多策并举整治“五毛食品”

整治“五毛食品”，维护孩子“舌尖上的安全”，需要相关部门通力合作、多策并举，加强源头治理，严查销售渠道，形成长效机制。

整治“五毛食品”，维护孩子“舌尖上的安全”，需要相关部门通力合作、多策并举，加强源头治理，严查销售渠道，形成长效机制。

近期媒体曝光的“虾扯蛋”辣条，生产车间卫生状况恶劣，其销售网点主要集中在一些学校附近的摊点、商店等，直接损害儿童健康，引起社会关注。其实，校园周边零售食品安全问题由来已久。这些辣条等零食价格低廉，口感辛辣刺激，色泽艳丽，通常被称为“五毛食品”，常常馋住了学生，也愁坏了家长，难住了学校。

“五毛食品”多为调味面制品，比如辣条，此外还有豆制品、膨化食品、糖果、饮料、冰棍等小食品，其诱人的口感、亮丽的色泽并不是来自食物本身而是各种食品添加剂。比如，被称为“大黄鱼”的零食里没有鱼肉，“蘑菇丝”里也没有蘑菇。一包小小的零食包含的食品添加剂可能多达一二十种，不仅高油高糖高盐，还可能存在甜味剂、防腐剂超标等问题。特别是一些无生产日期、无质量合格证、无生产厂家的“三无”零食，质量不过关，食用后很可能对儿童的生长发育造成较为严重的伤害。

整治“五毛食品”，维护孩子“舌尖上的安全”有迫切的社会需求。去年4月，国家市场监管总局发出关于开展校园及周边“五毛食品”整治工作的通知，各地整治取得一定成效，但问题仍未根治。“五毛食品”治理难主要是因为供需两“旺”。口味颜值都诱人的小零食，只需五毛、一元钱就能买到，学生支付得起，还容易跟风消费。同时，“五毛食品”生产制作简单，原料成本低廉，有些甚至粗制滥造，虽然售价不高，但销量较大，利润不少，一些食品生产加工小作坊当然趋之若鹜。

最近，一些地方要求在校园及周边禁止销售“辣条”等零食，此举对整治校园周边的食品销售乱象或许能够立竿见影，但从根本上保障儿童食品安全，还需要相关部门通力合作、多策并举。

整治“五毛食品”首先要抓生产源头。监管部门要坚决取缔无证生产“五毛食品”的“黑窝点”“黑作坊”，捣毁生产源头。追查涉案产品销售流向，切断非法生产经营食品的利益链条，并且加大处罚力度，提高违法成本，让黑心企业得不偿失，付出巨大代价。

整治“五毛食品”还要严查销售渠道。重点排查和整治学校周边的小超市、小餐饮店、无证摊贩等。既要对销售问题“五毛食品”的商家进行处罚，又要引导商家拒售“五毛食品”。同时，学生和家长在选购商品时要仔细甄别，远离来源不明的“五毛食品”。

整治“五毛食品”不能搞一阵风，而要纳入日常监管，形成长效机制。同时对学生的“食育”也应融入学校日常教学，润物细无声地让学生从小培养健康饮食观念，引导学生勿贪便宜，远离安全隐患突出的“五毛食品”。