智能制造教育装备创新及产教研融合论坛举行

3月28日，云科聚匠以“智造新动能·匠心育匠才”为主题的智能制造教育装备创新及产教研融合论坛举行。

3月28日，云科聚匠以“智造新动能·匠心育匠才”为主题的智能制造教育装备创新及产教研融合论坛暨德国 AHK Meister 江门培训基地揭牌仪式，在广东省江门市工业互联网产业联盟实训基地成功举行。



广东省江门市工业和信息化局副研究员梁超峰，五邑大学智能制造学部部长张昕，苏州健雄职业技术学院双元制培训学院院长、AHK中德双元制职业教育示范推广基地总经理刘红月，云科聚匠教育科技有限公司董事长姜涛，云科聚匠教育科技有限公司总经理吕新宇，沈阳机床股份有限公司教育行业总监刘志坚及众多优秀合作院校和企业代表，约150人出席本次论坛。

梁超峰副研究员、张昕部长、姜涛董事长分别为本次论坛致辞，刘红月总经理带来《德国双元制教育中国本土化实践》主题分享，并代表AHK中德双元制职业教育示范推广基地为工业互联网产业联盟实训基地授予广东省首个“德国 AHK Meister 江门培训基地”称号。

揭牌仪式后，云科聚匠职业教育咨询服务部总监周国彬介绍了云科聚匠依托于培训基地打造的“德国大师 Meister 培训项目，吸引了众多院校及企业嘉宾的目光。该项目采用德国课程精髓和本土化实践项目为教学内容，以提高企业现场生产管理能力的需求为导向，提供系统性解决方案，为建设制造强国培养具有综合职业能力的企业一线生产管理人才。

随后，五邑大学特聘教授、华盛顿国际科学与技术学院院长余文华，东莞理工学院智能制造学科特聘教授、中科院首批特聘研究员朱云龙，惠州城市职业学院机电工程学院院长张方阳，分别以工业大数据、工业4.0与工业互联网及校企合作之路的探索为主要内容发表了主题演讲，为大家分享了工业互联网快速发展背景下，政校企多方协同的智能制造人才培养新模式。

接下来的智能制造教育新装备发布将会议推向了高潮。云科聚匠云制造事业部总经理谢志坤为大家带来了公司在工业互联网领域教学方面的探索与分享，在一段精彩的机器表演过后，云科聚匠机器视觉教学产品和工业互联网教育产品正式发布，引起了在场嘉宾极大的兴趣。

机器视觉教学实验系列产品包含图像处理、六轴机器人视觉、四轴机器人视觉三款教学产品。云科聚匠面向教育院校的机器视觉教学和研究需求，整合了先进的图像处理算法、硬件设备和教学资源，为培养学生的综合实践能力、工程设计能力和创新应用能力提供了强大的教学和实训支撑。

工业互联网教育平台则是一款面向院校的工业互联网教学和实训产品。平台基于工业互联网标准框架开发，为院校构建校内工业互联网环境，并提供工业大数据开发实训、智造过程管理实训、智能装备运维实训和教学管理等功能，可有力支撑院校开展面向工业互联网领域的应用人才培养。

在论坛的最后，云科聚匠发起了“百校云联”计划，并与惠州城市职业学院、广东交通职业技术学院等首批8所院校进行现场签约。基于公司在工业互联网领域丰富的产教实践，云科聚匠斥资3000万，计划在3年内发展100所核心院校，对接8大产业1000家企业，构建工业互联网教育大数据，与关注工业互联网的先驱院校一同打造工业互联网教学示范区及“智能制造+”实训教学新生态，为工业互联网领域应用人才的培养提供助力。签约仪式后，广东交通职业技术学院机电工程学院院长潘伟荣作为签约院校代表，分享了院校对于多方协同开展高职人才培养的思考。

“互联网+先进制造业”的浪潮来袭，构建支撑制造强国战略的人才培养体系，培养适应发展需要的高技能人才，是云科聚匠始终不忘的初心，虽任重道远，但云科聚匠将凭借自身在智能制造及工业互联网领域的教学资源与优势，积极汇聚更多的力量，推动工业互联网的大发展、大繁荣，着力提升高端技能人才培养国际化和专业化水平，为加快经济高质量发展建设制造强国和网络强国做出更新、更大的贡献。