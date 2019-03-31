南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

2019年广东省学生军事训练工作会议召开 　“学生教官”亮眼

2019-03-31 09:14 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/杨智明 通讯员/董舟）3月29日，广东省军区战备建设局、广东省教育厅召开2019年广东省学生军事训练工作会议暨学生军训自训试点现场观摩会。本次会议是探索学生军训工作创新发展的重要示范，也是我省数年来规模最大、参会人数最多的一次学生军训工作会议。 一群来自华南农业大学的“学生教官”特别亮眼，他们带领学生军训队伍开展队列动作、表演格斗术、打军体拳、战场医疗救护演练以及唱军歌，热血沸腾，场面燃爆。

　　据了解，2017年5月4日，华南农业大学军训教官团正式成立。华南农业大学军训教官团在该校党委领导下，由学校人民武装部、学生工作部负责组织指导训练管理，实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。每年，华南农业大学军训教官团选拔培养300余名学生教官，设立临时党小组，组长由政治教导员担任，下设办公室、训练部、政宣部、五个大队和19个学院中队，开启培养学生教官和军训咨询新模式；经过三年的探索实践，圆满完成了共18000多名新生的军训任务。

　　而且，“学校教官”培养纳入华南农业大学教学课程建设和人才培养计划，实行学分制，递进式开设《基本军事技能训练》、《军事综合训练法》、《军事初级指挥》三门课程，具体有队列训练、体能训练、战术、军事地形学等内容。今年读大三的“学生教官”沈德生接受采访表示，加入军训教官团这个集体，是出于对军旅生活的向往；特别是出早操，非常磨练意志，养成了良好的作息习惯。

射击训练

战场医疗救护演练

格斗术表演

队列动作训练

队列动作训练

唱军歌

唱军歌

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第06期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235