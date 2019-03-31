“史上最严”自主招生年来了

今年自主招生的形势将比往年更加严峻，不少家长和学生感叹，今年是“史上最严”自主招生年。

一年一度的自主招生季节到来了。截至28日中午，今年全国90所有自主招生资格的高校中，已有41所高校公布了本年度自主招生计划。记者梳理这些高校的招生简章发现，今年招生规模普遍缩减，奖项要求普遍提高，论文和专利不再作为申报材料上传，部分院校对招生专业也进行了缩减和调整，录取降分优惠等政策缩紧，体能测试则逐渐被重视。

记者了解到，去年底，教育部印发了《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》(以下简称《通知》)，从招生政策、招生程序、加强监管等方面提出了规范高校自主招生的“十严格”要求，进一步增强高校选才的科学性和公平性。

从已公布的招生计划看，“十严格”的要求并非一纸空文，今年自主招生的形势将比往年更加严峻，不少家长和学生感叹，今年是“史上最严”自主招生年。

信号1

招生名额压缩

有高校缩减300个计划

3月26日，中山大学公布今年自主招生计划，今年计划招175人，对比去年减少210人，这个数目让很多学生和家长倒吸一口冷气。

据不完全统计，目前已公布的招生计划中，多所高校都有不同程度的缩减，如武汉大学较去年减少158人；中南大学从去年的420人缩至120人，锐减300人；山东大学计划招230人，比去年少了80人；哈尔滨工业大学招286人，名额缩减58%……

有老师分析称，这是各高校在严格执行教育部去年底的“十严格”通知。《通知》明确要求：严格控制招生规模，高校在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额。

记者留意到，早在去年9月，国务院副总理孙春兰在《求是》杂志刊载的署名文章中就透露了这一信号。文章称，要“深化考试内容改革，减少和规范高考加分的项目和分值，严格控制和规范自主招生的规模和程序”。

信号2

招生专业有变

文史类专业“大裁员”

记者梳理已公布的招生简章发现，多所综合性高校文史类专业纷纷取消，招生计划也有“跳水”式缩减。

如武汉大学宣布文学院、历史学院、哲学院三个学院的计划数均从31人缩减到15人，国学院则不再设自主招生名额；厦门大学取消外文组专业自招；中山大学取消外语类专业、社会科学类专业、经济管理类招生；重庆大学削减新闻、外语、法学专业；山东大学取消文史类计划，只面向理科生招生；中南大学取消法学、社会学、汉语言文学等人文社科类专业……

记者了解到，这也是履行“十严格”的要求：严格确定招生专业，原则上以基础学科和特色学科专业为主。

信号3

优惠分值缩紧

普遍降分20分以内

记者留意到，今年各高校自主招生的降分优惠政策也普遍缩紧了。

根据教育部“十严格”要求，今年高校要在现有基础上进一步降低给予自主招生考生的优惠分值。

业内人士介绍，根据往年情况，一般来说，如果在自主招生考试中取得好成绩，高校就会给予学生降分优惠，甚至直接降到一本线，或者降20-60分不等。

相比往年的优惠力度，今年，中山大学、武汉大学、复旦大学、南开大学、哈尔滨工程大学、苏州大学等多所高校普遍降分幅度控制在20分以内。过了一本线就能录取？这种可能性今年变得微乎其微。

信号4

专利“凉了”

竞赛普遍要省一等奖

从前，竞赛成绩是许多考生参加自主招生的“敲门砖”，许多中介机构借此组织各类竞赛，乱象频生。去年9月，教育部发文要求对全国性竞赛活动进行规范。

随着“十严格”的发布，高校不得再简单以论文、专利、中介机构举办的竞赛（活动）等作为报考条件和初审通过依据。

记者留意到，本就没有论文选项的自主招生报名系统内，今年已经取消了填报专利的选项。从各高校公布的招生简章看，中国科协主办的数学、物理、化学、生物学、信息学等五项学科竞赛仍然受到肯定，但对竞赛成绩的要求普遍提高，不仅中山大学，国内多所高校已经把省级一等奖作为最低门槛。如中南财经政法大学和中国地质大学去年要求五项学科竞赛省级赛区三等奖及以上即可，今年则提高至省级一等奖；武汉大学甚至直接要求全国一等奖获得者才可报名。

不仅如此，对考生报名材料的审核也更严格，“考生提交的所有报名申请材料必须经中学审核和校长签字，并在中学网站和班级详尽公示”，这已成为今年自主招生的普遍要求。

信号5

体能测试好

高校或额外降分

记者查阅41所高校的招生简章发现，体质测试已经被纳入自主招生考试。

今年全国两会时，教育部部长陈宝生就指出，一年来，教育部把体育工作纳入考试制度改革，清华大学等高校也已在高考、自主招生考试中纳入学生体质测试的内容。

清华大学虽然尚未公布今年自主招生计划，但已提前透露：2019年将继续在自主招生中开展体质测试。体质测试成绩优良的学生，可在享受原有降分认定优惠的基础上，给予额外的5分降分。如果体质测试成绩不理想，或因为特殊原因未能参加体质测试的学生，其原有自主优惠认定不受影响。

厦门大学也提出，体育测试成绩好的考生，可以再降3分。