2019年广东省学生军事训练工作会议召开 　“学生教官”亮眼

3月29日，广东省军区战备建设局、广东省教育厅召开2019年广东省学生军事训练工作会议暨学生军训自训试点现场观摩会。

南方网讯（记者/杨智明 通讯员/董舟）3月29日，广东省军区战备建设局、广东省教育厅召开2019年广东省学生军事训练工作会议暨学生军训自训试点现场观摩会。本次会议是探索学生军训工作创新发展的重要示范，也是我省数年来规模最大、参会人数最多的一次学生军训工作会议。 一群来自华南农业大学的“学生教官”特别亮眼，他们带领学生军训队伍开展队列动作、表演格斗术、打军体拳、战场医疗救护演练以及唱军歌，热血沸腾，场面燃爆。

据了解，2017年5月4日，华南农业大学军训教官团正式成立。华南农业大学军训教官团在该校党委领导下，由学校人民武装部、学生工作部负责组织指导训练管理，实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。每年，华南农业大学军训教官团选拔培养300余名学生教官，设立临时党小组，组长由政治教导员担任，下设办公室、训练部、政宣部、五个大队和19个学院中队，开启培养学生教官和军训咨询新模式；经过三年的探索实践，圆满完成了共18000多名新生的军训任务。

而且，“学校教官”培养纳入华南农业大学教学课程建设和人才培养计划，实行学分制，递进式开设《基本军事技能训练》、《军事综合训练法》、《军事初级指挥》三门课程，具体有队列训练、体能训练、战术、军事地形学等内容。今年读大三的“学生教官”沈德生接受采访表示，加入军训教官团这个集体，是出于对军旅生活的向往；特别是出早操，非常磨练意志，养成了良好的作息习惯。

射击训练

战场医疗救护演练

格斗术表演

队列动作训练

队列动作训练

唱军歌

唱军歌