顺德职院“双带头人”工作室探索构建 “党建+X”工作格局

顺德职业技术学院马克思主义学院依托广东省高校“双带头人”教师党支部书记工作室, 将党建融入思想政治理论课建设工作中，探索构建“党建+X”工作格局，助力党建和思政工作“融合共生”。

习近平总书记在2018年全国组织工作会议上指出，要加强企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。众所周知，高校是培养社会主义合格建设者和可靠接班人的重要基地，肩负为党育人、为国育才的崇高使命。高校基层党组织作为学校党的工作和战斗力的基础，关系学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究、社会服务等各项事业发展。因此，有效激发高校基层党组织新的活力，是高校迈入新时代、实现新发展的坚强保障。近年来，顺德职业技术学院马克思主义学院依托广东省高校“双带头人”教师党支部书记工作室, 将党建融入思想政治理论课建设工作中，探索构建“党建+X”工作格局，助力党建和思政工作“融合共生”。

推行“党建+育人”, 牢记使命挑起“思政担”，做好“育人活”

“思政课教师要用以理服人、以德化人、以行导人、以情感人的情怀，不断提升思政课教学的思想性、理论性、亲和力和针对性，为党和民族的千秋伟业立德树人、培根铸魂……”3月18日晚，顺德职院马克思主义学院“双带头人”党支部书记工作室灯火通明，气氛热烈，老师们正在就当天上午习近平总书记主持召开的学校思想政治理论课教师座谈会展开讨论，畅所欲言。

习近平在座谈会上强调，办好思想政治理论课，最根本的是要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程，办好思想政治理论课关键在教师。对此，该校党委副书记刘毓研究员指出：“思政课教师是培养社会主义合格建设者和可靠接班人的‘主力军’，是大学生健康成长、成才的‘引路人’，是主流意识形态的‘捍卫者’，努力培养打造一支一流的思政课教师队伍，尤为重要。”

据了解，该院成立11年多来（前身为2007年成立的思想政治理论课教学部，2016年成立马克思主义学院），在支部书记的带领下，实施党员教师践行“五个一”工程。一是扛起一面旗帜，把政治建设摆在首位、高扬党旗，在马言马、懂马信马、传马护马；二是树立一个标杆，做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师；三是守好一座阵地，切实守护好意识形态建设和思想政治教育的主阵地；四是带好一支队伍，做好支部委员的选配工作，建立青年教师培养机制，为学校事业发展提供坚实支撑；五是形成一套方法，经过多年来探索，活用“情、优、巧、严”四字诀，思政课课堂教学获得教学督导、同行和学生的一致好评。

在“双带头人”党支部书记工作室的引领下，党员教师都牢记使命挑起“思政担”，做好“育人活”，以习近平总书记系列讲话精神为指引，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。数据是最好的例证，专任教师中有广东省“南粤优秀教师”1人、广东省教育系统优秀共产党员1人、广东省高等学校思想政治理论课教学名师1人、广东省高等学校思想政治理论课骨干教师1人。在2017年高校思想政治理论课教学质量年专项活动中，该校对思想政治理论课的教学满意度做了测评，其中有高达97%的学生选择了“满意”和“比较满意”。近3年，学校督导简报连续7次对思政课课堂教学做专题介绍。党员教师肖薇薇指导学生参加挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛获国家级三等奖1项，获省级比赛特等奖2项、金奖1项、一等奖2项、银奖1项。

推行“党建+教改”,讲“活”讲“透”“高大上”的理论

“思想政治理论课是大学里最不好讲的一门课，但是马克思主义学院的教师却能把很多人眼里看似‘高大上’的理论讲‘活’讲‘透’，这些都与这只党员教师队伍坚持不懈的教学改革探索密不可分。”每次听完马克思主义学院教师的授课，学校督导室徐清才教授都会发出类似的感概，并认为，“围绕党建抓教学、抓好教学促党建，这是提升高校思想政治理论课教学质量的有力手段。”

近年来，马克思主义学院始终坚持“三个融入”，即坚持把践行党的理论融入到课堂教学之中，坚持把党建阵地融入到学生实践教学之中，坚持把党员教师的模范作用融入到学生的日常生活之中，把党建优势转化为课堂教学优势和创新发展优势，着力打造学生“真心喜爱、终身受益、毕生难忘”的思想政治理论课。

党的十八大以来，该支部建立了“书记带头讲党课、党员轮流讲党课”的学习制度，每周安排固定时间要求党员讲党课，不断推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。通过这一活动，支部党员不但加强加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习与理解，同时也就教材体系如何转化为教学体系作了深入探讨，支部党员教师们表示， 这一制度的落实对于提高教学质量有着积极意义。

实践教学作为高校思想政治理论课课程建设的重要组成部分,是理论教学的延伸，是学生知行转换的重要环节。马克思主义学院坚持在总结中改革，在改革中创新，不断完善以党建为统领的实践育人体系，形成了“四层一体”的思想政治理论课实践教学长效机制，即在学校层面派出党员教师参与“暑期三下乡”社会实践活动；在党支部层面将“党日活动”与学生校外实践教学相结合，如参观“大潮起珠江——广东改革开放四十周年展览”；在教研室党小组层面有以“践行社会主义核心价值观”为主题的教学成果展示、“‘五•四运动’一百周年与青年大学生的时代担当”为主题的微视频展示；在任课教师层面有根据授课班级专业特点举办的各具特色的小型教学实践活动。党支部书记牵头的《课堂中学习，实践中体验，环境中熏陶——顺德职业技术学院思想政治理论课教学模式改革的探索与实践》获得广东省第七届教育教学成果（高等教育）二等奖。

