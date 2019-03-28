下一步调整复习策略 强化得分意识

如何根据“一模”成绩调整高考策略？专家、名师为考生分析、支招。

“广州一模”分数线出来了！作为高三第一轮复习的收官之考，“一模”从考试内容、考试形式、成绩评定三方面全方位模拟高考，检验学生高中三年以来的学习成果。作为一次诊断性考试，“一模”高考复习风向标的作用尤为明显。如何根据“一模”成绩调整高考策略？专家、名师为考生分析、支招。

语文

一模试题难度略有上升

广大附中语文科组长袁伟军介绍，广州一模语文考试全市平均分90分左右，与前几年基本持平，试题难度略有上升，对学生的语文核心素养进行了全面考查，对下阶段的高考备考具有极高的参考价值。

袁伟军分析，一模重视考查学生基本语言规律和逻辑规则的运用，考查学生的直觉思维、形象思维、逻辑思维和创造思维等思维能力。如作文题提供了3则材料，要求学生解读出每则材料表达的内涵，然后再找出它们之间的内在联系，最后围绕中国家族文化的主题写作。同时在行文过程中，要关注读者对象和语体风格，这对学生的思维能力提出了很高的要求。

重视审美鉴赏与创造。如古诗鉴赏题，要求赏析颈联“绿鬓爱随风景变，黄华能与岁月期”的含意，需要学生结合范仲淹的个人遭际与思想情感去感悟体验；此外，文学类文本《魔笛》要求赏析音乐描写的手法和对梁老师的大量篇幅回忆，都需要学生进行体察入微的审美鉴赏，得出自己的结论。

重视优秀文化的传承与理解。如论述类文本对“笔墨典范”的阐述，实用类文本对中国海洋生态的考查。对文化的考查呈现多角度、多层面、巧设题的考查，体现了浓浓的文化味，让学生受到一次深刻的文化洗礼，增强了对中国文化的感悟和体认。

备考

分类梳理，密切关注新题型

广东省名教师工作室主持人、广州市执信中学语文科科组长曾湖仙老师分析，相比去年，今年高考语文从内容到形式变化不会太大。

作文方面，依然以立德树人为出发点，今年题目也应是从青少年的文化修养、思想教育、思辨能力、审美态度等方面去命题，且符合中学生的写作身份。作文考查形式不要一窝蜂地模仿去年一卷的模式，要注意变化。

论述文阅读题，注重考察学生的思维逻辑能力，不止于基本意思的理解，更多的是对句子、段落之间关系的梳理。因此，学生答题时要整体把握、逐段理解相互间的关系，才能提高正确率。曾湖仙提醒文学类阅读会注重鉴赏能力的考察，注重对文本深度解读，学生也要整体把握内容，不可只见树木。

语文功力需要长期积累，离高考只有2个多月，如何利用好？曾湖仙建议，可以把过去几年的高考试卷隔时重做，“把设题巧妙严谨的模拟题归类重做，温故知新。答题的思维能力是在这种潜移默化的过程中提升的”。

袁伟军建议，针对本次考试中暴露出来的问题，同学们要进行分类梳理：是知识掌握不到位还是解题能力不达标？是时间分配不当还是心态没调节好？下阶段要通过第二轮专题训练有计划提升。

3月份以来，参加全国新课标的省市陆续举行大型模拟考，要密切关注其中一些新题型，进行有针对性的变式训练，提升把陌生题转化为熟悉题的能力，加强解题思维的灵活性训练。

袁伟军特别提醒：高三无论多忙，同学们一定要静下心，每天花20分钟时间读一点文史哲方面的文章或书籍。只有多读多写善思，才是真正提升语文素养的不二法门。

数学

总体难度降，统计概率变难

今年的一模数学题，注重对主干知识的考察，例如函数类小题、三角函数、解析几何题、数列、立体几何、圆锥曲线、概率统计、导数及其应用等。

有几十年教学经验的华南师大附中数学老师罗碎海认为：“高考一模作为一次相对正式的实战演习，学生要认真分析总结，找到自己的优势和不足，不足的加强，以最优策略上高考考场。”

对于高考数学题，罗老师分析：“对照近年来的高考数学题目，总趋势是难度逐年降低。但有一样难度反而增大，就是统计概率，原因可能是现代信息社会要处理大量的数据，要与社会需求接轨。”

此外，罗碎海认为，近年来高考数学题大致分三类：以导数作为压轴题考察分类讨论及综合应用数学分析解决问题的能力；以统计概率为主进行创新，加强数据处理的能力；其他则大多是基本知识与能力的题目。

很多学生怕解析几何题，但罗碎海安慰考生：“近几年的题目都是用基本的代数变形可以解答的，不需要多少技巧，学生要克服畏难心理。”

备考

三个得分技巧要记好

罗碎海老师提醒，学生答卷的时候，书写一定要规范。“可以将卷子分为左右两半，从左上角往下写。如果第一种解题方法做到一半，发现错了，不要立刻全涂了；从右半边开始写第二种解题方法，第二个顺利做完成功，再涂第一个。因为经常出现的情况是，考生第二种方法也没做完做对，第二种方法有时还没第一种得分高”。

此外，数学大题目，答题以汉字开始，汉字结束，“用汉字连接中间的数学表达。”每个题目都要写上答案，不要空题。

“越到备考后期越要做近几年的高考题。”罗碎海解释，高考题和模拟题不同，科学性和稳定性都比较好。

英语

一模难度系数与高考接近

“今年一模的英语试题质量较高，难度系数与高考接近。”广大附中高三英语备课组长刘洪宇指出，一模英语的阅读理解题材新颖，有一两道题有区分度，细节题并不“细节”，主旨大意题更是强调学生对语篇的整体把握与理解能力。完形填空有一定的难度，也有几道题具备区分度。

他比较赞赏今年的作文题，注重考查学生的思维组织能力，“2016年的高考作文也是这种题材，不是看懂题就够了，也不是纯粹的翻译，而是需要深层次加工，要有逻辑、有条理地组织语言。这就需要考生平时注重对所给文本的全面分析及加工处理，不但具有严谨的逻辑思维能力，还要具备敏锐的洞察力和判断能力，准确捕捉到关键词。可以说是对考生英语能力的综合考验。”

备考

正式作答前，通读试卷

广州市铁一中学高三英语科备课组长潘佑飞介绍，英语每一个专项的答题都是有章可循的。

譬如，阅读理解的基本解题宗旨是回到原文、按图索骥；做阅读“七选五”的解题技巧是“看位置-找词汇-思逻辑”，即从主旨大意、篇章结构出发，研究问题附近的句子，寻找相关的“线索词”；完形填空则要根据上下文逻辑，多从词的复现方面去找突破口；英语书面表达的卷面和书写一定是老生常谈的问题；最重要的一点是突出文体的特征，强化书信的功能（因为基本上都是书信体），注重交际性、得体性和行文的连贯性，表达的准确性。

潘佑飞建议考生，高考时，可以充分利用好正式作答前的时间，通读试卷感受整体难度之余，专注相对容易得分的“短文改错”，争取正式开考允许作答时，在最短的时间内拿下这一部分的分。