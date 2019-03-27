广东教育改革发展研究报告（2019）出版

近日，由广东省教育研究院组织编著的《广东教育改革发展研究报告（2019）》正式出版发行。

近日，由广东省教育研究院组织编著的《广东教育改革发展研究报告（2019）》正式出版发行。

该研究报告认为，2018年全省教育系统在省委、省政府坚强领导下，认真贯彻党的十九大精神、全国教育大会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面加强教育系统党的建设，以教育“争先进、当标兵、建高地”为主题，深化教育体制机制改革，加快推进教育现代化，推动教育事业迈上新台阶。

该研究报告显示，截至2019年2月，全省推进教育现代化先进县（市、区）达111个，覆盖率达87.4%,完成全省推进教育现代化先进县（市、区）覆盖率达85%的目标任务。2018年，全省新增本科高校3所（新设1所，升格2所），新增高职院校1所；全省博士、硕士、本专科招生计划分别增长12.6%、8.5%、7.3%，高等教育毛入学率达42.43%，比2017年提升约4个百分点；全省高校69个学科入围ESI全球排名前1%，比2017年增加13个，增长23%；全省331个学科入选上海软科公布的中国最好学科排名，居全国第4位，比2017年增加41个，增量居全国首位；获基础教育国家级教学成果奖35项，居全国第5位，实现了一等奖零的突破；获职业教育国家级教学成果奖43项，居全国第3位，且获得全国唯一一项高等职业教育教学成果特等奖；获高等教育国家级教学成果奖31项，居全国第5位，比上一届前进4位，创历史最好成绩；全省教育系统党建工作、教育综合改革工作、依法治教工作、教育科研工作、教育后勤工作、教育对口支援工作均得到教育部肯定，分别在全国大会上介绍经验；国家“新工科”建设现场会、校外培训机构治理工作现场会、校园足球现场会安排在广东召开。

该研究报告由“代总序”“各级各类教育改革发展研究”“教育评估研究”“教育宣传出版研究”“教育改革发展个案研究”五个部分、27份报告组成。

在第一部分，景李虎厅长以《提高教育质量 加快推进教育现代化 建设教育强省》为题作了“代总序”，对2018年全省教育工作主要成绩加以回顾和总结，对全省教育改革发展面临的主要形势加以分析，对2019年全省教育工作重点作了部署，明确了新一年加快推进教育现代化的顶层设计、总体布局和工作安排。

第二部分的“各级各类教育改革发展研究”收录了16份研究报告。其中，基础教育领域有6份研究报告，分别对广东省2018年基础教育国家级教学成果奖获奖情况、社会教育培训机构与基础教育学校的关系、“幼儿园入园难、入园贵、入园不放心”问题、中小学综合实践活动课程实施、基于学科核心素养的中学地理课堂教学评价、普通高中学生生涯规划素养等主题加以研究分析。职业教育领域有4份研究报告，分别对广东省职业教育国家级教学成果申报及获奖情况、现代学徒制配套的企业参与制度、“1+X”证书制度、高等职业教育质量年报编制等作了研究和探索。高等教育领域有4份研究报告，分别对改革开放40年广东高等教育改革发展、粤港澳大湾区高等教育发展的政策应对、高等教育“冲一流、补短板、强特色”政策实施进展和应用型本科学校发展等进行回顾、分析、前瞻。民办教育领域有2份研究报告，分别对渝陕苏沪浙五省市民办教育政策进行对比研究并提出给予广东的启示，回顾改革开放40年广东民办教育发展的主要成就、经验并展望未来。

第三部分的“教育评估研究”收录了4份研究报告，分别对上海市、重庆市、江苏省、浙江省教育评估机构的运作模式加以研究，并对广东省中职学校办学能力、广东省高职院校适应社会需求能力、地方本科高校应用转型发展成效进行评估和分析。

第四部分的“教育宣传出版研究”收录了2份研究报告，分别对中小学数字教学资源建设、粤港澳大湾区建设背景下高校高水平课程教材体系建设等问题作了具创新意义的研究。

第五部分的“教育改革发展个案研究”收录了4份研究报告，包括广州市越秀区、珠海市、韶关市始兴县和中山市南头镇在教育教学改革发展方面的典型案例，对教育教学改革发展的做法和经验加以梳理和总结，可为推动基础教育内涵式发展和乡镇课堂教学改革提供案例参考。

《广东教育改革发展研究年度报告》自2013年起已连续编著出版七年，始终坚持围绕中心、服务大局，以助力教育“争先进、当标兵、建高地”、走出一条具有广东特色的教育发展路子为宗旨，以服务教育决策、创新教育理论、指导教育实践、引导教育舆论为己任，较好总结了全省及各区域历年教育改革发展的成就和经验，对全省及各区域教育改革发展重点问题、热点问题和难点问题深入研究，是了解广东及各区域教育改革发展情况的重要窗口，能够为各级党委、政府及教育行政部门的教育决策、教育治理提供科学依据，为各级各类学校教育教学改革发展和办学水平提升提供有效指引，为社会各界以及海内外关心支持广东教育改革发展的人们提供权威参考。