为提升教学质量，该学院还建立了“名师坊”，积极发挥省级名师的传帮带作用，不定期组织所在教研室全体教师，共同探讨教法改革，对教学效果一般、新上课和上新课的教师，坚持进行一对一帮扶，帮助教师提升教学水平和教学质量，促进教研室整体工作的提升。“2017年全国高校思想政治理论课教学展示活动中，我在广东省高校思政课名教师李辉、曹群、聂沉香等教授的精心辅导下，以一个案例贯穿一节课的教学设计，获得评委专家的一致好评。”“全国高校思想政治理论课教学能手”林培晓老师说道。

近年来，该支部有5人次获得广东省高校思想政治理论课青年教师基本功大赛一等奖，占全省高职院校比例为23.8%，位居全省第一。“在广东省高校思政课骨干教师李霞的推动和教研室主任董同彬的指导下，教研室集体备课、攻坚克难，使我更加准确地把握2018版新教材的教学重难点。”荣获广东省高校思想政治理论课青年教师教学基本功大赛一等奖的青年教师万力对“名师坊”的帮扶机制表示感激。

推行“党建+科研”,协同攻关,科研跑出“加速度”

申报项目很积极、但是立项率偏低，且项目层次总体不高，这是3年前马克思主义学院教师们在申报科研课题时面临的尴尬。“老师们平时由于教学任务比较重，有心申报各层次课题，但由于团队协作不够，整体申报结果不尽如人意”，该院副院长王志雄表示。

为此，“双带头人”党支部书记工作室积极推动党建和科研双融合、两促进，既提升了党组织的组织力和战斗力,又提升了党员教师的科研能力。如借助定期召开的“三会一课”,将学科前沿、理论热点、研究动态和课题申报以民主生活会会议议题的形式进行专题讲解、团队攻关、协同创新；同时充分发挥党员教授“传帮带”作用，组建“新时代中国特色社会主义思想研究团队” “依法治国与法律服务研究团队”“课程思政研究团队”“新时代党建思政研究团队”，形成专业融合、年龄梯队、优势互补的协同创新教科研能力提升长效机制。

这些举措带来的改变是明显的。据统计，近2年来，该支部党员教师立项教育部人文社科项目2项，广东省哲学社会科学规划项目2项，广东省竞争性扶持高校马克思主义学院(社科部）建设项目1项，广东省教育科学规划项目7项。其中支部书记李霞牵头申报的项目“高校‘课程思政’同向同行协同育人实践研究”获2018年度教育部高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目立项，支部委员均为该项目的核心成员。

推行“党建+服务”，以点带面激发支部辐射效应

近日，在“顺职党务”微信群里，马克思主义学院党支部书记李霞上传了一份习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会的学习材料汇编，引起了群里学校党委副书记刘毓研究员及各基层支部委员的点赞。分享学习资料，这只是马克思主义学院党支部“双带头人”党支部书记工作室主动服务的一个缩影。

除了分享学习材料，该支部“双带头人”党支部书记工作室还依托理论和师资优势，为佛山市、顺德区机关、企事业单位和校内各基层党支部提供“菜单式”宣讲服务。在党的十九大胜利闭幕后，党支部组织每位党员教师结合《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》拟定30余个宣讲主题，宣传党的十九大精神；2019年“两会”后，为主动配合好新时代文明实践中心在基层的宣讲工作，党支部党员教师从社会治理、乡风文明、基层党建以及法规解读等方面又拟定30多个宣讲主题，供校内外“点菜”“品味”“汲取营养”。

据统计，3年来，部门党员教师先后为市委市府、区委区府以及各企事业单位开展理论宣讲近40场次、受众12000多人，法律宣讲30余场次、受众10000多人，学校业余党校宣讲近20场次、受众11000多人。

马克思主义学院党支部还通过创建“党员先锋岗”，提高服务质量。为此，支部挑选出四位优秀的青年教师赴酒店与旅游管理学院担任兼职班主任。经年度考核评比，谭楚坤获得“优秀班主任”称号，安济森获得“优秀班主任标兵”称号。站在领奖台上的两位优秀老师，他们胸前的党徽熠熠生辉，也正象征着马克思主义学院“双带头人”党支部书记工作室迸发出的持续光热，照亮着前路，也温暖着他人。

顺德职业技术学院党委副书记刘毓表示，马克思主义学院“双带头人”党支部书记工作室建设成果显著，在党务上有能力、业务上有建树、师生中有影响，“头雁效应”正在有力彰显。希望“双带头人”工作室围绕学校发展，立足支部实际，全面推进支部建设制度化、规范化、科学化，以党建引领思政课建设，深入贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课座谈会上重要讲话精神，并发挥辐射带动作用，促进学校党建工作质量整体提升。

（本文是中共广东省委教育工委‘双带头人’教师党支部书记工作室建设项目的阶段性成果）

作者｜顺德职业技术学院马克思主义学院院长，直属党支部书记 李霞教授