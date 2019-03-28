探索“互联网+教育”新模式，促进教育公平

成人在线教育机构尚德机构也不断探索互联网为教育赋能的各种可能性，让“互联网+教育”模式为用户和社会创造出更多更大的价值。

《2019年国务院政府工作报告》指出，要加快在各行业各领域推进“互联网+”，发展“互联网+教育”，促进优质资源共享。成人在线教育机构——尚德机构也不断探索互联网为教育赋能的各种可能性，让“互联网+教育”模式为用户和社会创造出更多更大的价值。

记者了解到，在成人教育领域，尚德机构是较早进行“互联网+教育”探索的公司。从2006年到2010年，是尚德机构的“互联网1.0时代”，尚德机构开始探索互联网流量世界；2008年，公司创始人确定了“无限接近互联网”的发展战略，并开始进行人才储备。从2011年到2015年，是尚德机构的“互联网2.0时代”，开始尝试录播、人机对话等多种在线教育模式；2014年，尚德机构从线下培训全面转型为互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式。2016年至今，是尚德机构的“互联网3.0时代”，公司上线手机客户端，提升学员体验；此外，还将大数据、人工智能等新技术应用在教育领域中，不断让技术为教育赋能。

据介绍，利用AI技术，尚德机构为学员输出量身定制、最短的学习路径。尚德机构还推出了数十款小程序，填补了学员碎片化时间，让学习变得更加便捷和轻松。

在通过互联网实现普惠教育和促进教育公平方面，尚德机构推出了“公共课免费学”这一行业新举措，即为潜在学员提供前置体验，使他们在承诺使用服务前，就能预先感受到尚德机构的教学服务。这既有利于降低学员的尝试成本，又保证了他们选择的是自己真正喜欢的产品和服务。此举在提高用户体验同时，也提高了整个行业的服务水准，促进了行业的健康发展。

除此，尚德机构还积极发挥互联网教育企业的产品优势，助力国家脱贫攻坚，探索出尚德机构“互联网+教育”的公益新模式。2018年10月，在全国深度贫困地区网络扶贫工作现场推进会暨网络扶贫凉山行活动上，尚德机构与四川省凉山彝族自治州喜德县签订对口帮扶协议，在两年内为喜德县提供价值百万元的教师资格证考前培训课程。此举，将在帮助当地部分临聘老师考取教师资格证和助力更多少数民族同胞增加就业选择的同时，改善当地严重缺乏幼儿师资、中小学教师培养体系急需完善的现状。

尚德机构还对“尚进生计划”做出战略调整，通过教育对知识的传递与再生功能，以知识再生产方式实现贫困者劳动能力的升级再造，对标位于西藏、新疆、甘肃、四川和云南的“三区三州”等国家深度贫困地区，依托公司产品服务优势，助力精准扶贫、践行普惠教育、推动教育公平，向更多的人传播智慧传递温暖，让更多的人有人生出彩的机会。