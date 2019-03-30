教育部组织开展全国中考命题评估反馈工作

全国13个省级教育行政部门有关负责人、19个命题单位负责人和相关4个学科命题人员，共300余人参加了中考命题评估反馈工作。

为贯彻落实全国教育大会精神，深入推进中考改革，进一步提高中考命题质量，教育部于2018年启动全国中考命题评估工作，并按照试点先行、逐步扩大、有序推进、确保质量的原则，组织专家对全国东中西部13个省份19个命题单位的语文、数学、历史、道德与法治4个学科开展了中考命题评估。日前，教育部基础教育司联合基础教育课程教材发展中心组织开展了中考命题评估反馈工作，向受评单位一对一地反馈了命题评估结果，并就深化中考命题改革、提高命题质量进行了深入研讨交流。

教育部基础教育司负责人指出，考试命题工作具有重要导向作用，直接影响义务教育教学，要更加注重育人导向，严格依据国家义务教育课程方案和课程标准命题，合理把握试题难度，避免超范围、超标准命题，注重考查学生分析问题和解决问题的能力。要通过评估对命题工作进行体检，保障命题的正确方向、落实国家课程标准、提高命题质量。要加快评估工作推进步伐，进一步增加评估学科、扩大评估区域范围，确保实现到2020年学科全覆盖、全国省份全覆盖，建立起命题评估常态化工作机制。

基础教育课程教材中心负责人指出，要在总结2018年命题评估工作经验的基础上，进一步加强评估专家队伍建设，修订完善中考命题评估标准，扩大评估学科范围。组织专家组遴选中考典型试题案例，出版典型试题案例集，发挥典型试题的示范作用。加快建立中考命题评估信息化平台，基于大数据分析开展命题评估，推进命题评估工作的科学化和规范化。

全国13个省级教育行政部门有关负责人、19个命题单位负责人和相关4个学科命题人员，共300余人参加了中考命题评估反馈工作。