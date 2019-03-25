机不可失！广东省高职自主招生线上咨询会等你提问

3月25-26日，由广东省教育考试服务中心主办的广东省高职自主招生线上咨询会正式启动！

3月25-26日，由广东省教育考试服务中心主办的广东省高职自主招生线上咨询会正式启动！最权威的政策答疑、最及时的招生咨询、最便捷的线上互动……快来提问吧！

问什么？

政策解读、招考常见问题等，请私信【广东省教育考试服务中心】南方号。

春季分类考试招生高职院校自主招生录取办法、特色专业、课程设置等各院校具体信息，请私信具体高职院校南方号。

考生及家长留言时间：

3月25日 8:00-12:00

3月26日 8:00-12:00

参与方式：

1. 扫描下方二维码，点击订阅，并完成下载。

2.搜索【广东省教育考试服务中心】，进入【广东省教育考试服务中心】南方号主页，了解“广东省高职自主招生线上咨询会”活动详情。

3.在广东省教育考试服务中心主页，点击【咨询会矩阵】，了解参与活动的学校名单并进入学校主页。

4.在学校主页，点击【私信】，留言咨询。

如何查看招生办老师的回复？

1.打开【南方plus】客户端，点击右下角【我】。

2.点击【我的消息】-【私信】，查看招生办老师的回复。

温馨提示：

在活动留言时间内发出的留言提问，各院校招生办老师将在3月26日24:00前进行回复。

在非活动留言时间发出的留言提问，招生办老师将根据具体情况，安排时间回复。