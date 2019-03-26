高校自主招生设置体质测试

观察各高校发布的简章，不少高校的招生规模较上一年明显下降，同时，也有不少高校将体质测试成绩纳入考核总分。

时间进入3月份以来，高校自主招生密集启动，包括武汉大学、哈尔滨工业大学在内的十余所高校公布了2019年自主招生简章。观察各高校发布的简章，不少高校的招生规模较上一年明显下降，同时，也有不少高校将体质测试成绩纳入考核总分。

各高校招多少人？

——部分高校招生规模明显压缩

2019年，全国共90所试点高校有自主招生资格，其中77所高校面向全国招生。另外，北京工业大学、黑龙江大学、上海大学等13所高校只在本省份自主招生。

对比各高校的今年和去年的自主招生简章，不少高校都对自主招生名额进行了压缩。

例如，中国地质大学(武汉)的2019年招生简章规定，该校今年自主招生计划为110人，而这个数字在2018年为225人，下降了一半多。

再如，哈尔滨工程大学2018年自主招生计划招生200人，今年则下降到了95人，降幅同样过半。

这样的做法其实有章可循。今年1月，教育部印发的《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》就明确，严格控制招生规模，高校在上一年录取人数基础上适度压缩招生名额。

同时，不少高校的招生计划人数也相较去年更加清晰、细化。

例如，根据武汉大学2018年自主招生简章规定，该校自主招生录取人数不超过2018年学校本科招生总计划的5%。而在今年，类似表述被进一步细化到“自主招生录取人数不超过192人”。

报名门槛有多高？

——奥赛获奖、学科特长、创新潜质成普遍要求

想通过自主招生进入名校，考生需要具备怎样的素质？

记者梳理发现，各高校的招生简章中，权威性高、公信力强的学科竞赛成为不少高校的“标配”。

例如，哈尔滨工业大学的招生简章中规定，报考“校本部招生专业(类)任选其一”的考生，高中阶段需获得中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛三等奖及以上奖励；报考“理科实验班”的考生，需在高中阶段获得全国高中数学联赛、全国中学生物理竞赛复赛、全国中学生生物学联赛(省级赛区)一等奖。

此外，诸如中南财经政法大学、哈尔滨工程大学、华中农业大学等多所高校也将报名门槛定在全国中学生奥林匹克竞赛(数学、物理、化学、生物和信息学)省级一等奖及以上。

而对于部分以文科见长的高校来讲，“学科特长”、“创新潜质”等成为普遍要求。

例如，中国政法大学在招生简章中提出：考生在与法学专业等相关的学科有突出特长、取得突出成绩、展示出较大潜力且品学兼优的，可以向该校提出报名申请。自荐材料包括自荐信、考生所在中学提供的《中学综合素质评价》、高中阶段课程修习情况和相关成绩、学业水平考试成绩以及社会公益活动、获奖证书复印件等。

可以降低多少分？

——多所高校将标准定为20分

考上自主招生，能降多少分录取？这是不少家长和考生关心的问题。

观察各高校的自主招生简章，降低20分录取是不少高校共同的选择。武汉大学、哈尔滨工业大学、中国政法大学、华中农业大学、华中师范大学等多所高校都按此设置。

其中，武汉大学规定，获我校自主招生入选资格的学生，对其高考投档分数的最低录取要求为我校在生源省同科类第一批次录取最终模拟投档线下20分且不低于一本线。

中国政法大学也在简章中明确，“入选考生参加2019年统一高考，高考成绩(不含加分)达到我校在生源地省份模拟投档线下20分内且超过当地第一批次本科录取控制分数线的，我校将予以录取。”

此外，针对实行高考综合改革的上海市、浙江省考生，多所高校也进一步进行明确。

例如，中国传媒大学就提出，上海、浙江入选考生，高考投档成绩达到上海、浙江确定的自主招生最低录取控制参考线上20分及以上按入选专业予以录取。

笔试、面试、体质测试

——这些学校还要考立定跳远、肺活量等

按照教育部“阳光高考平台”公布的自主招生进程安排，6月10日至22日是试点高校组织考核的时间段。从考试内容和形式看，除了传统的笔试和面试，体质测试也成为众多高校纳入考核的内容。

例如，合肥工业大学就规定：体育测试项目包括掷远、立定跳远。执行《国家学生体质健康标准》(高三毕业生评价指标)，凡有一项测试不合格者将不能入围自主招生合格名单。

再如，哈尔滨工业大学的体质测试不仅包含了身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远等5项必测项目，考生还需在选测的三个项目中任选其一。

根据该校自主招生简章，男子的选测项目包括1000米跑、一分钟跳绳和引体向上；女子的选测项目则包括800米跑、一分钟跳绳和一分钟仰卧起坐。其中，男生1000米跑的优秀成绩(100分)为3分30秒，合格成绩(60分)为4分45秒；女生800米的优秀成绩为3分24秒，合格成绩为4分40秒。

该校自主招生简章中还提到：“在考生体育测试所有项目均合格的前提下，我校依据面试成绩择优确定各类别自主招生考生认定名单，宁缺毋滥。”

此外，虽然清华大学的自主招生简章尚未公布，但据该校招生办公室官方消息，2019年清华大学将继续在自主招生中开展体质测试。测试项目包括：身高体重指数(BMI指数)、肺活量、坐位体前屈、立定跳远和台阶运动试验，共计5项。

体质测试成绩优良的学生，可以在享受原有自主招生降分认定优惠的基础上，给予额外的5分降分。如果体质测试成绩不理想，或因为特殊原因未能参加体质测试的学生，其原有自主优惠认定不受影响。