粤高职院校今年将新增在校生5万-7万

2019年，广东省财政对省属公办高职院校新增学位给予综合补助，确保高职院校在校生新增5万至7万人。

今年职业教育备受关注，在刚刚结束的全国两会上，政府工作报告中提到，要改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人。那么，广东今年职教扩招情况如何？记者从省教育厅了解到，2019年，广东省财政对省属公办高职院校新增学位给予综合补助，确保高职院校在校生新增5万至7万人。

高职院校将新增5万-7万学生

广东拥有全国最大规模的职业教育体系。如何继续扩大优质高等职业教育资源，扩大高等职业招生规模？据省教育厅相关负责人介绍，目前，广东省已成立近70家职教集团，为广东省职业院校近200万名在校生提供服务。已出台的《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》明确提出，以扩容为重点，着力增加优质职业教育资源。

据了解，2019年，广东省财政对省属公办高职院校新增学位给予综合补助，确保高职院校在校生新增5万-7万人。到2021年，广东将新增高等职业教育学位12万个以上，省属职业院校集团办学方案全面实施。

在清远，经过6年的规划建设，省级职业技术教育示范基地（清远）首期工程主体封顶，今年9月将迎来首批学生，这将进一步满足考生升学需求，提升职业教育办学水平和高等教育毛入学率。“省级职教基地的建立，有效促进广东职业教育扩容提质。”广东建设职业技术学院副院长蔡东表示，该校清远校区首期建筑面积13万平方米，计划今年秋季进驻首批4500名学生。

广州南洋理工职业学院院长李国年表示：“未来要进一步加大办学投入，以现代学徒制、订单式培养为抓手，在教学方面进行交替人才培养模式改革，提升技术技能型人才培养质量和服务区域社会经济发展能力。”

初步形成春夏两季招生录取模式

曾几何时，职业教育被看做是一条“断头路”，一旦进入职教轨道，就意味着与大学无缘。但现在情况已经发生了变化。

近年来，广东完善职业院校招生制度，拓宽职业院校学生升学渠道。记者从省教育厅了解到，目前在职业教育升学方式方面，共有10种途径。其中中职升高职有4种途径、普高升高职有3种途径、高职升本科有2种途径、中职升本科有1种途径。

今年广东省继续深化普通高考综合改革，落实国务院提出的“形成分类考试、综合评价、多元录取的招生模式，使分类考试成为高职院校招生录取主渠道”的要求，调整普通高校优化考试招生安排，初步形成春季分类考试招生与夏季普通高校考试招生的录取模式。

记者了解到，春季分类考试招生录取包含了“依学考成绩录取”、“3+证书考试”、高职院校自主招生等五种类型。通过春季分类考试招生进入高校的考生与通过夏季普通高校考试招生进入高校的考生性质相同。

广东职业教育10种升学方式

中职升高职

3+证书

高职类高考，又称3+证书考试，是高等职业院校招收中等职业学校毕业生而实行的一种“3+专业技能课程证书”的招生考试。文化科目考试包括语文、数学、英语三科，各科满分值为150分。“专业技能课程证书”为教育部考试中心颁发的全国计算机等级证书、全国英语等级证书或广东省教育考试院组织考试并颁发的“广东省中等职业教育专业技能课程考试证书”。

三二分段

三二分段是高等职业教育的一种形式，试点专业的学制为5年。录取的初中毕业生单独编班，先在中职学校就读3年，通过转段考核进入对口高职院校对应专业学习2年；其中，符合省教育厅相关规定的试点院校试点专业，高职学段2年的教学工作可放在试点中职学校进行。

自主招生

高职自主招生是指各试点高职院校根据本校招生类型以及考核方式、生源情况和应用性技能人才培养特点，制定招生培养工作方案，改革人才培养模式，根据岗位需要和专业培养的实际情况自主确定学制，根据生源类别单独编班、单独制定和实施人才培养方案。

五年一贯

五年一贯制，又称“初中起点大专教育”，招收参加中考的初中毕业生，达到录取成绩后，直接进入高等职业学校学习，进行一贯制的培养。学业期满颁发国家教育部统一印制的《普通高等学校毕业证书》，此学历为国家承认的全日制大学专科学历，证书注明五年一贯制专科字样。

普高升高职

学考

2019年，广东继续试行以普通高中学业水平考试成绩为主要依据，实行统一填报志愿、统一组织录取，省内各高职院校安排的依据学考成绩招生计划原则上不低于本校招生总计划的50%。

高考

普通高等学校招生全国统一考试，简称“高考”，是中华人民共和国合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。

自主招生

高职院校自主招生采用“文化素质+职业技能”的考核方式。考生可根据本人报考条件，在“学考+网测”（面向普通高中毕业生）、“学考+校测” （面向普通高中毕业生）及“文化基础+职业技能”（面向中职毕业生）、“现代学徒制”（面向普通高中毕业生、中职毕业生）、“中职技能大赛获奖免试生”五种考核方式中选择一种进行报考。

高职升本科

专插本

本科插班生是通过广东省普通高校的本科插班生统一考试进行录取的本科招生类别。本科插班生修完本科教学计划规定的课程，德、智、体考核合格，准予本科毕业，发给“普通高等学校”本科毕业证书。本科插班生性质是“普通本科”，区别于性质是成人本科的“专升本”。

协同育人

根据《广东省教育厅关于开展2018年高职院校和本科高校协同育人试点申报工作的通知》，试点高职院校设立“三二分段专升本应用型人才培养实验班”。试点专业学生完成三年高职学段学习，获得高职院校普通高职毕业证书；通过转段选拔考核的试点专业学生进入对口本科院校试点专业学习两年，符合相关条件和要求的，可获得对接本科院校普通本科毕业证书和学位证书。

高职升本科

试点升应用型大学

根据广东省2018年高考改革意见，广东安排部分应用型本科院校部分专业进行“中职升本科”的招生改革试点，安排本年度一定比例的招生计划，通过“3+专业技能课程证书”考试和技能测试等方式招收中等职业学校应往届毕业生。