、北京大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、中国政法大学、中山大学等多所高校都按此设置。

其中，武汉大学规定，获该校自主招生入选资格的学生，对其高考投档分数的最低录取要求为该校在生源省同科类第一批次录取最终模拟投档线下20分且不低于一本线。

清华大学也明确，自主招生认定的优惠降分一般不超过20分，部分特别优秀的学生，优惠分值可适当放宽，对学科特长和创新潜质特别突出的学生，达到生源所在省份同科类本科第一批次控制分数线者，予以优先录取。

同时，记者发现，与多所高校去年的招生政策相比，今年给予考生的优惠分值被进一步降低。

例如，清华大学2018年自主招生简章就规定，自主招生认定的优惠降分一般为10分-60分，部分特别优秀的学生可获得降至一本线的录取优惠。

特点5：需要体测

——多校将体育测试纳入成绩

按照教育部“阳光高考平台”公布的自主招生进程安排，6月10日至22日是试点高校组织考核的时间段。从考试内容和形式看，除了传统的笔试和面试，体质测试也成为众多高校纳入考核的内容。

观察各校的招生简章，各校体质测试的项目和评价标准各不相同，部分学校仅将体测成绩作为录取参考；部分学校将体侧成绩纳入总分；也有不少学校对体测不合格学生“一票否决”。

例如，重庆大学就规定，体育测试结果作为自主招生资格认定的重要参考，未达标者不予自主招生合格资格。

根据该校发布的招生简章，该校体育测试的项目包括立定跳远、掷实心球、引体向上(男)仰卧起坐(女)三选一，其中立定跳远项目男生的合格标准为2.05米，女生为1.50米。

再如，清华大学规定，学生需参加体质测试，体质测试项目包括：身高、体重、肺活量、台阶运动试验、坐位体前屈、立定跳远。无故不参加者将取消其获得清华大学自主招生认定的资格。对于可以获得自主认定优惠的学生，体质测试成绩优秀者，将给予额外的5分降分。