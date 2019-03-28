小升初校园开放日探校攻略

评估自己是否适合就读这间学校。在这里能否发挥特长，培养良好的学习生活习惯，这才是去名校参观的真正目的。

近期对于小升初家长而言是段忙碌的日子。上周末广东实验中学附属天河学校、广州市第十六中学等学校迎来了今年首次开放日，吸引了众多学生、家长到访参观。事实上，每年的三到五月份，一些学校会举行各种活动向社会各界开放校园，欢迎学生和家长一起参观校园。有意报考这些学校的学生和家长，自然不会放过这样的好机会。业内人士表示，每年校园开放日都会吸引大量的学生和家长，尤其一些小升初热门学校，参观的人数众多。为了选择面更广不错过每个机会，不少学生、家长到处赶场，而要想在看校过程中有所收获，还是需要有的放矢，做好一些准备的。评估自己是否适合就读这间学校。在这里能否发挥特长，培养良好的学习生活习惯，这才是去名校参观的真正目的。

小升初开放日人气旺

四五年级学生提前入场

进入3月，几乎每个周末都有学校开放日活动。上周六，广东实验中学附属天河学校举行了第五届心理文化节之心理游园暨校园开放日活动，根据学校发布的信息，广东实验中学附属天河学校会在3月23日、5月中下旬分别举办两次校园开放日活动。广州市第十六中学 小升初开放日则定于3月23日、4月21日、5月5日、5月19日，上午9：00~11:30。

作为往年小升初的热门学校，广东实验中学附属天河学校今年首个开放日吸引了众多学生、家长，学校公布的开放时间是上午8:30~11：30。一大早学校门口就排起了长队，而看完校离场的也在地铁口排起了长队，可见现场人气之旺。想要参加开放日需凭身份证进入校园，进门时需过机核验身份证，进入校园可以看到校园环境，操场、游泳池、图书馆、校史馆、饭堂、学生宿舍等配置的情况，而从学生作息时间安排来看，从早上6:30起床到晚上10:45熄灯就寝，安排得满满的。操场上还组织了答题游戏，题目有考察语数英知识的，也有考察生活百科的。林女士一早带着儿子前来参观，她告诉记者，孩子现在在读五年级，她希望能让他提早感受一下初中学习的氛围，给他树立一下目标，而同校一些四年级的孩子也一起约着来看校了。

要从四个方面获得有效信息

可以看到，随着校园开放日的到来，小升初进入看校阶段，而想参加校园开放日还是需要做些功课的。比如，与广东实验中学附属天河学校直接凭身份证入场不同，广州市第十六中学需要提前登记获得回执。这需要家长多收集目标学校的信息，了解学校的参观流程和要求。一些热门的学校参观人数众多，参加一次费时费力，如何做好准备，获得有效信息来判定学校是否适合自己呢？卓越教育的有关人士表示，建议学生和家长从四个方面来观察：

一是教学设施。一些比较有历史感的学校可能建筑并不是很新，但这无妨它是一间优质的学校。了解教学设施时主要看学校的教学活动硬件，比如：实验室、广播室、文娱室等。关注这些设施是否齐全，教学设施是否得到了充分使用，而不是只用来摆摆样子。丰富的课堂活动，在很大程度上能提高学生的学习兴趣。家长要做的准备是提前在官网上了解一下这间学校的历史与办学背景，浏览该校官网的相册，初步确定参观区域。

二是生活设施。主要看宿舍里是否明亮通风，宿舍里的电源插座会不会成为安全隐患。浴室洗手间是否方便使用，干净整洁。食堂里各种餐具厨具的摆放是否合理，食堂工作人员的卫生习惯是否合要求，消毒设备是否齐全，饭菜的种类是否丰富，营养搭配合不合理。另外，家长要关注教学和生活的区域有没有适当的划分，生活区与教学区是否能够做到互相不干扰，这是保证上课质量和休息质量非常重要的因素。各个区域中有没有明显的安全隐患。此外，除了校内的设施之外，家长也应该留意一下学校周围的环境，对孩子的成长能否起到积极的影响。

三是校园文化。校园文化是一个比较虚的概念，可以从学校的光荣榜、获奖证书、校园板报、学校组织的活动氛围等方面感受到。从校园板报的内容可以看出这间学校学生的喜好，是否跟得上时代，是不是一群只会读书不会生活的孩子，是否反映学生真正心声，能不能倡导青春有活力的正能量……这些都是校园文化重要的组成部分。看到学校的特色奖状时，可对照有没有和自己相仿的特长

四是学生风气。在学校的开放日里，会有很多指引参观人员的学生志愿者，家长们可以从这些志愿者身上获得直观的感受。比如，穿着校服是否整洁得体，与人交流的时候，礼貌谈吐能不能体现一个中学生的风貌。同时，家长在接触这些学生志愿者的时候，也可以和他们聊聊天，了解一下学校的学习生活情况，这样能够更全面地了解该学校。

小升初简历五大关键部分不能少

校园开放日活动中，很多学校表示不收取简历，不过，家长觉得还是将简历带在身上有备无患。新东方小升初有关负责人表示，小升初简历一般包含五大关键部分：

一是基本信息。包括姓名、学籍、就读小学、住址、户籍、在校及班级职务、家长联系方式等。

二是校内成绩，主要是五下六上的期末考成绩。其中，六上成绩最重要，其次是五下成绩。总成绩大约以5分为一个等阶，280分、285分、290分、295分，相对应不同学校的要求，如果想要进好点的民校，基本上要达到280分以上。通常来说，公校会更重视课内成绩，民校在课内之余重视综合能力。

三是获奖情况。获奖分类建议按类别分（数学、英语、特长），按等级分（省、市、区、机构、校内）。机构的获奖建议填写影响力较大的、参考人数较多的活动。如果孩子没有特别高级的获奖经历，那么填写孩子的获奖经历时一定要争取一个不落，不要觉得班级的，校级的奖项不值一提。

四是自我介绍。简单介绍即可，避免写些例如热爱集体、乐于助人之类空泛的内容，可以从孩子的性格、品行、喜好或者其他方面着笔。

五是老师点评。老师的点评是对学生自我介绍的有力佐证，可以采用成长手册中老师的点评页。

部分学校开放日时间

白云省实：3月26日~3月30日

广州市第七中学：3月31日、5月4日、5月19日

广东华侨中学：3月27日、5月8日

广州市流花中学：3月30日、4月20日

立贤中学：4月13日、4月27日、5月11日

培英实验：3月26日~29日

黄冈中学：3月30日

第四中学：3月30日

铁一中学越秀校区：3月30日

西关外国语实验学校：3月10日到

5月26日逢周日

（具体以学校发布为准）