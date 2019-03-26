南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

2019广东高考招生咨询会3月30日正式启动！

2019-03-26 07:22 来源：南方网 唐巧燕
字号减小 字号增大

新高考改革将为全社会带来新的挑战和机遇，而“考试招生”作为其中重要的一环，更加牵动家长和考生的心。为满足广大考生家庭对于考试招生的信息需求，服务广东高考招生工作，广东高考招生咨询会已经连续四年举办，从高度、广度、深度三个维度为广东搭建起一个高质量的高考招生沟通平台。

2019年3月—6月，由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的“2019广东高考招生咨询会”将举行。全方位、多渠道帮助考生及家长及时有效地理解掌握广东2019高考招生政策，并邀请近25所热门高校招生办负责人以及教育资深专家，现场为考生家长详解志愿填报的个中奥秘。首场活动将于3月30日正式启动。

（2019高招会3月场次排期表）

线下咨询覆盖更广、层次更深

2019广东高考招生咨询会从全省的分布来看，共有广州、深圳、佛山、东莞、惠州、江门、清远等7个地市参与；从场次内容安排来看，高校分享和专家分享有机的结合，满足更多层次的需求；从推出的内容节奏来看，3月到6月，根据信息需求的节奏推出相应内容，主要有综合评价指导、生涯规划、考前心理辅导、备考保健知识、志愿填报技巧等，覆盖各类人群的信息需求。

首场活动即将启动，6所高校到场

2019广东高考招生咨询会首场（广州场）将于3月30日正式启动，并于3月31日开启佛山专场活动。将由南方科技大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（UIC）的招生负责人详解各高校往届录取数据、高校特色、专业特点及2019年本科招生政策等。

专家团面对面支招如何报考

科学的升学决策绝不仅仅是比照分数选择一个好学校，更重要的是根据自身的特点、未来人才市场的趋势及高考成绩等因素，选择最合适的专业与学校。

2019广东高考招生咨询会邀请到全国高考志愿规划师、国家级心理咨询老师、职业生涯规划导师等教育资深专家到场面授机宜，围绕招生新政，分数与排位，高校专业推荐，往年录取情况，填报技巧、考前身心健康、生涯规划、综合评价技巧等考生家长关心的热点话题，为考生家长答疑解惑。

在本周末的活动中，专家团将从“生涯规划的角度挑专业、选大学”、“高考多元升学途径解读”、“解析综合评价指导”等主题进行报考支招。

高招会实行免费派票，如何报名？

明天（3月26日）上午11:00开始抢票！

第一步：

各位考生及家长可扫码关注“广东考试”（gdks_nfw）微信公众号，免费领取现场咨询会电子门票。

第二步：

点击下方菜单栏“高招会-广州1”免费领取3月30日上午场活动门票；

点击下方菜单栏“高招会-广州2”免费领取3月30日下午场活动门票；

点击下方菜单栏“高招会-佛山1”免费领取3月31日上午场活动门票；

点击下方菜单栏“高招会-佛山2”免费领取3月31日下午场活动门票；

ps：其他场次的电子门票领取时间和方式请关注“广东考试”微信推送。

2018年高考招生咨询会直播回顾集锦↓↓↓

活动地点：

广州场：广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 塔 402 报告厅(五羊邨 C 出口)

佛山场：佛山市南海区海八路珠三角工匠精神展示馆（金融高新区地铁站 A 口）

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第05期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235