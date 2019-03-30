华工2019年自主招生：招录数不超225人

《华南理工大学2019年自主招生简章》正式公布，今年华工自主招生计划招录总人数不超过225人。记者对比去年招生简章发现，在教育部“十严格”要求背景下，今年华工自主招生也更严格。

28日晚，《华南理工大学2019年自主招生简章》正式公布，今年华工自主招生计划招录总人数不超过225人。记者对比去年招生简章发现，在教育部“十严格”要求背景下，今年华工自主招生也更严格。

从招录计划看，今年计划减少了整整90人；

报名条件也更加严格，对学科竞赛的要求从去年的奥赛省级二等奖及以上提高至省级一等奖及以上，并取消“学科潜质类”、“工程实践类”的申请类别，招生专业也从去年的49个专业减少至25个专业；

备受家长和考生关注的优惠分值也大大缩紧，从去年的最高降分50分，调整至20分。

变化一：计划招录225人，比去年减少90人

根据招生简章，华工2019年自主招生录取总人数不超过225人。

记者留意到，2018年，华工自主招生计划招录总人数为315人（不超过当年华工本科总招生计划数的5%），今年比去年减少招录人数共90人。

在专业设置上，机械类、材料类、轻工类等的专业合并成大类，相应的招生人数也缩减了，如机械类招生专业从去年的6个减少至5个，招生人数从去年的42名减少至今年的31名；取消安全工程、电子科学与技术（电子与信息学院）、材料化学等专业；新增临床医学、微电子科学与工程、分子科学与工程等专业。

变化二：报名看奥赛成绩，由省二提高至省一

在报名条件一栏，今年华工只提出一个条件：我校自主招生招收在数学、物理、化学、生物、信息学方面具有特长，且高中阶段在全国中学生奥林匹克竞赛中表现突出，获省级赛区一等奖及以上（可从中国科协网站查询获奖者名单）、思想品德优秀、身体健康的高中毕业生。

记者留意到，去年，华工设置了“学科竞赛类”、“学科潜质类”、“工程实践类”三个申请类别，今年仅针对“学科竞赛类”的特长考生，另外两个类别取消。去年对学科竞赛的要求为“全国中学生奥林匹克竞赛中表现突出的省级赛区二等奖及以上学生”，今年这个标准提高至“省级赛区一等奖及以上”。

资格审核也更严格，凡在中国科协网站查询不到名单者，一律不予初审通过。

变化三：优惠分值缩减，最高只降20分

自招降分是考生和家长普遍关心的热点。华工今年的计划透露，除江苏、上海、浙江考生外，获得自主招生资格考生优惠20分（我校在当地最终模拟投档线下，下同）。

记者了解到，去年优惠分值最高达到50分，包括理科测试总成绩（不分省计，下同）前10%考生优惠50分，其他考生优惠30分；文科河北、辽宁等11省（市、区）测试总成绩前10%考生优惠50分，其他考生优惠30分。

记者查阅目前已公布高校的自主招生计划发现，除了清华大学、厦门大学等少数高校在体育测试项目给予优秀考生3-5分的加分外，大部分学校优惠降分值都不超过20分。

变化四：体测两项不合格不入选，太胖太瘦都受影响

虽然往年华工都会安排身体条件专业受限测试，但今年又增加了面向所有自招考生的体质测试。体测以高三学生《国家学生体质健康标准》（2014版）为标准，学生在五项中限选三项（一旦选定，不得更改），其中两项不合格者不给予自主招生入选资格。

测试项目包括：身体指数（体重/身高2）、肺活量、坐位体前屈、50米跑、立定跳。

其中，身体指数（体重/身高2，体重的单位为千克，身高的单位为米）项目中规定，男生≤15或>27.4为不及格；女生≤15或>25.8为不及格。这意味着，太瘦或太胖也将影响考生报考。