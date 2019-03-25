UIC2019年本科招生说明会

北师港浸大将在2019年3月-4月在广东省各大城市举办2019年本科招生说明会，届时招办负责人及学部教授将就大学生活、专业设置、招生政策、学校介绍、毕业去向等几个方面做详细介绍。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (Beijing Normal University-Hong Kong BaptistUniversity United International College， 中文简称：北师港浸大，英文简称：UIC) 是由北京师范大学与香港浸会大学于2005 年在广东珠海携手成立的首家“内地与香港合办学”的高校，是一所推行博雅教育的新型国际化大学。UIC 采用校董会领导下的校长负责制和香港高校管理模式，由中国科学院院士汤涛教授任校长。

学校实施四年全英文教学，所有课程均通过香港浸会大学严谨的课程评审。学生毕业后获颁北师港浸大本科毕业证书及香港浸会大学学士学位证书，在内地、香港及国际范围均获认可。

截至2018年9月底，北师港浸大已培养十届9000余名本科毕业生，遍布世界各地。北师港浸大广东毕业生大部分选择前往欧洲、澳洲、香港等多个国家和地区深造，进入英国华威大学、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院、约翰霍普金斯大学、乔治城大学、俄亥俄州立大学、斯旺西大学、布里斯托大学、澳洲国立大学、墨尔本大学、悉尼大学、昆士兰大学、新南威尔士大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学等高校继续深造，攻读硕士学位。

2019年，UIC在广东省实行多元化招生,其中之一是在“自主招生等院校”综合评价录取。综合评价录取模式由高考成绩（60%）、UIC入学测试成绩（30%）及高中阶段的学业水平测试成绩（10%）组成。同时，对于2019年考生，学校还将增加体育科目测试，具体测试安排待定。

北师港浸大将在2019年3月-4月在广东省各大城市举办2019年本科招生说明会，届时招办负责人及学部教授将就大学生活、专业设置、招生政策、学校介绍、毕业去向等几个方面做详细介绍。

广州

日期：2019年3月30日（星期六）

时间：10:00-12:00

地点：广州市第十六中学电教楼二楼大礼堂

地址：广州市中山二路37号

深圳

日期：2019年3月30日（星期六）

时间：15:30-17:30

地点：深圳市深南大道6035号

地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦5楼

中山

日期：2019年3月30日（星期六）

时间：10：00-12：00

地点：中山市华侨中学高中部蔡冠深教学楼一楼报告厅(E栋一楼)

地址：中山市大沙南路1号中山市华侨中学高中部

江门

日期：2019年3月30日（星期六）

时间：15：00-17：00

地点：江门一中图书馆报告厅

地址：江门市金瓯路138号

东莞

日期：2019年3月31日（星期天）

时间：10:00-12:00

地点：东莞市会展国际大酒店3楼如意厅

地址：东莞市莞城区中心会展北路

佛山

日期：2019年3月31日（星期天）

时间：14：30-16:00

地点：佛山市珠三角工匠精神展示馆（金融高新区地铁站 A 口

地址：佛山市南海区海八路

惠州

日期：2019年3月31日（星期天）

时间：15：00-17：00

地点：惠州一中高三楼二楼阶梯教室

地址：惠州市河南岸体育南路3号

联系方式

电话：0756-3620011/3620022/3620033/3620044

网址：www.uic.edu.hk

邮箱：admission@uic.edu.hk

微信：北师港浸大招生办公室

广东报考咨询QQ群：588385957