专家齐聚暨大，共探中华文艺思想的海外传播

3月24日，由暨南大学文学院主办的国家社科基金重大项目“华人学者中国文艺理论及思想的文献整理与研究”开题报告暨“中华文艺思想的海外传播”专题学术研讨会在暨南大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/郑焕钊 李石）3月24日，由暨南大学文学院主办的国家社科基金重大项目“华人学者中国文艺理论及思想的文献整理与研究”开题报告暨“中华文艺思想的海外传播”专题学术研讨会在暨南大学举行。东北师范大学文学院院长王确教授、清华大学/上海交通大学王宁教授、江西师范大学中文系赖大仁教授、浙江工商大学蒋承勇教授、海南师范大学文学院院长邵宁宁教授、中山大学中文系王坤教授、华南师范大学文学院副院长段吉方教授、浙江大学张节末教授、南方科技大学党委副书记李凤亮教授、暨南大学对外交流合作处处长蒲若茜教授、暨南大学中文系刘绍瑾教授、《暨南学报》副主编闫月珍教授等近40余名专家学者参加会议。

研讨会现场

据介绍，“华人学者中国文艺理论及思想的文献整理与研究”课题旨在从总体上对百年来华人学者在海外对中国文艺理论及思想的翻译传播、阐释研究和批评实践的整体情况进行全面的文献整理和系统的学术史研究，力图呈现海外华人学者中国文艺理论及思想研究的整体脉络，揭示华人学者在跨文化、跨语言、跨国别实践中传承、传播和建构中国文艺理论的经验规律，在对华人学者的成就与贡献、问题及陷阱进行深入总结和客观评价的基础上，构建面向新时代的、具有鲜明中华性的、跨地域的中国诗学。

课题首席专家蒋述卓教授做开题报告，他阐述了课题的总问题、研究对象、研究框架、研究方法、重点难点和创新点；五个子课题负责人全面介绍了华人学者中国文艺理论及思想现代建构与海外传播的总体视野、华人学者中国文艺理论文本译介的文献整理与研究、华人学者中国古典文艺理论及思想现代建构的文献整理与研究、华人学者中国现代文艺批评与理论建构的文献整理与研究、华人学者中国文艺理论及思想的综合文献整理等五个子课题内容。

研讨会上，专家们对该课题发表了自己的看法，他们指出，课题研究对象应突出有限研究目标，抓住重要的理论命题进行聚焦和突破，应站在文化自信的高度，对华人学者中国文艺理论及思想进行客观的还原、分析、评价和反思，突出中国文论话语的主体性。此外，专家们还从文献整理与学术研究、理论和思想、海内与海外、边缘与主流，以及各子课题之间的研究边界问题、意识形态与价值立场问题、项目管理机制问题等方面，对课题工作提出了重要意见和建议。

蒋述卓教授表示将严格按照全国社科规划办的要求，组织和协调课题成员进一步深化和落实课题研究计划，发表高质量论文成果，按时完成课题研究的内容。

与会专家学者合影