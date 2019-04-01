高考如何利用综合评价读名校？广东高招会佛山专场4所名校给你支招

“报考贵校有哪些渠道？面试有哪些注意事项？”3月31日，2019广东高考招生咨询会（以下简称“高招会”）佛山专场在珠三角工匠精神展示馆举行，4所大学的代表进行现场宣讲，并解答家长关于学校报考的各种疑问。

“报考贵校有哪些渠道？面试有哪些注意事项？”3月31日，2019广东高考招生咨询会（以下简称“高招会”）佛山专场在珠三角工匠精神展示馆举行，4所大学的代表进行现场宣讲，并解答家长关于学校报考的各种疑问。

据悉，这是高招会第二年组织佛山专场，今天，除了有南方科技大学、深圳北理莫斯科大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“北师港浸大”）和西交利物浦大学的现场宣讲外，还邀请了高考志愿资深填报专家一鸣惊人对综合评价招生进行解读。

本届高招会佛山专场由南方报业传媒集团主办，南方新闻网、南方日报佛山市办事处承办，旨在为考生提供了一个与高校零距离交流的权威平台。去年，高招会全年活动吸引近3万名家长报名，现场参会家长1.2万人次，80%的场次爆满。

4所名校同台宣讲

在高招会佛山专场，南方科技大学、深圳北理莫斯科大学、北师港浸大和西交利物浦大学4所名校都派出了代表对学校进行推介。

“选大学，选择的是高端化的师资队伍。”首先上场进行宣讲的南方科技大学计算机系助理教授郑锋介绍，学校拥有院士26人，“长江学者”20人，国家级特聘专家151人，师生比低于1:8。

南方科技大学计算机系助理教授郑锋上台宣讲。朱苏娇 摄

学科布局上，南方科技大学分为理学院、工学院、创新创业学院等7个学院，科研实力处于全国前列。在教育部科学技术司发布的《2017年高等学校科技统计资料汇编》上，该校人均科研经费为103.6万元，位列全国第三。

设立于2016年的深圳北理莫斯科大学是一家年轻的大学，由中俄两国合作共建，是国内唯一采用俄语教学的中外合作大学。

该校的师资力量同样强大，50%的老师由莫斯科大学选派，所有课程采用小班教学。“我们的目标是培养适应‘一带一路’倡议的专门人才。”该校学校办公室主任崔健说。

崔健上台宣讲。朱苏娇 摄

当天下午进行宣讲的北师港浸大，由北京师范大学与香港浸会大学合办，是香港与内地合办的第一所大学。

该校重点介绍的是国际化教育特色，学校推行多元化的成绩评估标准，期末考成绩在总成绩中所占的比例不到一半，学生顺利毕业后获得香港浸会大学学士学位证，在内地、香港和国际上均获认可。

北师港浸大学术副校长陈致上台致辞。朱苏娇 摄

北师港浸大数据科学与大数据技术专业课程主任轩辕哲上台介绍学校概况。南方+记者 戴嘉信 摄

北师港浸大招生处处长林群英介绍学校招生和综合评价备考指导。南方+记者 戴嘉信 摄

西交利物浦大学同样是中外合办学校，由西安交通大学与英国利物浦大学合办。该校招生主管袁俊平介绍，学校推行严进严出的理念，学位证书分为4个等级，毕业率90%。

西交利物浦大学招生主管袁俊平上台宣讲。南方+记者 戴嘉信 摄

“对教学质量的管控是我们的强项。”袁俊平说，学校以学为主，教为辅，课时少，有大量团队合作项目、报告与实验。

“对学校不是太了解，有点焦虑。”专门从广州过来佛山参加活动的家长廖海芬说，自己对南方科技大学和深圳北理莫斯科大学不是太了解，这次特意在送完孩子上学后，过来佛山参加宣讲，希望能够学习到相关的报考技巧。

来自佛山南海的家长梁迎春也是带着了解学校的目的而来。“中外合办大学的教学方式与高中相比，差异较大，怕孩子无法适应。”她说，希望能够了解更多学校的信息，通过对比，挑选更适合孩子的大学。

专家解读综合评价招生

当天在高招会佛山专场进行宣讲的学校都有一个共同点，它们都是教育部推行综合评价的试点学校。综合评价录取标准不再是唯高考成绩，而是看综合成绩，综合成绩由高考成绩、校测成绩和水平测试组成。

现场除了有各家学校的代表对参加自家学校的综合评价“支招”外，高考志愿资深填报专家一鸣惊人也对综合评价进行了详细解读。

一鸣惊人现场支招。朱苏娇 摄

在对综合评价招生概况进行介绍后，一鸣惊人以一个考生凭借综合评价以较低分数考上中山大学的案例，分析了综合评价的对考生的重要意义，现场家长们纷纷在笔记本上记下笔记。

一鸣惊人提醒家长们，填报综合评价时，一定要关注心仪学校的官方网站，仔细阅读学校招生简章，按照要求准时注册报名并准备好要求提交的资料，备考方面也要注意做好，尤其是注意今年新增的体育测试，准备齐全后再填报高考录取志愿表。

在宣讲结束后，4所名校的代表也针对家长关于综合评价的一些疑问进行了现场回应。现场家长们提问热烈，各校代表回答得也很详细。

北师港浸大招生处处长林群英介绍，该校在综合评价中会以全英文的形式测试学生的综合能力，笔试内容也在高考的知识范围内，面试时学生抽签后进行即兴演讲，2位老师会在演讲后向学生进行提问。

“题目都是开放性的，考察的是学生的创新性和逻辑性，学生们不需要参加额外的校外培训。”林群英说。

针对家长关心的综合评价内容，袁俊平介绍，西交利物浦大学一般不会再考高中学的知识，可能会对心理健康、自我管理等社会价值观方面的问题进行考查，面试则侧重考查学生的英语水平、主动性、批判性思维和团队合作能力。

对于正在试点的综合评价招生，多位学校代表也给出了自己的看法。

袁俊平认为，高考成绩只能反映学生的学习能力，但是其他方面能力并不能很好的体现，综合评价可以更多维度地考察学生的综合素质，帮助学校挑选一些更为全面发展的优质生源。

林群英同样对综合评价给出了较高评价。“我们比较过，综合评价挑选出来的学生，虽然分数比提前批的学生高考分数低，但双方在校内表现和毕业后就业及升学质量上并没有太大差距。”她说。

“对于综合评价，其实我们家长也是比较模糊的。”来自佛山顺德的陈女士表示，在活动中听取了专家和学校代表的解读后，自己对综合评价的认识也更加清晰，了解到的信息感觉非常受用，高招会对于家长获取相关报考信息非常有意义。

“期待能够从接下来的活动中获取更多信息。”一位家长在参加高招会佛山专场后留言。