2019广东高考招生咨询会3月30日正式启动！

2019年3月—6月，“2019广东高考招生咨询会”将举行，现场为考生家长详解志愿填报的个中奥秘。

新高考改革将为全社会带来新的挑战和机遇，而“考试招生”作为其中重要的一环，更加牵动家长和考生的心。为满足广大考生家庭对于考试招生的信息需求，服务广东高考招生工作，广东高考招生咨询会已经连续四年举办，从高度、广度、深度三个维度为广东搭建起一个高质量的高考招生沟通平台。

2019年3月—6月，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”将举行。全方位、多渠道帮助考生及家长及时有效地理解掌握广东2019高考招生政策，并邀请近25所热门高校招生办负责人以及教育资深专家，现场为考生家长详解志愿填报的个中奥秘。首场活动将于3月30日正式启动。

（2019高招会3月场次排期表）

线下咨询覆盖更广、层次更深

2019广东高考招生咨询会从全省的分布来看，共有广州、深圳、佛山、东莞、惠州、江门、清远等7个地市参与；从场次内容安排来看，高校分享和专家分享有机的结合，满足更多层次的需求；从推出的内容节奏来看，3月到6月，根据信息需求的节奏推出相应内容，主要有综合评价指导、生涯规划、考前心理辅导、备考保健知识、志愿填报技巧等，覆盖各类人群的信息需求。

首场活动即将启动，6所高校到场

2019广东高考招生咨询会首场（广州场）将于3月30日正式启动，并于3月31日开启佛山专场活动。将由南方科技大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（UIC）的招生负责人详解各高校往届录取数据、高校特色、专业特点及2019年本科招生政策等。

专家团面对面支招如何报考

科学的升学决策绝不仅仅是比照分数选择一个好学校，更重要的是根据自身的特点、未来人才市场的趋势及高考成绩等因素，选择最合适的专业与学校。

2019广东高考招生咨询会邀请到全国高考志愿规划师、国家级心理咨询老师、职业生涯规划导师等教育资深专家到场面授机宜，围绕招生新政，分数与排位，高校专业推荐，往年录取情况，填报技巧、考前身心健康、生涯规划、综合评价技巧等考生家长关心的热点话题，为考生家长答疑解惑。

在本周末的活动中，专家团将从“生涯规划的角度挑专业、选大学”、“高考多元升学途径解读”、“解析综合评价指导”等主题进行报考支招。

高招会实行免费派票，如何报名？

明天（3月26日）上午11:00开始抢票！

第一步：

各位考生及家长可扫码关注“广东考试”（gdks_nfw）微信公众号，免费领取现场咨询会电子门票。

第二步：

点击下方菜单栏“高招会-广州1”免费领取3月30日上午场活动门票；

点击下方菜单栏“高招会-广州2”免费领取3月30日下午场活动门票；

点击下方菜单栏“高招会-佛山1”免费领取3月31日上午场活动门票；

点击下方菜单栏“高招会-佛山2”免费领取3月31日下午场活动门票；

ps：其他场次的电子门票领取时间和方式请关注“广东考试”微信推送。

2018年高考招生咨询会直播回顾集锦↓↓↓

活动地点：

广州场：广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 塔 402 报告厅(五羊邨 C 出口)

佛山场：佛山市南海区海八路珠三角工匠精神展示馆（金融高新区地铁站 A 口）